Las autoridades de Fujairah informaron este lunes que drones atribuidos a Irán provocaron un incendio en una planta petrolera, lo que activó una rápida respuesta de los equipos de emergencia para controlar las llamas. El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en el Golfo Pérsico.

De forma paralela, medios locales reportaron que un buque de guerra de Estados Unidos habría sido impactado por misiles iraníes cuando intentaba transitar por el estrecho de Ormuz. No obstante, la Casa Blanca negó que ese ataque haya ocurrido, generando versiones contradictorias sobre la situación.

Desde Teherán, autoridades aseguran haber impedido el paso de destructores estadounidenses por la zona estratégica, mientras que Washington sostiene que al menos dos embarcaciones comerciales lograron atravesar el área pese a las restricciones.

En medio de este escenario, Corea del Sur investiga un posible incidente que involucró a uno de sus barcos en la misma vía marítima, aunque hasta el momento no se reportan víctimas.

Irán también advirtió que cualquier acción de Estados Unidos en el estrecho será considerada una violación del alto el fuego. Esta declaración surge tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre una posible operación para liberar buques que permanecen bloqueados en la región.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al impacto que podría tener en el comercio energético y la estabilidad global.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz