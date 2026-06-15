Productores agrícolas de varias regiones de Australia enfrentan una creciente invasión de ratones que amenaza importantes cultivos y podría afectar exportaciones valoradas en aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Imágenes captadas en distintas zonas rurales muestran enormes concentraciones de roedores desplazándose por carreteras, campos agrícolas y áreas de almacenamiento de granos. En algunos videos, la cantidad de animales es tan elevada que el suelo parece estar en movimiento.

Especialistas atribuyen el fenómeno a condiciones climáticas y ambientales favorables que han impulsado una rápida reproducción de los ratones durante las últimas semanas. Según investigadores de la organización científica australiana CSIRO, la población de roedores ya supera ampliamente los niveles considerados de plaga.

Los expertos explican que una infestación alcanza niveles críticos cuando se registran más de 800 ratones por hectárea. Además, la velocidad de reproducción de estos animales agrava la situación, ya que pueden comenzar a reproducirse a las seis semanas de vida y tener varias camadas en cortos períodos de tiempo.

Las escenas recuerdan la grave crisis agrícola que afectó a Australia entre 2020 y 2021, cuando una explosión demográfica similar de ratones provocó importantes pérdidas económicas y daños en las cosechas.

Las autoridades y productores continúan monitoreando la situación mientras buscan medidas para controlar la expansión de la plaga y proteger la producción agrícola en las zonas afectadas.

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