La guerra de EEUU contra Irán ha desatado una ola de consecuencias que ahora abarcarán Centroamérica.

La inflación y pobreza en Centroamérica podrían incrementarse drásticamente debido al aumento global de los precios de la energía y los alimentos, según alertó el Banco Mundial en su más reciente informe.

El organismo internacional señala que la región enfrenta uno de sus mayores riesgos económicos en los últimos años, poniendo en peligro la estabilidad social y el desarrollo económico de millones de personas.

El informe destaca cómo la inflación en Centroamérica es impulsada, sobre todo, por el encarecimiento de energía y alimentos básicos que aumentarán la pobreza en los países; sumado a la corrupción de los gobiernos.

Estos elevados costos afectan tanto a consumidores como a empresas, especialmente en países con alta dependencia de importaciones y bajos niveles de protección social.

El Banco Mundial advierte que el encarecimiento de la energía y alimentos puede agravar la pobreza en poblaciones vulnerables que destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades primarias.

Este fenómeno implica un riesgo de retrocesos en los avances logrados en la disminución de la pobreza durante la última década, a la vez que aumenta la presión social sobre los gobiernos de la región.

La situación también podría provocar un aumento en las demandas de apoyo estatal y una marcada inestabilidad social, similar a otros episodios vividos en Latinoamérica.

Expertos recomiendan que los gobiernos trabajen en políticas de protección a los más vulnerables y busquen alianzas internacionales para mitigar los impactos, como se observa en estrategias adoptadas frente a la crisis alimentaria global.

La ONU advierte: el conflicto en Irán multiplica la pobreza

El conflicto en Irán y pobreza se han convertido en temas de preocupación global, especialmente tras la reciente advertencia de Naciones Unidas. Según un informe presentado por la ONU, el agravamiento de la crisis y la continuidad de la violencia amenazan con revertir los avances logrados en desarrollo social, incrementando los índices de pobreza a niveles alarmantes.

Los expertos internacionales han señalado que, tras meses de tensiones, la situación humanitaria empeora a diario. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que la inseguridad, así como las sanciones, están limitando el acceso a bienes básicos, incrementando la desigualdad y generando un efecto dominó en sectores como salud, educación y alimentación.

El reporte de la ONU destaca que millones de familias iraníes han visto reducido su poder adquisitivo y acceso a servicios básicos. El aumento en los precios de alimentos, medicinas y energía, sumado al desempleo, agrava la pobreza y condiciona el futuro del país. Si no se alcanzan soluciones pacíficas pronto, Irán podría perder hasta una década de avances en desarrollo humano.

No es la primera vez que Naciones Unidas llama la atención sobre el desgaste social provocado por conflictos internos. En situaciones similares, regiones de América Latina también han enfrentado incrementos en la pobreza tras prolongados periodos de inestabilidad.

La comunidad internacional insiste en la urgencia de garantizar el acceso a ayuda humanitaria y estabilizar el país para evitar una catástrofe social a mayor escala.

Covid-19 incrementará el hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe, según FAO

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) detalló en un informe que el Covid-19 incrementará el hambre y la pobreza en Latinoamérica y el Caribe.

“Las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios”, contempla el informe.

Actualmente un tercio de la población de Latinoamérica y el Caribe se encuentran en inseguridad alimentaria, cifras que podrían duplicarse por la aparición del contagio.

“Las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura son actividades estratégicas de interés público nacional, que requieren de una atención y respaldo especiales de parte de todos los órganos del Estado, así como del apoyo de la población en general”, destaca la FAO.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente a actuar ante la inminente hambruna que se avizora y que es calificada de proporciones bíblicas.







Covid-19 dejará cien millones de personas en extrema pobreza

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la pandemia del Covid-19 dejará cien millones de personas en extrema pobreza, borrando los avances en la lucha contra su reducción de los últimos tres años.

Personeros del ente internacional hicieron un llamado a los gobiernos a promover recuperaciones sustanciales de la economía, según cita diario Milenio,

De acuerdo con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, las acciones deben estar enfocadas en estímulos fiscales adecuados, empoderar la educación y en aprovechar el poder de la tecnología financiera.

Entre las regiones más afectadas por los efectos del contagio y la pobreza extrema figuran África y Latinoamérica.

Se estima que la hambruna y la pobreza en el Caribe y en Latinoamérica se dispararán en cifras negativas nunca antes vistas.

Las pérdidas económicas en la región oscilan entre el -5 y -6 por ciento en el 2020.

Actualmente, son 18,5 millones de personas que viven en crisis alimentaria.

Otro factor que entra en peligro es la pobreza de aprendizaje por la interrupción de la educación.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyecta que 34,3 , millones de personas podrían caer en la pobreza en el mundo producto de la pandemia del Covid-19.

ONU: 34,3 millones de personas podrían caer en la pobreza en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que 34,3 , millones de personas podrían caer en la pobreza en el mundo producto de la pandemia del Covid-19.

Las cifras alarmantes se dieron a conocer por medio de un informe que exige a los gobernantes tomar las medidas fiscales correspondientes.

“La crisis por el brote del Covid-19 dejará una contratación para la economía global de 3.2 por ciento al tiempo que la caída en América Latina se situará alrededor de 5.4 por ciento en 2020”, cita el documento.

La ONU detalla que el 56 por ciento de aumento en la pobreza lo representan países africanos.

“Las pérdidas masivas de empleo e ingresos debido a la crisis serán elementos que contribuirán al incremento de la pobreza en el mundo”, añade el informe.

Para el 2030 el organismo avizora que en el mundo habrá 130 millones de pobres con cifras máximas de 160 millones.

Sobre el crecimiento global la ONU mantiene las estimaciones que emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se pronostica que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se reducirá hasta 3.2 por ciento en 2020”, detallan las estadísticas.

Se espera que la economía mundial pierda casi 8.5 millones en producción del 2020 al 2021.

“Se prevé que el PIB se contraiga 5,4% en 2020, siendo la mayor para la región en su historia. Asimismo, se espera que el ingreso promedio per cápita disminuya al nivel más bajo en más de una década y un aumento del desempleo, lo que llevará a más personas a caer en la pobreza”, concluye en informe de la ONU.



