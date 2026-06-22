La medida llega un mes después de que Donald Trump visitó Pekín para una reunión cara a cara con Xi Jinping.

China sanciona a 10 empresas estadounidenses a un mes de la visita del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a Pekín.

La decisión, anunciada este 22 de junio, representa la reacción directa de Pekín por una lista negra de compañías chinas anunciada por Washington.

Según autoridades chinas, las sanciones afectan a compañías relacionadas con la industria de defensa y tecnológica, lo que podría tener consecuencias importantes para el flujo global de suministros y para las cadenas de valor internacionales.

El Ministerio de Exteriores chino declaró que estas acciones son una represalia por la “represión unilateral” ejercida por Estados Unidos contra empresas chinas, especialmente en sectores sensibles como microchips y software avanzado.

Las medidas fueron anunciadas el lunes por el Ministerio de Comercio de China, que señaló que se prohibirá a los exportadores chinos suministrar bienes de doble uso a las entidades incluidas en la lista. Los bienes de doble uso son productos que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares.

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas de China anunció que se prohibirá a los organismos públicos adquirir productos de 46 empresas estadounidenses, entre ellas filiales de Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics.

Imagen cortesía.

China toma represalias contra Panamá por quitarle el control del canal

La tensión diplomática y comercial crece en la región tras concretarse las represalias de China contra Panamá, luego de que el gobierno panameño revocara la concesión de dos puertos en el estratégico canal de Panamá.

Esta acción marca un significativo giro en las relaciones entre ambos países, que desde 2017 mantenían una fuerte cooperación económica, especialmente en infraestructura y logística portuaria.

Según reportes de BBC Mundo, las autoridades de Panamá tomaron la decisión de cancelar las licencias otorgadas a empresas chinas tras auditorías que detectaron irregularidades en los términos de operación.

China ha reaccionado intensificando revisiones aduaneras, frenando inversiones y mostrando su descontento en foros internacionales, lo que podría afectar la llegada de productos panameños al mercado asiático y también el tránsito en el canal de Panamá, vital para el comercio global.

Expertos advierten que la disputa podría impactar fuertemente la economía panameña y la estabilidad de la región, dada la relevancia estratégica del canal.

Además, esta situación refleja el delicado equilibrio geopolítico en América Latina, donde países como China buscan afianzar su influencia mientras otros defienden su soberanía sobre infraestructuras clave

Foto: Shutterstock

Panamá rompe el acuerdo de la Ruta de la Seda con China

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que canceló el acuerdo de la Ruta de la Seda con China, supuestamente porque el país asiático no le ofrecía ningún beneficio.

La decisión de cancelar el convenio se anunció a solo tres días de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá.

Analistas han destacado que el encuentro de Mulino con Rubio es una pieza clave para que Panamá comience a desligarse comercial y económicamente de China tras las amenazas de tomar el control del Canal de Panamá.

Donald Trump había denunciado que China tenía fuertes influencias en el país, especialmente en el manejo de la infraestructura construida con apoyo de la nación norteamericana.

El presidente de Panamá, tras anunciar la cancelación del acuerdo de la Ruta de la Seda con China, indicó que no romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Xi Jinping.

“Es una decisión que tomé de manera inmediata. No sé qué animó en su momento a quiénes firmaron este acuerdo con China. Me someto al escrutinio de ustedes: ¿Qué ha traído realmente para Panamá en todos estos años?”, dijo Mulino al pueblo panameño.

Asimismo, señaló que si su país detecta alguna violación en los términos del acuerdo, tomaría acciones, siendo interpretado como una amenaza en contra de la empresa china con la que se hizo la negociación.

“Panamá es un país soberano que toma decisiones basadas en sus intereses nacionales”, dijo sobre su decisión de cancelar el acuerdo de la Ruta de Seda con China.

Trump dice que su visita a China fue mejor que la de Putin

En recientes declaraciones, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que su visita a China fue “más brillante” y significativa que la de Vladimir Putin.

Las comparaciones fueron difundida en redes y reproducida por medios estadounidenses, reavivando el debate sobre la influencia de Estados Unidos y Rusia en Asia.

El presidente Trump visitó hace unos días China en un contexto de tensiones económicas y tecnológicas entre ambos países.

Según el propio Trump, su acercamiento fue más fructífero y mediático en comparación al de Putin, actual presidente de Rusia, quien visitó China poco después para reforzar los lazos energéticos y militares con el gigante asiático.

Mientras la agenda de Trump se centró en fortalecer las relaciones bilaterales y buscar acuerdos en favor de Estados Unidos, la de Putin apostó por afianzar la cooperación Rusia-China, particularmente en materia de energía y defensa.

Analistas señalan que, aunque ambos encuentros son relevantes, las diferencias están en la profundidad de los acuerdos y la cobertura mediática obtenida.

a polémica comparación hecha por Trump vuelve a poner la mira sobre el papel de los líderes globales en la construcción de alianzas estratégicas en Asia.

Imagen cortesía.

EEUU recurre a China para abrir Ormuz: “Creo que harán todo lo posible”

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, destacó recientemente que “China tiene como prioridad que se abra el estrecho de Ormuz”.

La declaración pone en evidencia la importancia que el gobierno chino para que EEUU logre reabrir el corredor marítimo, controlado por Irán tras la guerra iniciado por el gobierno de Donald Trump.

La afirmación de Marco Rubio fue realizada en el contexto de crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, lo que refuerza los intereses de las potencias mundiales en la estabilidad de la región.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio mundial, ya que por este paso circula aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido globalmente.

El control o cierre del estrecho podría tener consecuencias dramáticas para los precios del crudo y la economía internacional.

Por ello, según el secretario del Tesoro estadounidense, China estaría dispuesta a hacer “todo lo posible” para mantener la ruta abierta.

Esta postura de China también responde a su propia necesidad de garantizar el suministro energético para su economía en crecimiento.

Ormuz ha sido escenario de tensiones y amenazas, lo que lo convierte en un foco permanente de la política internacional.

Acciones diplomáticas y militares de diversas potencias apuntan a evitar cualquier bloqueo que pueda alterar los flujos de petróleo y gas.









