Ucrania e Irán son temas de importancia para los siete países que buscan establecer una agenda mundial, enfocada en la economía y política.

EVIAN-LES-BAINS, Francia (AP) — Los aliados de Estados Unidos en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) de las principales naciones industrializadas trabajaron el martes para volver a colocar la guerra en Ucrania en lo alto de la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de más de cuatro años de combates provocados por la invasión de plena escala de Rusia.

En las últimas semanas, el conflicto con Irán ha eclipsado la guerra en Ucrania iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, pero tras su anuncio de un acuerdo para poner fin al conflicto en el Golfo, que llevaba 3 meses y medio en marcha, Trump dijo que ahora quiere centrarse en Ucrania.

Trump dijo que Irán pronto quedará “en el espejo retrovisor”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se sumó a los líderes del G7 para una sesión de trabajo matutina. Las conversaciones concluyeron rápidamente, ya que los líderes se reunieron durante apenas 75 minutos. Según un diplomático francés familiarizado con las conversaciones, los líderes del G7, incluido Trump, acordaron aumentar la presión sobre Rusia, en particular mediante sanciones dirigidas a sus sectores de petróleo y gas natural.

El diplomático, que habló bajo condición de anonimato sobre las conversaciones en curso en Evian, dijo que los líderes del G7 mantuvieron una conversación “muy fructífera” sobre Ucrania.

Los líderes también acordaron una posición común para apoyar a Ucrania proporcionando capacidades adicionales de defensa aérea y otros medios de protección, dijo el diplomático. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos ha recortado la ayuda a Ucrania, mientras que Francia y sus aliados europeos son ahora los mayores proveedores de apoyo militar y financiero a Kiev.

En la ciudad balneario francesa cerca de la frontera suiza, Trump restó importancia al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en Estados Unidos, pero lamentó el número de muertos delante de sus aliados del G7.

“Todo esto es ridículo”, dijo Trump. “Así que, sí, voy a hacer todo lo que pueda”.

Mientras tanto, Reino Unido anunció un nuevo conjunto de sanciones dirigidas a la flota clandestina que Rusia utiliza para transportar petróleo y gas, y a las redes financieras que Moscú usa para evadir las sanciones occidentales. Los barcos señalados incluyen varias embarcaciones compradas recientemente por Rusia para transportar gas natural licuado desde su proyecto Arctic LNG 2, una instalación sancionada.

G7: La falta de avances entre Ucrania y Rusia ha frustrado a Trump

Horas antes del inicio de la cumbre del G7, Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra las principales ciudades de Ucrania en una andanada que mató a 11 personas e incendió un complejo religioso emblemático.

Los ataques contra las principales ciudades de Ucrania se produjeron después de que Zelenskyy y Putin hablaran por separado por teléfono con Trump el domingo, cuando el líder de Estados Unidos cumplió 80 años.

Mientras hacía campaña en 2024 para regresar a la Casa Blanca, Trump aseguró que podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas tras asumir el cargo. Sin embargo, las negociaciones se han estancado y desde entonces ha reconocido que ha resultado mucho más difícil de lo que pensó inicialmente.

Ucrania inició oficialmente el lunes las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas incluso mientras combate una invasión rusa.

Ucrania considera que la membresía en la Unión Europea es una garantía de seguridad para un futuro estable una vez que termine la guerra. Su mejor garantía sería integrarse en la alianza militar de la OTAN, pero el gobierno de Trump insiste en que eso no puede ocurrir, y otros se muestran reacios a que se incorpore mientras la guerra continúe.

G7: La guerra con Irán ha sido un punto de fricción entre Trump y los líderes europeos

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán está recibiendo mucha atención en las sesiones del martes. Trump sostuvo conversaciones a solas con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, y se reunirá más tarde con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Las naciones del Golfo no forman parte del G7, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, invitó a sus líderes a participar en la cumbre en un momento tenso para la región.

Trump expresó frustración por las continuas hostilidades de Israel en Líbano con el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, y dijo a los reporteros que no estaba “contento con la manera en que Israel se ha manejado con Líbano y con Hezbollah”.

“Deberían haber podido lidiar con ellos más rápido”, añadió Trump sobre las operaciones israelíes para atacar a Hezbolá. “Simplemente se prolonga para siempre. Y cuando eso sucede, arroja una luz negativa sobre el acuerdo grande. Y ese es el acuerdo con Irán”.

Los líderes del G7 también tuvieron un almuerzo de trabajo para discutir la situación en Oriente Medio, y se esperaba que la conversación se centrara en el camino a seguir tras el acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán.

En los últimos meses, Trump ha tenido fuertes desacuerdos con Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por no haberlos consultado antes de la decisión de ir a la guerra con Irán. Trump ha amenazado con represalias, incluida la reducción de tropas de Estados Unidos en los cuatro países —todos miembros de la alianza militar de la OTAN— por su falta de apoyo.

Pese a esas discrepancias, los aliados de Estados Unidos buscan avances rápidos que puedan aliviar el impacto económico del alza de los precios del petróleo causada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Macron dijo después que Francia y otros socios occidentales están “listos para actuar muy rápidamente” para ayudar a reabrir el estrecho de manera pacífica. Francia y Reino Unido han impulsado una misión para restablecer la seguridad marítima en el estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan.

El G7 incluye a Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. Otras naciones invitadas a esta cumbre, como Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, fueron convocadas para participar en algunas discusiones.

El BRICS supera en influencia económica al G7, aportan 1.2% más en el PIB

(2024) El grupo conocido como BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, logró superar en influencia económica del G7, aportando 1.2 del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Las potencias que conforman el G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), están aportando 30.7% del PIB mundial.

Este dato revela que ahora el BRICS aporta 31.5%, un 1.2% más de lo que aporta el G7.

De acuerdo con datos proporcionados por Richard Dias el crecimiento contante del BRICS en el 2023 predice que la brecha irá en aumento.

El consultor de Acorn Macro Consulting señala que actualmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están aportando el 31.5% del PIB, mientras que el G7 representa el 30.7%.

An Emerging Market Century? The BRICS are a larger share of the Global economy than the G7. pic.twitter.com/AyEIx2TwTO — Richard Dias (@RichardDias_CFA) March 9, 2023

Uno de los factores del crecimiento económico se deriva del aumento de la economía china, este factor le ha dado un gran empujón al grupo.

Expertos han señalado que el crecimiento de BRICS sería mayor por la intención de otras naciones de sumarse al bloque.

Naciones como Irán, Argelia, Argentina y Turquía buscan ser parte del grupo confirmado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Una de las nuevas ideas del bloque es crear una moneda en común, compitiendo con el euro. El objetivo sería garantizar el desarrollo sostenible y libre del dictado en el exterior.

“Los países BRICS persiguen conscientemente sus intereses nacionales”, destacó el politólogo británico, Matthew Bishop, sobre el crecimiento del grupo.

El PIB es el indicador macroeconómico que se utiliza para analizar la evolución económica de un país. “Mide la producción de bienes y servicios en un determinado plazo de tiempo”.

Normalmente, el PIB se mide en un año, analizando la riqueza generada por un país o un bloque de países en un periodo.

