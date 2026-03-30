La tigresa Collarwali, considerada un ícono de la conservación, dejó una huella significativa en la protección del tigre de Bengala. Esto sucedió tras su muerte en enero de 2022.

Durante sus 16 años en la reserva Pench Tiger Reserve, la felina dio a luz a 29 crías en ocho camadas. Así, contribuyó de manera clave al aumento de la población de tigres en la zona.

Su vida coincidió con un momento crítico para la especie, amenazada por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Por lo tanto, cada nacimiento representó un avance importante en los esfuerzos de conservación.

Tras su fallecimiento, autoridades forestales realizaron un homenaje en su honor. Destacaron su papel como símbolo del éxito en la protección de la vida silvestre en India. Además, su legado continúa inspirando iniciativas a nivel mundial para preservar especies en peligro de extinción.

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