Una comisión independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Israel habría cometido actos de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza durante el conflicto iniciado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El informe sostiene que las investigaciones realizadas hasta julio de 2026 encontraron evidencias de acciones que encajan en varios de los criterios establecidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Entre ellos figuran la muerte de civiles, daños físicos y psicológicos graves, la imposición de condiciones de vida consideradas destructivas para la población y medidas que afectarían el crecimiento demográfico.

La presidenta de la comisión, Navi Pillay, afirmó que las conclusiones apuntan a una intención de destruir parcial o totalmente a la población palestina de Gaza.

El informe también destaca la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas, universidades, lugares de culto e infraestructura esencial, además de denunciar el impacto de la escasez de alimentos y otros recursos básicos en la población civil.

Por su parte, representantes de la comisión señalaron que las consecuencias humanitarias observadas en Gaza son el resultado de una estrategia militar que ha provocado daños masivos y condiciones de vida extremadamente difíciles para los habitantes del territorio.

Israel ha rechazado en repetidas ocasiones acusaciones similares formuladas por organismos internacionales y sostiene que sus operaciones militares están dirigidas contra grupos armados y no contra la población civil.

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