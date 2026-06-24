Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles la costa norte de Venezuela, con epicentro cerca de la localidad de Morón, según el United States Geological Survey. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones del país, generando escenas de pánico y la evacuación de numerosos edificios.

Las autoridades venezolanas informaron que varias viviendas y edificaciones sufrieron daños, mientras equipos de emergencia, bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad fueron desplegados para atender la situación. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió a la población permanecer fuera de los inmuebles ante el riesgo de réplicas.

Testigos reportaron grietas en edificios, ventanas rotas y derrumbes parciales en distintos sectores de la capital. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un balance oficial de víctimas o heridos.

Tras el sismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió alertas y avisos preventivos para varios territorios del Caribe, incluidos Aruba, Bonaire, Puerto Rico y las British Virgin Islands, mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en la región.

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