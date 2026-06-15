“Podría existir una defensa de no culpabilidad por razón de insanidad que estén considerando, porque la evidencia de que hizo lo que hizo será tan contundente”, dijo la abogada Karen Friedman Agnifilo.

La defensa de Luigi Mangione recurrirá a un argumento psiquiátrico en el juicio que se le sigue por asesinato, informó su defensa.

Esta estrategia apunta a mostrar que su estado mental jugó un papel crucial en el incidente, una táctica legal cada vez más debatida tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Un argumento psiquiátrico busca demostrar que el acusado no era plenamente responsable de sus actos por una condición mental clínica.

En muchos juicios de alto perfil, este tipo de defensa ha generado controversia, ya que puede influir tanto en el veredicto como en las posibles sentencias. Los abogados de Mangione sostienen que él padece trastornos que habrían alterado su capacidad de comprender o controlar el comportamiento al momento del hecho.

El proceso legal ahora se centra en análisis médicos, peritajes y testimonios de expertos en salud mental. El tribunal deberá determinar la validez de estos informes y su impacto en la responsabilidad penal del acusado.

Si la defensa prueba su argumento, podrían dictarse medidas distintas al encarcelamiento, como tratamiento en instituciones psiquiátricas.

Este enfoque genera opiniones divididas. Mientras algunos lo ven como garantía de justicia para personas con problemas mentales, otros consideran que podría usarse para evadir condenas correspondientes.

Luigi Mangione logra que un juez desestime cargos estatales de terrorismo



En una decisión que ha generado diversas reacciones, Luigi Mangione logró que se desestimen los cargos estatales de terrorismo que pesaban en su contra, tras una audiencia clave en un tribunal de Nueva York.

Esta resolución, dictada por el juez encargado del caso, ha puesto en el centro del debate los criterios legales y el alcance de las leyes antiterroristas en Estados Unidos.

¿Qué motivó la decisión del juez?

De acuerdo con las fuentes judiciales, el juez consideró que la evidencia presentada por la fiscalía no era suficiente para sostener los cargos de terrorismo a nivel estatal.

La defensa de Mangione argumentó que los hechos no cumplían con los requisitos legales para ser clasificados como terrorismo bajo la normativa vigente en Nueva York.

Tras una revisión exhaustiva del expediente, el tribunal determinó que mantener los cargos sería improcedente.

Este fallo ha sido interpretado por algunos especialistas como un ejemplo del rigor necesario al aplicar legislaciones tan severas, evitando posibles abusos o interpretaciones excesivas que puedan afectar el derecho de los acusados.

Sin embargo, algunos sectores consideran preocupante que la justicia pueda dejar sin castigo delitos potencialmente graves bajo argumentos técnicos.

La noticia sobre la resolución favorable a Mangione llega en un contexto de creciente debate sobre la justicia penal en Estados Unidos y la necesidad de equilibrar la seguridad nacional con los derechos civiles.

Si bien los cargos estatales de terrorismo han sido retirados, no se descarta que Mangione enfrente otros procesos judiciales por hechos relacionados.

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Fondo de defensa en línea de Luigi Mangione supera el millón de dólares

La campaña de recaudación en línea para la defensa legal de Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha superado el millón de dólares, justo cuando el acusado cumplía 27 años este martes.

Mangione, acusado de un asesinato en diciembre en Manhattan, sigue detenido sin fianza en un centro penitenciario de Brooklyn. Su equipo legal asegura que el joven recibe entre 10 y 115 cartas diarias de apoyo.

Aunque el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no se ha pronunciado directamente sobre la campaña de recaudación, sí criticó públicamente en diciembre el respaldo popular que ha generado el caso. “Celebrar un asesinato es aborrecible”, declaró a ABC News. “Conozco de cerca el dolor de las familias que han perdido a un ser querido, y no comprendo cómo alguien puede festejar algo así.”

Mangione se ha declarado inocente ante los cargos y deberá comparecer nuevamente ante la corte estatal el próximo 26 de junio. Sus abogados han solicitado que el caso estatal sea desestimado o pospuesto, priorizando el proceso federal, en el cual una condena podría significar la pena de muerte. Su próxima audiencia federal está programada para el 5 de diciembre.



Luigi Mangione recibe un gran número de donaciones para cubrir los gastos de abogados: “es considerado un héroe”



Luigi Mangione, un joven de 26 años y egresado de la prestigiosa Ivy League, se ha convertido en una figura que genera división tras ser acusado de asesinar a Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, fue asesinado a tiros frente a un hotel en Manhattan el 4 de diciembre. El crimen, ocurrido antes de una conferencia del sector, desató una persecución de cinco días que culminó con la detención de Mangione el lunes.

Desde entonces, el caso ha cobrado una inesperada dimensión social y mediática. Más de mil donaciones han llegado a través de la plataforma GiveSendGo para financiar su defensa legal, acumulando hasta el miércoles más de 31 mil dólares. Los mensajes de los donantes, en su mayoría, reflejan la indignación hacia el sistema de salud estadounidense, criticando prácticas percibidas como injustas por parte de aseguradoras, como la denegación de tratamientos y reembolsos basados en la cobertura del paciente.

En las paredes de Nueva York han aparecido carteles con la leyenda “Se busca”, mostrando los rostros de altos ejecutivos, mientras que sitios web comercializan productos alusivos a Mangione, como gorras con la inscripción “Cazador de CEO” acompañada de una diana. En redes sociales, algunos usuarios lo han idealizado por su apariencia física, alimentando una curiosa mezcla de admiración, activismo y controversia.

Aunque el crimen ha sido ampliamente condenado, la figura de Mangione ha capturado la imaginación de ciertos sectores, quienes lo ven como un símbolo de protesta contra las desigualdades económicas y las prácticas corporativas percibidas como abusivas. Incluso, las palabras “Denegar, defender, declarar”, encontradas en los casquillos de bala en la escena del crimen, se han convertido en un grito de guerra contra las aseguradoras.

Sin embargo, el caso también ha generado críticas. Felipe Rodríguez, ex sargento detective de la policía de Nueva York, expresó su preocupación por la creciente idealización de Mangione, destacando la gravedad del crimen y la pérdida irreparable para la familia de Brian Thompson, quien era padre de dos hijos.

La historia de Luigi Mangione plantea un inquietante debate sobre justicia, desigualdad y la percepción pública en una era dominada por las redes sociales, donde un imputado por asesinato puede convertirse en un símbolo para algunos y en un antagonista para otros.

Luigi Mangione tuvo un problema de salud crónico que le impedía una vida normal

Luigi Margione, el joven genio de la tecnología acusado de asesinar al CEO de la aseguradora más importante de Estados Unidos (EEUU), sufrió un problema de salud crónico en su espalda que le impedía llevar una vida normal.

Amigos del joven revelaron algunos detalles que podrían confirmar las motivaciones del crimen, las cuales estarían relacionadas con la corrupción en el sistema sanitario de EEUU.

Testimonio de uno de los amigos de Luigi señala que el joven padecía de un problema de espalda, el cual se agravó tras sufrir un accidente cuando surfeaba en Hawái.

R.J. Martín detalló que el supuesto asesino de Brian Thompson decidió alejarse de sus amistades y hasta de la familia luego de someterse a una operación de espalda.

Se desconoce si el joven, de 26 años de edad, ya tenía planeado cometer el crimen días antes del tratamiento quirúrgico o durante la operación resurgió el plan que llevó a cabo hace una semana.

De acuerdo con Martín, Luigi padecía de espondilolistesis, enfermedad que le provocaba dolores insoportables que empeoraron tras la caída que sufrió en Hawái.

La enfermedad que le imposibilitaba una vida normal se caracteriza porque uno de los huesos de la columna se desliza hacia adelante.

“Fue realmente traumático y difícil, ya sabes, cuando tienes poco más de veinte años y no puedes, ya sabes, hacer algunas cosas básicas”, dijo el amigo del genio de la tecnología detenido por asesinar al CEO de UnitedHealthcare.

Aseguró que Luigi tenía ideales anticapitalistas, pero sus pensamientos nunca llegaron al fanatismo, ya que ambos discutían de varios temas y siempre demostró respeto a opiniones adversas.

El testimonio de Martín se suma al hallazgo de un manifiesto, en la cual el estudiante destacado de informática deja clara la corrupción de las compañías aseguradoras.









