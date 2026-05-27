El rapero canadiense Drake volvió a dominar la industria musical tras alcanzar un nuevo récord en la lista Billboard Hot 100, superando una histórica marca que pertenecía al fallecido Michael Jackson.

Su sencillo “Janice STFU” debutó en el puesto número uno del ranking, convirtiendo a Drake en el artista masculino solista con más canciones en la cima de Billboard Hot 100. Con este nuevo éxito, el cantante acumula 14 temas en el primer lugar, dejando atrás el récord de Jackson.

Actualmente, solo The Beatles y Mariah Carey mantienen cifras superiores en la historia del listado musical. Drake ahora comparte posición con Rihanna y Taylor Swift entre los artistas con más números uno.

Además, el artista ocupa los primeros cuatro puestos del Billboard Hot 100 con canciones de su nuevo álbum “Iceman”, lanzado este mes junto a otros dos proyectos musicales titulados “Habibti” y “Maid of Honour”. Los tres discos también lideran actualmente la lista Billboard 200.

El regreso musical de Drake llega dos años después de la mediática rivalidad con Kendrick Lamar, cuya canción “Not Like Us” dominó titulares y plataformas digitales durante 2024.

Mientras tanto, Michael Jackson también volvió a ser tendencia recientemente debido al estreno de la película biográfica “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua, la cual ha tenido un fuerte desempeño en taquilla.

El biopic de Michael Jackson dispara nuevamente la popularidad de su música