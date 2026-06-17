Se trata de un documento del siglo XVI firmado por el conquistador español Hernán Cortés de “valor incalculable”, que alguien robó del país latinoamericano hace tres décadas.

México recupera documento firmado por Hernán Cortés, un valioso manuscrito histórico que permaneció desaparecido durante tres décadas tras ser robado en los años 90.

La pieza, fechada en 1527 y considerada parte fundamental del patrimonio histórico nacional, fue entregada a las autoridades mexicanas tras un operativo de colaboración internacional.

El manuscrito, parte de una colección colonial y firmado por el propio Hernán Cortés, narra transacciones y cuestiones administrativas de la época.

Imagen cortesía.

Según se informó, el documento fue localizado en una casa de subastas en Nueva York, donde intentaron venderlo sin éxito por casi 20 mil dólares.

El escrito regresado es parte de un conjunto de documentos relacionados con la organización de la vida colonial tras la conquista de México.

Para el gobierno mexicano, este hecho significa la recuperación no solo de un objeto material, sino de un testimonio directo de la historia que ahora podrá ser consultado por especialistas y la ciudadanía.

No es la primera vez que México gestiona la recuperación de su patrimonio histórico robado.

Imagen cortesía.

México recupera una joya prehispánica: “La más importante recuperación”

El gobierno de México logró recuperar una joya prehistórica, conocida como “Fauces de la tierra”, y que estuvo bajo el poder de los Estados Unidos (EEUU) por muchos años.

Se trata del Monumento 9 de Chalcatzingo, un bajorrelieve que representa al “monstruo de la tierra” y que fue robado por traficantes de bienes arqueológicos a mediados del siglo pasado.

La joya prehispánica será devuelta por EEUU a México el 19 de mayo, informó el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto.

La Secretaría de Cultura de México confirmó que el patrimonio arqueológico data de más de 2000 años.

“El 19 de mayo estará de regreso esta pieza, lo que constituye probablemente una de las más importantes, si no la más importante recuperación de patrimonio arqueológico en lo que va del siglo XXI”, dijo la entidad.

Autoridades mexicanas señalaron que la recuperación de la joya prehispánica es una lucha que se emprendió hace décadas.

La escultura, también conocida como “fauces de la tierra”, tiene una altura de 1.8 metros y una anchura de 1.5. “Data de al menos 2,500 años atrás, probablemente manufacturada entre los siglos VIII y VI antes de Cristo”.

Los arqueólogos han señalado que escultura habla de la “enorme destreza” de la civilización olmeca que habitó en el área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominan Mesoamérica.

El gobierno destacó que la recuperación de la joya prehistórica es una de las 11,500 piezas que se han logrado recuperar durante la administración de AMLO.

El titular del @INAHmx, Diego Prieto, anunció que el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía Nueva York, EU, hará la entrega formal de la pieza.