Las imágenes de aeronaves militares estadounidenses sobrevolando la capital venezolana se viralizaron en las diferentes plataformas.

El reciente ejercicio militar de EEUU en Caracas, capital de Venezuela, ha generado sorpresa y debate en la región tras la salida del presidente Nicolás Maduro y el cambio radical en las relaciones diplomáticas de las naciones.

Las imágenes publicadas revelan la presencia de tropas estadounidenses en pleno territorio venezolano, un hecho poco común autorizado directamente por el gobierno de Venezuela.

Según BBC Mundo, el despliegue se realizó en las afueras de la capital, con la supervisión de oficiales venezolanos y estadounidenses.

Las fuerzas armadas de ambos países participaron en simulacros conjuntos, centrados en operaciones logísticas y humanitarias.

La autorización del gobierno de Venezuela para este ejercicio militar ha sido interpretada como un intento de acercamiento político con Estados Unidos, en medio de una coyuntura internacional compleja.

Diversos analistas consideran que estas maniobras pueden influir en la política interna venezolana y en su imagen frente a la comunidad internacional.

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Rubio le recuerda a Venezuela quien manda y usa famoso chándal con el que capturaron a Maduro

El secretario de Estados de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio , lució el famoso chándal de Nike, una prenda que recientemente ha llamado la atención no solo por su marca, sino por su relación con un episodio histórico latinoamericano.

La chaqueta y pantalón deportivos que llevó Rubio son similares al atuendo que vestía el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su derrocamiento y captura en enero del 2026; hecho que ha sido ampliamente recordado en las redes sociales y medios de comunicación.

La aparición de Rubio con el icónico chándal de Nike rápidamente se hizo viral y ha desencadenado diversas interpretaciones.

Para algunos, se trata de una simple coincidencia de moda, pero otros lo ven como un guiño político o incluso una provocación, tomando en cuenta la postura crítica de Rubio hacia los gobiernos latinoamericanos de izquierda, en particular el de Venezuela.

Usuarios en plataformas como X y Facebook han comparado las imágenes de Rubio y Maduro, sugiriendo teorías sobre el mensaje detrás del atuendo.

Analistas políticos destacan que, en contextos de alta polarización, los gestos y símbolos pueden adquirir significados inesperados.



María Corina Machado nunca formó parte del plan de EEUU para gobernar Venezuela

La reciente noticia de que María Corina Machado no formó parte del plan de Estados Unidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro ha generado polémica a nivel mundial.

Según reportes de medios internacionales, la figura más destacada de la oposición, no fue incluida en los temas centrales de los diálogos para liderar la nación.

Lo anterior, confirma que María Corina Machado es considerada como una líder débil, como lo dijo directamente el presidente estadounidense, Donald Trump.

Estos encuentros, impulsados a través de la mediación de Qatar, giraron principalmente en torno al derrocamiento y captura de Maduro. Además del levantamiento de sanciones y la garantía de elecciones libres en Venezuela.

Sin embargo, el nombre de Machado, inhabilitada por el chavismo para ocupar cargos públicos, apenas fue mencionado de manera lateral durante las negociaciones.

Imagen cortesía.

¿Por qué quedó fuera María Corina Machado?

El gobierno de Estados Unidos priorizó mantener un canal de diálogo directo con funcionarios venezolanos sobre aspectos económicos y políticos, especialmente en materia de sanciones a la industria petrolera y liberación de presos políticos.

Según fuentes consultadas, la agenda no giró en torno a figuras específicas de la oposición, como Machado, sino sobre condiciones más amplias para reestablecer la democracia en el país.

Para la región y la diáspora venezolana, el rol de María Corina Machado había sido central tras su triunfo en las primarias opositoras.

Su exclusión de las conversaciones hace surgir dudas sobre la estrategia internacional para abordar la crisis venezolana y el futuro de las elecciones 2026.

Opositora María Corina Machado presiona para celebrar elecciones en Venezuela

En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado ha lanzado una advertencia contundente sobre el retraso de elecciones en Venezuela.

Durante declaraciones a medios internacionales, Machado subrayó que cualquier postergación de la fecha electoral representaría “un peligro muy grande” para la democracia y para el futuro político del país sudamericano.

Asegura que el pueblo venezolano espera respuestas claras y elecciones en los plazos previamente establecidos, ya que cualquier aplazamiento podría interpretarse como un intento del gobierno de Nicolás Maduro de aferrarse al poder.

“Aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, detalló la opositora venezolana, calificada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como débil.



Imagen cortesía y de archivo.

Venezuela deporta a EEUU a Alex Saab, aliado de Maduro

El empresario colombiano Alex Saab fue deportado a EEUU, cerrando un capítulo clave en las relaciones entre Venezuela y el país norteamericano.

La noticia de que Alex Saab fue deportado a EEUU desató reacciones políticas y sociales, no solo en Venezuela sino también en toda América Latina, debido a su rol como presunto testaferro de altos funcionarios del gobierno venezolano.

Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y extraditado inicialmente a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, fraude y corrupción.

Sin embargo, en diciembre de 2023 fue devuelto temporalmente a Venezuela como parte de sucesivos acuerdos políticos.

Finalmente, el 16 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Saab fue deportado nuevamente a territorio estadounidense, donde completará su proceso legal.

La deportación de Alex Saab a EEUU tiene profundas implicancias diplomáticas y judiciales. Por un lado, representa un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro, quien en numerosas ocasiones defendió la inocencia de Saab y denunció su detención como un acto de persecución política.

Por otro, el caso abre nuevas interrogantes sobre las redes de corrupción y lavado de dinero en América Latina y cómo podrían responder otros gobiernos de la región.

Según el caso sigue siendo seguido de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos y agencias anticorrupción, que ven en este proceso un mensaje sobre la capacidad de la justicia internacional para perseguir delitos financieros complejos.

Gobierno de Rodríguez captura a Alex Saab, el colombiano amigo de Nicolás Maduro

Alex Saab, empresario colombiano vinculado al régimen chavista de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela tras una operación coordinada entre autoridades nacionales e internacionales.

La noticia, que rápidamente se volvió viral en medios latinoamericanos, confirma la detención de uno de los personajes más buscados y polémicos de la política regional.

Capturan a Alex Saab en Venezuela en un hecho que podría tener repercusiones en la política internacional y en los procesos judiciales abiertos en su contra.

¿Quién es Alex Saab y por qué era buscado?

Alex Saab es un empresario colombiano que ha estado bajo investigación por su presunta participación en casos de lavado de dinero y corrupción vinculados al régimen chavista.

Saab fue identificado como un supuesto testaferro de Nicolás Maduro y figura clave en el manejo de programas estatales que, de acuerdo con diversas investigaciones, sirvieron para desviar fondos públicos.

La captura de Alex Saab en Venezuela se produce luego de un seguimiento exhaustivo y después de que varios organismos internacionales solicitaran su arresto.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido muchos detalles sobre la operación, pero medios internacionales como confirman que Saab será sometido a procesos judiciales por delitos de corrupción y lavado de activos.

El arresto despierta nuevas preguntas sobre el futuro de las redes de corrupción ligadas al chavismo y sus consecuencias políticas en la región.