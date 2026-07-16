“El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, tras confirmar los nuevos impuestos.

Estados Unidos ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a varios productos importados desde Brasil en un contexto de tensiones comerciales que preocupa a la región.

Esta medida busca fortalecer la economía local e incide directamente en el comercio internacional, impactando también a varios países latinoamericanos que dependen de estos mercados.

“El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. “Sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa actitud”.

Para Brasil, segundo socio comercial de varios países centroamericanos, los nuevos aranceles dificultarán la colocación de productos agrícolas, manufacturas y bienes de consumo en el mercado estadounidense, afectando empleos y exportaciones.

Además, los consumidores en Estados Unidos y América Latina podrían ver aumentos de precios en alimentos, materiales y productos derivados de esas cadenas de suministro.

Expertos advierten que este tipo de medidas puede generar represalias, limitando el flujo de bienes y servicios, y creando inestabilidad en la economía global.

De este modo, la decisión de Washington renueva los debates sobre proteccionismo y libre comercio, temas que ya han afectado previamente a países como México y China en disputas anteriores.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “no existe justificación” para estos aranceles “ilegales e impuestos arbitrariamente”. A través de X, anunció que Brasil adoptará contramedidas en virtud de su Ley de Reciprocidad y buscará, al mismo tiempo, una solución a través de la Organización Mundial del Comercio.

Trump plantea nuevos aranceles a UE, China y México

En un reciente anuncio, Donald Trump propone aranceles dirigidos a la Unión Europea, China y México por incumplir supuestamente algunos convenios comerciales, entre los que destacan los trabajos forzados.

La iniciativa busca endurecer las barreras comerciales basándose en supuestos incumplimientos de normativas laborales en esos países.

Esta estrategia, de cara a una posible reelección, apunta a proteger la industria estadounidense e influir en las condiciones laborales globales.

El argumento principal de Trump es que muchas importaciones hacia Estados Unidos provienen de economías cuyos estándares laborales “no cumplen” con las regulaciones internacionales sobre el trabajo forzado.

Particularmente, hace referencia a zonas manufactureras en China, industrias en México y, en menor medida, ciertos sectores de la Unión Europea.

Según el presidente, establecer nuevos aranceles servirá para presionar a estos países a mejorar la protección de los derechos de los trabajadores.

Expertos advierten que esta propuesta podría provocar nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios. México, como socio clave del T-MEC, se vería afectado por un posible aumento de aranceles, lo que impactaría industrias como la automotriz y la agrícola.

Además, la medida podría tener consecuencias para economías latinoamericanas integradas en cadenas de valor con México y Estados Unidos.

Entidades internacionales y gobiernos de los países señalados han expresado su preocupación por el uso político de las normativas laborales para justificar restricciones comerciales.

Esta estrategia ya ha generado debates en otros momentos, como cuando Trump impulsó políticas similares durante su anterior administración.

Entran en vigor los aranceles recíprocos de Trump: “60 socios comerciales enfrentan la medida económica”

Los aranceles recíprocos impuestos por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a casi todos los países del mundo entraron en vigor este sábado, comenzando una nueva era comercial.

Expertos han señalado que la medida de Trump es un arma de doble filo que provocaría a nivel mundial una crisis económica sin precedentes.

“Las tensiones por los aranceles recíprocos generarían una escalada de tensiones comerciales que alterarían la economía mundial”, destacaron los expertos.

Son más de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea y Japón, que enfrentarán tasas aún más altas adaptadas a cada economía.

Europa ha prometido que responderá con firmeza, aunque hasta la fecha no se han anunciado las medidas a implementar ante del aumento de aranceles a todos los productos importados a EEUU.

China ha sido el único país, que hasta el momento ha respondido a los aranceles recíprocos de Donald Trump, desencadenando una guerra comercial que se sentiría a nivel mundial.

A pesar de la respuesta contundente del país asiático, Trump ha pedido a los estadounidenses mantenerse firmes. “MANTÉNGANSE FIRMES, no será fácil, pero el resultado final será histórico“.

Hasta el momento, la medida ha generado la caída de las bolsas de valores y del dólar, específicamente un día después que Trump oficializó los aranceles.

Trump se va en contra de Europa con aranceles por no cumplir el acuerdo comercial



La administración de Donald Trump impone aranceles a carros europeos, aplicando un impuesto del 25% sobre la exportación de vehículos fabricados en la Unión Europea.

Esta medida, anunciada la última semana de abril, intensifica las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, despertando preocupación en la industria automotriz mundial y en países latinoamericanos con intereses comerciales en ambas regiones.

La nueva política Estados Unidos implica que, desde el levantamiento arancelario, cualquier automóvil europeo importado a suelo estadounidense aumentará sustancialmente su precio, impactando tanto a fabricantes europeos como a concesionarios norteamericanos.

Autoridades europeas han calificado la medida de imponer aranceles como “injusta y proteccionista”, y han advertido sobre posibles represalias comerciales.

Analistas prevén una disminución en las exportaciones europeas, lo que podría afectar el empleo y la estabilidad de la industria automotriz en países clave como Alemania, Francia y España.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias de los aranceles para Latinoamérica

Mientras que la Unión Europea analiza sus próximos pasos, expertos alertan que la escalada de aranceles podría repercutir también en Latinoamérica.

México, por ejemplo, es un fuerte exportador de autopartes hacia Estados Unidos y Europa; cambios en las reglas del comercio internacional podrían alterar cadenas de suministro y acuerdos bilaterales.

A nivel global, la industria automotriz teme una “guerra de aranceles” que complique aún más el contexto económico.

Trump pide a los empresarios que no reclamen el reembolso por los aranceles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a ocupar titulares tras pedir abiertamente a las empresas que no reclamen reembolsos por aranceles.

Según la información revelada por agencias, el mandatario pretende que las compañías estadounidenses se abstengan de solicitar devoluciones por los impuestos adicionales a las importaciones, lo que supone una presión adicional sobre el sector privado.

«Sería genial que no lo hicieran», dijo Trump el martes en CNBC en respuesta a una pregunta sobre si empresas como Amazon.com y Apple deberían solicitar reembolsos por aranceles que ahora se consideran ilegales. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzara un portal web para que los importadores presenten solicitudes de reembolso que podrían ascender a más de 160 mil millones de dólares.

Impacto en el comercio y reacciones del sector privado por el reembolso de los aranceles

El llamado a no reclamar reembolsos por aranceles podría profundizar tensiones internacionales y desencadenar protestas comerciales.

Expertos advierten que esta política afecta tanto a grandes consorcios como a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya operan bajo una carga financiera significativa derivada de los aranceles.

Las cámaras de comercio han manifestado inquietud ante este tipo de llamados, considerando que podrían redundar en pérdidas económicas y menor competitividad internacional.

Corte de EEUU anula aranceles de Trump: ya no aplican a ningún país

La administración de Donald Trump ha recibido un duro golpe legal este miércoles por el fallo judicial del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (EEUU) que determina que los aranceles excedieron su autoridad.

El dictamen tiene como objetivo bloquear la aplicación de los gravámenes impuestos por el mandatario estadounidense como parte de su política económica.

“El fallo se dio con la decisión de tres jueces”, se detalló sobre la decisión de los tribunales con sede en Nueva York, y que desafían a Donald Trump.

De acuerdo con la resolución, los aranceles ya no aplican en ningún país, dejando sin efecto los famosos y cuestionados impuestos del líder republicano.

“La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar o no este tipo de impuestos, incluso en el marco de una ley de emergencia en la que Trump justificó sus decretos arancelarios“, cita el dictamen que implicaría una nueva guerra, ahora entre el Tribunal de Comercio Internacional y el mandatario estadounidense.

Los tres jueces señalan que la decisión de declarar ilegales los aranceles no es por imprudencia o por ser ineficaces, sino por que la ley no lo permite.

“El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión. Dicho uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite”.

Sobre el argumento de Trump de una emergencia nacional se estableció que “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular la importación mediante aranceles”.

Corte Suprema de EEUU dictamina como ilegales los aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles de Donald Trump son ilegales, sentando un precedente sin igual en la política comercial de ese país.

La sentencia, que invalida el polémico mecanismo arancelario instaurado durante el mandato del expresidente, podría cambiar el curso de las relaciones económicas internacionales.

En el fallo, divulgado este 20 de febrero, los jueces manifestaron que el ejecutivo sobrepasó los límites legales al fijar tributos unilaterales a las importaciones, una medida que fue ampliamente criticada por empresarios y gobiernos extranjeros.

Según se explicó, la Corte Suprema interpretó que esas decisiones carecieron de la aprobación del Congreso, violando normas fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense.

Implicaciones para la economía internacional y el comercio

La invalidación de los aranceles abre un debate sobre la vigencia y los límites del presidencialismo en materia económica.

De acuerdo con analistas, el fallo podría revertir parte del impacto negativo que las tarifas estadounidenses causaron en las exportaciones latinoamericanas, especialmente en sectores como el agrícola y manufacturero.

A su vez, la sentencia de la Suprema Corte deja un mensaje claro a futuros gobiernos: las medidas económicas que afectan mercados mundiales deben seguir procesos legales y consensuados.

La resolución ha sido bienvenida por varias cámaras empresariales de la región, que habían manifestado su inconformidad con la política comercial impulsada por Trump.

China impone aranceles a los lácteos de la Unión Europea

China ha decidido imponer aranceles temporales a los lácteos provenientes de la Unión Europea, en una medida que marca un nuevo capítulo en las tensiones comerciales entre Beijing y Bruselas.

Los aranceles a lácteos europeos llegan como represalia directa a recientes restricciones impuestas por la UE sobre productos y empresas chinas, evidenciando una escalada en la guerra comercial que afecta a sectores clave de exportación.

Según el Ministerio de Comercio chino, la decisión busca “proteger la industria nacional”, subrayando la importancia del mercado lácteo tanto para China como para la Unión Europea.

La imposición de estos aranceles impactará directamente a exportadores europeos de leche en polvo, quesos y otros derivados, generando preocupación respecto al futuro de las relaciones comerciales bilaterales.

Repercusiones económicas y reacciones internacionales



Expertos señalan que estas medidas podrían modificar significativamente la dinámica del mercado lácteo mundial.

Mientras Europa representa uno de los principales proveedores de productos lácteos a China, las restricciones dificultarán la competencia y podrían traducirse en un aumento de precios para los consumidores chinos.

Organismos internacionales y socios comerciales monitorean con atención las repercusiones, alertando sobre posibles consecuencias en países latinoamericanos que mantienen lazos con ambas regiones.

Mientras tanto, la Unión Europea evalúa posibles respuestas y mantiene conversaciones diplomáticas para evitar una mayor escalada.

Cada familia en EEUU pagará $2,400 extra por los aranceles de Trump

Un reciente estudio de la Universidad de Yale advierte que los aranceles de Trump, una de las principales políticas comerciales impulsadas por el expresidente, repercutirán directamente en el bolsillo de las familias estadounidenses.

Según los investigadores, cada familia en EEUU pagará $2,400 extra al año por el aumento de tarifas en productos importados.

Un análisis publicado por Univision muestra cómo estas medidas impulsadas por la administración Trump para proteger a la industria local están trasladando el costo económico final a los consumidores.

Los productos de uso cotidiano, desde alimentos hasta electrónicos, se han visto encarecidos tras la imposición de las nuevas tarifas.

¿Por qué los aranceles afectan el bolsillo de las familias?

Los aranceles son impuestos que se aplican a mercancías importadas. Aunque el propósito inicial es proteger a los productores nacionales, en la práctica suelen resultar en un aumento de precios para los consumidores.

Empresas y comerciantes terminan trasladando el sobrecosto de importación a los clientes finales, como explican los expertos en comercio internacional.

En el caso de Estados Unidos, el estudio de Yale calcula que unas 46 familias de cada 1000 verán aumentar sus gastos anuales en más de $2,000 dólares, lo que representa una presión considerable para la clase media y baja.

Además, se prevén posibles aumentos de inflación y efectos negativos en sectores dependientes de insumos extranjeros.

Consumidores de carne de res pagan cifras récord en EEUU a pesar de las promesas de que los aranceles no los afectarían

Miles de consumidores en Estados Unidos (EEUU) están pagando cifras récord en el precio de la carne de res a pesar de las promesas de Donald Trump de que sus aranceles no les afectarían directamente.

De acuerdo con las denuncias de los consumidores, se está pagando el precio más alto, llegando a niveles nunca antes vistos.

Expertos han señalado que el costo del producto ha incrementado considerablemente por la sequía que golpea a los agricultores y por la guerra comercial que ha emprendido Trump con países aliados y hostiles.

El Buró de Estadísticas Laborales informó que el precio de la carne de res llegaron hasta los 6 dólares, una libra. El aumento representa un 14% más de lo que se reportó en el 2024. “Es un incremento de un 50% en comparación con los precios hace cinco años.

Durante la campaña electoral, Donald Trump prometió solucionar el precio de la carne. “Cuando gane, bajaré los precios de inmediato, desde el primer día”.

Con más de tres meses de gobierno, lejos de bajar los precios de la carne de res han experimentado cifras récord que afectan directamente a los consumidores, algo que ha sido duramente criticado por los opositores.

Uno de los principales consumidores de carne es Brasil, país que fue afectado por los aranceles con un 10%, subiendo la cantidad de impuestos a 34%, cifra que las empresas trasladarán al consumidor final.

Trump ha amenazado a las empresas a no subir los precios de los productos y a asumir los precios sin importar las pérdidas económicas.

Este reciente episodio se suma a una serie de tensiones comerciales previas, lo que podría influir en futuras políticas de exportación y acuerdos bilaterales.

Entran en vigor los aranceles recíprocos de Trump: “60 socios comerciales enfrentan la medida económica”

Los aranceles recíprocos impuestos por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a casi todos los países del mundo entraron en vigor este sábado, comenzando una nueva era comercial.

Expertos han señalado que la medida de Trump es un arma de doble filo que provocaría a nivel mundial una crisis económica sin precedentes.

“Las tensiones por los aranceles recíprocos generarían una escalada de tensiones comerciales que alterarían la economía mundial”, destacaron los expertos.

Son más de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea y Japón, que enfrentarán tasas aún más altas adaptadas a cada economía.

Europa ha prometido que responderá con firmeza, aunque hasta la fecha no se han anunciado las medidas a implementar ante del aumento de aranceles a todos los productos importados a EEUU.

China ha sido el único país, que hasta el momento ha respondido a los aranceles recíprocos de Donald Trump, desencadenando una guerra comercial que se sentiría a nivel mundial.

A pesar de la respuesta contundente del país asiático, Trump ha pedido a los estadounidenses mantenerse firmes. “MANTÉNGANSE FIRMES, no será fácil, pero el resultado final será histórico“.

Hasta el momento, la medida ha generado la caída de las bolsas de valores y del dólar, específicamente un día después que Trump oficializó los aranceles.



