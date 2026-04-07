Las embajadas de Irán han adoptado el humor como su principal herramienta de propaganda en redes sociales, utilizando memes, fotografías satíricas y chistes para burlarse del presidente estadounidense, Donald Trump, su campaña militar y sus declaraciones sobre el conflicto con Irán.

La estrategia ha transformado las cuentas oficiales de las embajadas en plataformas de humor político antiestadounidense y antiisraelí. Por ejemplo, la embajada en Zimbabue respondió a un mensaje agresivo de Trump con la frase “hemos perdido las llaves” y publicó imágenes sarcásticas sobre sistemas de misiles HIMARS con la leyenda “BOOM (izquierda) BOOM (derecha) TEL AVIV”.

La embajada en España recuperó un fotograma del discurso de Trump junto a un conejo de Pascua, escribiendo: “El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono”. En Turquía se compartieron ilustraciones sarcásticas que comparaban a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con “parásitos peligrosos”, y se recordaron los numerosos ultimátums de EE.UU. hacia Irán, destacando su historial de fracasos.

The official ‘Iran in India’ X account responds to a fiery tweet from Donald J. Trump, advising him to ‘Get a grip on yourself, old man!’

The IRAN Embassy in Austria fires back at a provocative post from Donald Trump, condemning his ‘unprecedented level of begging, laced with bitter, hollow rudeness and threats.’ Trump’s message, marked +18, threatened Iran with ‘Power Plant Day, and Bridge Day’ and used strong language. #Diplomacy #InternationalRelations #Iran #Trump When diplomatic accounts get a little too spicy. The Iran Embassy in Bulgaria’s tweet about ‘Epstein’s friends’ and the Iran Embassy in Zimbabwe’s reply ‘We’ve lost the keys’ is a masterclass in dark humor (or a very bold statement). #Diplomacy #Satire #Epstein #TwitterExchange

La embajada en Reino Unido publicó un meme mostrando cómo Irán supuestamente impactó varios aviones militares estadounidenses en menos de 24 horas, mientras que la representación en Indonesia utilizó un video recopilando frases de Trump para responder a la pregunta: “¿Por qué mereces un ascenso en lugar de tus compañeros?”.

Con estas acciones, las embajadas iraníes han convertido el humor en un instrumento estratégico de propaganda, mezclando sátira política con elementos de desinformación y exageración para influir en la percepción pública a nivel internacional.

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