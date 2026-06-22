El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció que comenzó oficialmente el período de 60 días establecido para las negociaciones entre Washington y Teherán, luego de la firma de un memorando de entendimiento entre el presidente Donald Trump y el mandatario iraní Masoud Pezeshkian.

Vance explicó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que el proceso diplomático continuará con conversaciones técnicas que podrían realizarse en Switzerland durante los próximos días, aunque señaló que los planes aún podrían modificarse.

Como parte de los primeros pasos del acuerdo, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses permanecerán en la región para supervisar que se cumplan los compromisos establecidos.

El vicepresidente aseguró que varios barcos ya recibieron autorización para cruzar la zona anteriormente restringida, como muestra del cumplimiento inicial del pacto por parte de Washington.

Sobre la reconstrucción de Irán, Vance afirmó que Estados Unidos no aportará fondos directos y señaló que cualquier apoyo económico dependerá de un acuerdo más amplio con la participación de países vecinos del Golfo y de nuevos compromisos por parte de Teherán.

El acercamiento diplomático ha generado distintas reacciones internacionales, incluyendo críticas desde Israel por algunas de las condiciones planteadas en las negociaciones.

El proceso continuará durante las próximas semanas con la mediación de diferentes actores internacionales, mientras ambas partes buscan avanzar hacia un acuerdo más amplio y estable.

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