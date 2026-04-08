El presidente de EEUU tuvo que ceder al enriquecimiento libre de la nación persa del uranio, levantamiento de sanciones ante la ONU para poder reabrir el estrecho de Ormuz.

El plan permite que tanto Irán como Omán cobren una cuota a las embarcaciones que naveguen por el estrecho.

AP / Redacción.- EEUU e Irán acordaron un plan de paz de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% del petróleo del mundo.

Entre las condiciones del plan de paz iraní que aceptó Donald Trump se menciona la libertad del país persa al enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones primarias y secundarias.

Plan de paz iraní:

Cese total de cualquier agresión contra Irán y contra los grupos de resistencia aliados. Retirada de las fuerzas de combate de EE.UU. de la región, prohibición de cualquier ataque desde las bases de Washington contra Irán y abstención de adoptar una disposición de combate. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro sujeto a la supervisión y a las normas establecidas por Irán. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las sanciones de la ONU. Compensación de los daños a Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Aceptación por parte de EE.UU. del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio y negociación sobre el nivel de dicho enriquecimiento. Aceptación por Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con los países de la región conforme a sus propios intereses. Extensión del principio de no agresión a todos los agresores contra todos los grupos de resistencia. Cese de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y del Consejo de Seguridad, y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.

Por su parte, Israel apoyó la decisión de Trump de suspender los ataques, siempre que Irán reabra de inmediato el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, con la condición de que detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y países de la región, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Añadió que su país también apoya los esfuerzos de Washington para garantizar que Teherán ya no sea una amenaza nuclear.

La tregua prevé que Israel y Hezbollah pongan fin a sus combates en Líbano, según el primer ministro de Pakistán, que ha estado mediando las conversaciones.

El proceso de alto el fuego quedó nublado por la incertidumbre después de que Irán difundió distintas versiones del plan de 10 puntos que será la base de las negociaciones.

En la versión en farsi de su propuesta de alto el fuego de 10 puntos, Irán incluyó la frase “aceptación de enriquecimiento” de uranio para su programa nuclear. Pero, por razones que siguen sin estar claras, esa frase no aparecía en las versiones en inglés que diplomáticos iraníes compartieron con la prensa.

Trump había dicho en un principio que Irán propuso un plan “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero. Pero, más tarde y sin entrar en detalles, el mandatario calificó la propuesta de fraudulenta. Ha dicho que poner fin al programa nuclear de Irán era uno de los principales objetivos de la guerra.

En tanto, manifestantes progubernamentales salieron el miércoles a las calles de la capital iraní entre consignas de “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los que transigen!”, después de darse a conocer el anuncio de alto el fuego. También prendieron fuego a banderas de Estados Unidos e Israel durante la marcha.

La marcha fue un ejemplo de la persistente ira en los sectores de línea dura, que se habían estado preparando para lo que muchos asumían que sería una batalla apocalíptica con Estados Unidos.

Irán y Omán cobrarán cuotas de envío en el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que su país permitirá la navegación por el estrecho bajo gestión militar iraní. De momento se desconoce si eso significaba que Irán reduciría por completo su control sobre la vía fluvial.

El plan permite que tanto Irán como Omán cobren una cuota a las embarcaciones que naveguen por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir negociaciones de las que formó parte. El funcionario subrayó que Irán usaría los fondos recaudados para su reconstrucción.

Además del control del estrecho, las demandas de Irán para poner fin a la guerra incluyen el retiro de fuerzas de combate estadounidenses de la región, el levantamiento de sanciones y la liberación de sus activos congelados.

A lo largo de la guerra, Trump ha dado marcha atrás a repetidos plazos poco antes de que expiren.

Con el aplazamiento del martes, Trump señaló en redes sociales que tomó la decisión “basándose en sus conversaciones” con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el general Asim Munir, jefe del ejército paquistaní. Horas antes, Sharif publicó en la red social X un llamado a Trump a extender su plazo dos semanas para permitir que avance la diplomacia. En la misma publicación también pidió a Irán que mantuviera abierto el estrecho dos semanas.

“Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los diversos puntos de contención previos, pero un periodo de dos semanas permitirá que se finalice y consuma el acuerdo”, destacó Trump.

Pero existe preocupación en Israel en torno al acuerdo, según una persona al tanto de la situación que habló bajo condición de anonimato al no tener permitido discutir el tema con los medios. La persona dijo que a Israel le gustaría lograr más.

Las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán permanecen enterradas en instalaciones de enriquecimiento. El programa había sido uno de los principales argumentos de Israel y Estados Unidos para iniciar la guerra.

Ataques en Irán, Arabia Saudí e Israel

Incluso después de darse a conocer la tregua, se activaron las alertas de misiles a primera hora del miércoles en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudí, Baréin y Kuwait, dejando al descubierto el caos en torno a las medidas diplomáticas. Abu Dabi reportó un incendio en una instalación de procesamiento de gas después de un ataque iraní, informaron funcionarios.

Israel continuaba con sus ataques contra Irán, indicó un oficial militar israelí que habló bajo condición de anonimato en apego a las regulaciones militares. Irán también mantuvo su ofensiva contra Israel.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han suspendido todas sus operaciones ofensivas contra Irán, pero continúa con acciones defensivas, informó un funcionario, quien habló bajo condición de anonimato a fin de discutir operaciones militares delicadas.

Más temprano el martes, el ejército israelí informó que atacó una instalación petroquímica iraní en Shiraz, el segundo día consecutivo que golpeaba una instalación de ese tipo. Anunció posteriormente que también bombardeó puentes en varias ciudades que, según afirmó, eran utilizados por fuerzas iraníes para el transporte de armamento y equipo militar.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra desde hace varios días.

En Líbano, donde Israel combate a miembros del grupo político-militar Hezbollah, más de 1.500 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas. Once soldados israelíes también han fallecido como parte de esos enfrentamientos.

En países árabes del Golfo Pérsico y la Cisjordania ocupada se ha reportado el fallecimiento de más de una veintena de personas, así como 23 decesos en Israel y 13 militares estadounidenses.