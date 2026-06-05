Un estudio publicado en la revista científica Frontiers ha llamado la atención de la comunidad médica tras documentar mejoras temporales en una paciente de 80 años con Alzheimer avanzado después de recibir una dosis de psilocibina, una sustancia psicodélica presente en ciertos hongos.

La paciente, de origen japonés-estadounidense, había experimentado durante una década un deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas y funcionales. Antes del tratamiento, dependía de cuidadores para desplazarse, presentaba incontinencia urinaria y su comunicación verbal se limitaba a sílabas aisladas.

Según el informe, tras recibir una dosis experimental de psilocibina, la mujer atravesó inicialmente un período de agitación física y sueño prolongado. Sin embargo, horas después comenzó a hablar en oraciones completas y a recordar acontecimientos de su vida que había dejado de expresar años atrás.

Durante las semanas siguientes también mostró otras mejorías, entre ellas mayor capacidad para mantener conversaciones, establecer contacto visual, responder emocionalmente a su entorno, vestirse por sí misma y recuperar temporalmente el control de la vejiga.

Posteriormente recibió una segunda dosis menor, tras la cual los investigadores observaron un aumento de la expresión verbal, el sentido del humor y una mejor movilidad al caminar.

A pesar de los resultados, los autores del estudio enfatizan que la psilocibina no revirtió el Alzheimer ni detuvo la degeneración cerebral asociada a la enfermedad. Además, señalan que las mejoras fueron temporales y que las conclusiones se basan únicamente en un caso clínico, por lo que se requieren investigaciones más amplias para determinar si este enfoque podría tener aplicaciones terapéuticas en el futuro.

Los científicos consideran que los hallazgos sugieren que algunas funciones aparentemente perdidas en etapas avanzadas de la demencia podrían permanecer inaccesibles, pero no necesariamente desaparecidas por completo, abriendo una nueva línea de investigación sobre el potencial de los tratamientos psicodélicos en enfermedades neurodegenerativas.

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