¡De luto EE.UU.! Son tres uniformados estadounidenses las víctimas de un ataque del país persa a una base militar en Jordania. “Nuestros corazones están con estas familias”, declaró el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Este lunes, el Pentágono identificó oficialmente a los dos soldados estadounidenses muertos en un reciente ataque de Irán en Medio Oriente, un evento que ha elevado la tensión en la región.

Se trata de Tyler James Feehan, de 25 años y originario de Hawaii, e Isabella Gonzales, de 19, y de Texas.

Los soldados perdieron la vida tras un ataque con atribuido a milicias respaldadas por Irán en una base militar de Jordania.

El foco internacional sigue puesto sobre los soldados estadounidenses muertos en ataque de Irán, ya que el evento subraya la creciente peligrosidad para las fuerzas norteamericanas desplegadas en zonas de conflicto.

Gonzales falleció el viernes y Feehan el sábado. El Departamento de Defensa no brindó detalles sobre las circunstancias exactas de sus muertes.

Feehan y Gonzales estaban asignados a comandos de defensa antimisiles del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte, y Ansbach, Alemania, respectivamente.

El Comando Central informó el sábado que dos efectivos murieron y un tercero desapareció tras el ataque de Irán del viernes contra las fuerzas estadounidenses y aliadas en Jordania.

“Nuestros corazones están con estas familias”, declaró el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, a los periodistas. “Estos son héroes que pagan el precio más alto”.

EE.UU. no “pudo” con Irán y pide ayuda para reabrir Ormuz

Estados Unidos acusó al gobierno de Irán de utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión, solicitando a la comunidad internacional mayor respaldo para proteger la seguridad del transporte marítimo mundial en la región.

Según funcionarios estadounidenses, las acciones recientes de Irán representan una amenaza directa a la libre circulación de embarcaciones y podrían afectar significativamente a la economía global.

La denuncia surge tras una serie de incidentes reportados en las últimas semanas en los que embarcaciones comerciales fueron interceptadas o acosadas por fuerzas iraníes en el área del Golfo Pérsico.

Washington sostiene que estas maniobras tienen como objetivo presionar a otros países y hacer valer la influencia política de Irán en el escenario internacional.

El estrecho de Ormuz es un paso clave en el transporte marítimo mundial. Aproximadamente una quinta parte del petróleo global que se comercializa por mar transita por este estrecho, convirtiéndolo en un punto de vulnerabilidad crítica para la economía internacional.

Por ello, cualquier tensión en esta zona impacta directamente en los precios y la seguridad energética global.

Frente a estos desafíos, Estados Unidos ha solicitado a aliados y socios que refuercen la cooperación para vigilar y garantizar la seguridad de los cargueros, subrayando la importancia de evitar futuras interrupciones en el tránsito marítimo.

El representante estadounidense enfatizó en la necesidad de una respuesta coordinada y recordó que la seguridad en el Golfo de Ormuz es responsabilidad de la comunidad internacional.

Irán acusa a EE.UU. de crímenes de guerra

Irán ha elevado una fuerte denuncia ante Naciones Unidas (ONU), acusando formalmente a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra por supuestos ataques a infraestructuras civiles iraníes.

La representación iraní sostiene que estas acciones violan normas fundamentales del derecho internacional humanitario y han tenido consecuencias directas sobre la población civil.

Irán exige una investigación independiente por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que los ataques estadounidenses a instalaciones energéticas y de servicios básicos constituyen un peligroso precedente.

La relación entre Irán y Estados Unidos se ha deteriorado aún más en los últimos meses, especialmente tras operaciones militares en la región.

Expertos consideran que los ataques a infraestructuras civiles podrían agravar la inestabilidad en Oriente Medio y dificultar iniciativas diplomáticas.

Organismos como Amnistía Internacional han reiterado la importancia de respetar la protección de civiles en conflictos armados.

Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de esta denuncia y sus posibles consecuencias legales y políticas.

Diversos analistas resaltan el papel clave que jugará la ONU en la mediación del conflicto y en la posible imposición de sanciones o acciones correctivas en caso de que se determine la responsabilidad estadounidense.

Advierten a Trump: Más ataques a Irán, menos resultados

La reciente advertencia del exjefe del Pentágono, Mark Esper, sobre la escalada entre Trump e Irán pone el foco en la preocupación mundial por los métodos militares y sus consecuencias.

Según declaraciones recogidas en medios internacionales, el exsecretario de Defensa estadounidense destacó que el incremento de ataques no necesariamente conduce a una solución en el conflicto con Irán, e incluso podría acarrear más riesgo para la seguridad global.

De acuerdo con las declaraciones, la estrategia actual de la administración Trump frente a Irán podría intensificar la tensión en la región sin asegurar resultados concretos a largo plazo.

“No estoy seguro de que si reanudáramos los bombardeos, como lo hicimos hace meses y los mantuviéramos durante cierto tiempo, se produciría un gran cambio“.

El exjefe militar enfatizó que la experiencia ha demostrado que recurrir a la fuerza de manera reiterada no siempre resuelve las disputas diplomáticas, y podría incluso agravar las hostilidades.

Las relaciones EE.UU.-Irán han experimentado múltiples crisis, y diversos analistas coinciden en que la prudencia es clave en este escenario.

Expertos han señalado que la escalada entre Trump e Irán podría derivar en consecuencias impredecibles para la estabilidad internacional.

Este martes, Esper también intervino ante expertos en seguridad nacional, donde afirmó que Washington debería ejercer una presión económica “total” sobre Irán. En una entrevista con FT, sostuvo que la Administración Trump tiene dos opciones: lanzar una ofensiva militar a gran escala o “asfixiar” económicamente a Teherán. Sin embargo, añadió, durante un panel de discusión, que eso requeriría “tiempo, paciencia y disciplina” y soporte internacional. Indicó que por este enfrentamiento EE.UU. tendrá que pagar con el aumento de precios del gas por algún tiempo.



Irán promete dar una “lección inolvidable” a EE.UU. y Trump dice que los golpeó duro

Irán promete lección inolvidable a Estados Unidos según las recientes declaraciones de altos funcionarios iraníes, agregando más tensión a la ya delicada situación en Medio Oriente.

Este anuncio surge en respuesta a las presuntas amenazas e injerencias estadounidenses en la región, elevando la preocupación global sobre una posible escalada del conflicto Irán-EEUU.

“Ahora que los criminales Estados Unidos han vuelto a elegir el camino de la agresión, la violación y el aventurerismo, reafirmamos este compromiso: con fuerza, determinación, sabiduría y poder, les daremos la ‘lección inolvidable’ que usted prometió”, aseveró Vahidi, respondiendo a un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí.

Analistas coinciden en que este tipo de declaraciones buscan establecer líneas rojas frente a la presión internacional y mantener la postura de seguridad nacional.

La historia reciente evidencia una relación conflictiva entre ambos países. De hecho, las sanciones y medidas militares adoptadas por Estados Unidos en los últimos años han generado represalias verbales y advertencias estratégicas por parte de Irán, impactando la estabilidad regional y global.

Expertos señalan que el endurecimiento de la posición iraní podría provocar nuevos escenarios de confrontación que tendrían repercusiones más allá del Medio Oriente, dado el papel de Estados Unidos en organismos internacionales y su historial de alianzas en Latinoamérica.

Trump confirmó que Estados Unidos atacó posiciones de Irán tras la muerte de tres militares: “Los golpeamos muy duro”

Donald Trump confirmó que Estados Unidos atacó posiciones militares de Irán en respuesta a la muerte de tres militares estadounidenses en Medio Oriente.

La declaración se dio luego de varios días de especulaciones y reportes sobre una escalada militar en la región, elevando la tensión entre ambas naciones.

Trump detalló que la respuesta estadounidense fue “muy dura”, en un intento de dejar claro el posicionamiento de Washington frente a Irán tras el ataque que costó la vida a los militares.

El mandatario hizo énfasis en la política exterior firme que, según él, debe predominar para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y de sus aliados en la región.

El ataque de Estados Unidos a posiciones iraníes inmediatamente generó reacciones de gobiernos aliados y organizaciones internacionales.

Analistas señalan que la situación pone en alerta a toda la región del Medio Oriente, donde las tensiones han sido protagonistas de numerosos conflictos armados y diplomáticos en la última década.

EE.UU. no “pudo” con Irán y pide ayuda para reabrir Ormuz

Estados Unidos acusó al gobierno de Irán de utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión, solicitando a la comunidad internacional mayor respaldo para proteger la seguridad del transporte marítimo mundial en la región.

Según funcionarios estadounidenses, las acciones recientes de Irán representan una amenaza directa a la libre circulación de embarcaciones y podrían afectar significativamente a la economía global.

La denuncia surge tras una serie de incidentes reportados en las últimas semanas en los que embarcaciones comerciales fueron interceptadas o acosadas por fuerzas iraníes en el área del Golfo Pérsico.

Washington sostiene que estas maniobras tienen como objetivo presionar a otros países y hacer valer la influencia política de Irán en el escenario internacional.

El estrecho de Ormuz es un paso clave en el transporte marítimo mundial. Aproximadamente una quinta parte del petróleo global que se comercializa por mar transita por este estrecho, convirtiéndolo en un punto de vulnerabilidad crítica para la economía internacional.

Por ello, cualquier tensión en esta zona impacta directamente en los precios y la seguridad energética global.

Frente a estos desafíos, Estados Unidos ha solicitado a aliados y socios que refuercen la cooperación para vigilar y garantizar la seguridad de los cargueros, subrayando la importancia de evitar futuras interrupciones en el tránsito marítimo.

El representante estadounidense enfatizó en la necesidad de una respuesta coordinada y recordó que la seguridad en el Golfo de Ormuz es responsabilidad de la comunidad internacional.

Irán acusa a EE.UU. de crímenes de guerra

Irán ha elevado una fuerte denuncia ante Naciones Unidas (ONU), acusando formalmente a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra por supuestos ataques a infraestructuras civiles iraníes.

La representación iraní sostiene que estas acciones violan normas fundamentales del derecho internacional humanitario y han tenido consecuencias directas sobre la población civil.

Irán exige una investigación independiente por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que los ataques estadounidenses a instalaciones energéticas y de servicios básicos constituyen un peligroso precedente.

La relación entre Irán y Estados Unidos se ha deteriorado aún más en los últimos meses, especialmente tras operaciones militares en la región.

Expertos consideran que los ataques a infraestructuras civiles podrían agravar la inestabilidad en Oriente Medio y dificultar iniciativas diplomáticas.

Organismos como Amnistía Internacional han reiterado la importancia de respetar la protección de civiles en conflictos armados.

Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de esta denuncia y sus posibles consecuencias legales y políticas.

Diversos analistas resaltan el papel clave que jugará la ONU en la mediación del conflicto y en la posible imposición de sanciones o acciones correctivas en caso de que se determine la responsabilidad estadounidense.

Advierten a Trump: Más ataques a Irán, menos resultados

La reciente advertencia del exjefe del Pentágono, Mark Esper, sobre la escalada entre Trump e Irán pone el foco en la preocupación mundial por los métodos militares y sus consecuencias.

Según declaraciones recogidas en medios internacionales, el exsecretario de Defensa estadounidense destacó que el incremento de ataques no necesariamente conduce a una solución en el conflicto con Irán, e incluso podría acarrear más riesgo para la seguridad global.

De acuerdo con las declaraciones, la estrategia actual de la administración Trump frente a Irán podría intensificar la tensión en la región sin asegurar resultados concretos a largo plazo.

“No estoy seguro de que si reanudáramos los bombardeos, como lo hicimos hace meses y los mantuviéramos durante cierto tiempo, se produciría un gran cambio“.

El exjefe militar enfatizó que la experiencia ha demostrado que recurrir a la fuerza de manera reiterada no siempre resuelve las disputas diplomáticas, y podría incluso agravar las hostilidades.

Las relaciones EE.UU.-Irán han experimentado múltiples crisis, y diversos analistas coinciden en que la prudencia es clave en este escenario.

Expertos han señalado que la escalada entre Trump e Irán podría derivar en consecuencias impredecibles para la estabilidad internacional.

Este martes, Esper también intervino ante expertos en seguridad nacional, donde afirmó que Washington debería ejercer una presión económica “total” sobre Irán. En una entrevista con FT, sostuvo que la Administración Trump tiene dos opciones: lanzar una ofensiva militar a gran escala o “asfixiar” económicamente a Teherán. Sin embargo, añadió, durante un panel de discusión, que eso requeriría “tiempo, paciencia y disciplina” y soporte internacional. Indicó que por este enfrentamiento EE.UU. tendrá que pagar con el aumento de precios del gas por algún tiempo.

Guerra EE.UU. e Irán: Ataques, bloqueos y la liberación de un estadounidense

Estados Unidos amplió sus operaciones militares con ataques en el norte de Irán y e interceptó un buque que intentaba saltarse el bloqueo naval, mientras que el país persa liberó a un ciudadano estadounidense detenido durante la administración de Joe Biden.

Este nuevo episodio marca una escalada de los ataques de EE.UU. en Irán y agrava la tensión en Oriente Medio, según confirmaron este miércoles fuentes del Pentágono.

Portavoces militares estadounidenses informaron que los bombardeos se dirigieron a posiciones estratégicas, mientras que en el ámbito marítimo lograron deshabilitar a un barco que intentaba eludir la restricción impuesta sobre las aguas regionales.

Se desconoce hasta ahora si hubo bajas civiles, pero el gobierno iraní calificó estas acciones como una violación de su soberanía.

Las autoridades norteamericanas justifican los ataques como respuesta a amenazas de grupos apoyados por Irán en la región, aunque expertos advierten que la medida podría desatar represalias contra intereses estadounidenses en países vecinos.

El bloqueo naval, implementado desde hace semanas, complica el suministro de bienes en la región y agrava la inseguridad alimentaria, de acuerdo con análisis.

Tanto la comunidad internacional como la ONU están vigilando de cerca los ataques de EEUU en Irán, al tiempo que gobiernos latinoamericanos expresan preocupación por el impacto global de este conflicto.

Trump celebra liberación de ciudadano estadounidense detenido en Irán

La liberación de ciudadano estadounidense en Irán ha provocado reacciones a nivel internacional, especialmente desde la Casa Blanca. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró la noticia y afirmó que este acto por parte del gobierno iraní representa “buena voluntad” hacia su país.

El caso, que ha capturado la atención de la opinión pública, se convierte en un nuevo episodio en la compleja relación entre Washington y Teherán.

Las tensiones Irán-EE.UU. han estado marcadas por desacuerdos políticos, sanciones y una larga lista de incidentes diplomáticos. Según Trump, la reciente liberación podría abrir una puerta a una comunicación más fluida y a futuras negociaciones.

No es la primera vez que ciudadanos estadounidenses son detenidos en Irán bajo sospechas de espionaje u otros cargos políticos. Sin embargo, cada liberación es interpretada como un posible intento de distensión, especialmente en momentos de alta tensión internacional.

Trump está dispuesto a atacar infraestructura civil en Irán para “derrotarlos”

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a encenderse luego que Donald Trump lanzara amenazas directas contra la infraestructura civil iraní.

En su mensaje, Trump dejó claro que una posible respuesta militar involucraría como objetivo la infraestructura civil iraní, argumentando la necesidad de proteger ciudadanos y activos norteamericanos frente a amenazas externas.

Estas declaraciones surgen en medio de un momento crítico, en el que ambas naciones han tenido roces recurrentes y un historial de tensiones que mantiene a la comunidad internacional en alerta.

“La próxima semana la situación será realmente mala para ellos, porque la próxima semana les toca el turno a las centrales eléctricas. La próxima semana les toca el turno a los puentes”, dijo Trump en una entrevista con Fox News.

“Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar”.

La amenaza de Trump ha generado respuesta inmediata no solo en Irán, sino en varios gobiernos y organismos internacionales.

La preocupación crece ante la posibilidad de que un conflicto armado afecte a la población civil y cause daños a largo plazo en áreas estratégicas de Irán.

La comunidad internacional urge a la moderación, recordando episodios pasados donde amenazas similares sólo han acrecentado el conflicto.

Asimismo, el impacto potencial sobre la economía y los derechos humanos en Irán es un aspecto que diversas organizaciones señalan como alarmante.

Trump se arrepiente y retira su deseo de cobrar peaje en Ormuz

El anuncio de que el presidente de EE.UU., Donald Trump retiró el polémico cobro de 20% a los barcos que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz ha generado repercusiones en la comunidad internacional.

El retiro de esta tarifa fue confirmado por el exmandatario estadounidense, señalando que su dominio en aguas internacionales solo afectará a Irán.

Recordemos que el estrecho de Ormuz es vital en la economía mundial, ya que aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia internacionalmente cruza estas aguas.

Con el anuncio, Trump también reveló que distintos Estados del Golfo canalizarán inversiones hacia Estados Unidos mediante proyectos comerciales que, a juicio del mandatario, impulsarán fábricas y empleos bien remunerados.

El estrecho de Ormuz resulta decisivo para el mercado energético, pues por esa ruta circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier ataque, cierre parcial o amenaza sobre los barcos puede alterar el flujo de crudo, elevar seguros marítimos y aumentar la volatilidad internacional.

Diversos analistas consideran que, al eliminar la tarifa, se envía una señal de menor confrontación no solo hacia Irán, sino también hacia los aliados y armadores internacionales.

Israel amenaza a Irán: “Será mucho peor”

El conflicto entre EE.UU. Israel e Irán vuelve a escalar tras las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en contra del país persa.

Durante una sesión celebrada en Jerusalén, Netanyahu advierte a Irán que “lo que viene será mucho peor”, dejando claro que Israel responderá de forma más contundente si se repiten los ataques en Medio Oriente.

La tensión Irán-Israel ha ido en aumento en los últimos meses, especialmente después de intercambios de misiles y ataques de drones en la región. Netanyahu sostiene que la amenaza no es solo para Israel, sino para toda la estabilidad regional.

Según el primer ministro iraní, cualquier agresión iraní recibirá una represalia “del tipo que nuestros enemigos no han visto”.

La advertencia de Netanyahu se produce tras un ataque atribuido a grupos respaldados por Irán en la frontera norte de Israel, lo que ha suscitado preocupación en el ámbito internacional.

Organizaciones internacionales y gobiernos de diferentes países han hecho llamados a la moderación para evitar una escalada mayor.

“No esperen tranquilidad si nos atacan. Tampoco se repetirá lo sucedido anteriormente. Será mucho peor“.

“Si tenemos que volver, volveremos, con aún mayor fuerza”. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, también confirmó la preparación para un nuevo conflicto militar.

Guerra EE.UU. e Irán: Tres días de ataques consecutivos avizoran un largo conflicto

Estados Unidos ataques Irán: el conflicto en Medio Oriente dio un nuevo giro luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran bombardeos adicionales sobre territorio iraní y advirtieran la reimposición de un bloqueo económico y militar.

Esta escalada ocurre después de una serie de incidentes en la región, consolidando la postura estadounidense ante el gobierno iraní.

El Pentágono confirmó la operación, señalando que los ataques son parte de una estrategia global para presionar a Irán tras recientes incidentes armados en zonas de influencia compartida.

Según portavoces militares de Estados Unidos, el objetivo es frenar la capacidad de reacción de Irán y enviar un mensaje claro sobre los límites aceptados por Washington.

Tercer día consecutivo de tensión entre Irán y EE.UU.

Este es el tercer día consecutivo con acciones militares directas de Estados Unidos en suelo iraní, elevando la preocupación entre aliados y organismos internacionales.

Además del despliegue militar, Washington ha anunciado la reactivación de un bloqueo que limita las operaciones comerciales y financieras dirigidas al gobierno iraní.

Las sanciones económicas, sumadas al bloqueo militar, profundizan el aislamiento de Teherán en el contexto internacional. Diversos analistas advierten que la escalada podría afectar mercados petroleros y agudizar la crisis humanitaria en la zona.

¡Escándalo en Irán! Mosaad habría reclutado a un presidente persa

Las autoridades de Irán han colocado al expresidente iraní Mahmoud Almadinejad bajo arresto domiciliario tras descubrir presuntos vínculos con Israel y el servicio de inteligencia de Israel (Mossad), según reportes publicados recientemente.

La noticia ha causado gran conmoción dentro del país y ha generado preocupación sobre la estabilidad política de la República Islámica.

Los informes indican que, tras una investigación interna, el régimen iraní habría encontrado pruebas que relacionan al mandatario con actividades encubiertas para el Mossad de Israel, un país considerado enemigo político y estratégico de Irán en la región.

La medida del arresto domiciliario se habría tomado para evitar posibles disturbios y mantener controlada la situación mientras avanza la investigación oficial.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos en Teherán. Gobiernos como el de Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea han expresado su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la estabilidad regional.

Organizaciones pro derechos humanos también han pedido transparencia en el proceso de investigación.

En Irán, diversas figuras políticas han pedido cautela y respeto al debido proceso, mientras sectores conservadores advierten sobre posibles intentos de sabotaje extranjero.

Según el informe, una de las etapas más inusuales de la operación tuvo lugar a principios de 2024, cuando un alto funcionario del gobierno húngaro pidió a Gergely Deli, rector de la Universidad de Servicio Público Ludovika en Budapest, que invitara a Ahmadinejad a una conferencia sobre cambio climático.

Deli dijo que le dijeron que la conferencia serviría, de hecho, como tapadera para conversaciones secretas entre Ahmadinejad y funcionarios de inteligencia israelíes.

A pesar de las preocupaciones por posibles daños a su propia reputación y a la de la universidad, aceptó invitar a Ahmadinejad porque creía que si “tienes dos enemigos, y si esos enemigos quieren hablar entre ellos, lo mejor es hacer lo que puedas para que hablen.”

EE.UU. e Irán se enfrascan en una guerra sin fin por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó recientemente ataques de precisión contra decenas de objetivos de Irán alrededor del vital estrecho de Ormuz.

Según fuentes oficiales estadounidenses, las operaciones apuntaron a instalaciones y posiciones militares asociadas al gobierno iraní, en una respuesta directa a las crecientes tensiones en esta zona geopolítica.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo, por donde transita una significativa parte del comercio global de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos a objetivos iraníes se producen en medio de un ambiente de hostilidad renovada entre ambos países, poniendo en alerta la estabilidad en la región y preocupando a la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones en los mercados energéticos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado estratégico tanto por las potencias occidentales como por Irán. Cualquier alteración en la seguridad de este canal puede tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y la economía global.

A lo largo de los años, tanto Estados Unidos como Irán han incrementado su presencia militar en el área, incrementando el riesgo de enfrentamientos abiertos.

EE.UU. e Irán se enfrascan en una guerra sin fin por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó recientemente ataques de precisión contra decenas de objetivos de Irán alrededor del vital estrecho de Ormuz.

Según fuentes oficiales estadounidenses, las operaciones apuntaron a instalaciones y posiciones militares asociadas al gobierno iraní, en una respuesta directa a las crecientes tensiones en esta zona geopolítica.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo, por donde transita una significativa parte del comercio global de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos a objetivos iraníes se producen en medio de un ambiente de hostilidad renovada entre ambos países, poniendo en alerta la estabilidad en la región y preocupando a la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones en los mercados energéticos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado estratégico tanto por las potencias occidentales como por Irán. Cualquier alteración en la seguridad de este canal puede tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y la economía global.

A lo largo de los años, tanto Estados Unidos como Irán han incrementado su presencia militar en el área, incrementando el riesgo de enfrentamientos abiertos.

Irán lanza ataques contra bases de EE. UU. en Oriente Medio

Por su parte, Irán lanzó ataques contra varias bases de Estados Unidos situadas en Jordania, Baréin y Kuwait para responder a las agresiones en las cercanías de Ormuz.

El suceso, que forma parte de la creciente rivalidad entre Teherán y Washington, ha generado alarma internacional y preocupación por la estabilidad regional.

En Baréin, donde se encuentra el Comando Central de la Marina estadounidense, las autoridades confirmaron la activación de sistemas de defensa aérea, mientras que en Jordania y Kuwait las tropas estadounidenses repelieron ataques con drones y misiles.

Aunque los daños materiales han sido mínimos, fuentes aseguran que la presencia militar estadounidense en Oriente Medio podría verse afectada por el incremento de la presión iraní.

Irán ataca tres petroleros en el estrecho de Ormuz

Tres petroleros fueron alcanzados por proyectiles de Irán en el estrecho de Ormuz el martes, informó el ejército británico, en los ataques más recientes contra embarcaciones que se desplazan por la estrecha boca del Golfo Pérsico.

Las nuevas agresiones amenazan con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restablecer la navegación normal y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Uno de los petroleros navegaba frente a la costa de Omán y se incendió, según la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Otros dos petroleros también fueron alcanzados, incluido uno que fue impactado por un dron. No está claro dónde se encontraban en el momento de los ataques. Ambos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, indicó la agencia marítima. Al menos una de las embarcaciones continuó su trayecto, añadió.

Irán, que ha declarado repetidamente que solo su ruta es segura, aparentemente ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Estados Unidos está ansioso por avanzar con negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el controvertido programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. Ataques anteriores en el estrecho han provocado bombardeos estadounidenses, a los que Irán ha respondido atacando a países árabes del Golfo Pérsico.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del entierro del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado por un bombardeo al comienzo de la guerra. Dolientes en su funeral han pedido la muerte del presidente estadounidense Donald Trump.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Jamenei en avión a la ciudad chií de Qom, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes.

Irán despide a su líder sin detener los ataques: proyectil impacta en un buque que irrespetó sus reglas en Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán atacó un buque cargado con gas natural que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. La televisión estatal de Irán aseguró que el buque cisterna de gas natural licuado fue blanco de ataques después de ignorar varias advertencias, aunque no se atribuyó la agresión.

Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que la única ruta segura a través del estrecho es la aprobada por el gobierno iraní, y se sospecha que ha atacado a otros buques que han utilizado una ruta que pasa cerca de la costa omaní.

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Irán y poner fin permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero. Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta después del entierro del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la guerra. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron el martes.

El más reciente ataque en el estrecho de Ormuz

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades ya iniciaron una investigación.

La televisión estatal de Irán, citando fuentes anónimas, dio a entender que Teherán llevó a cabo el ataque contra un buque cisterna que, según dijo, transportaba gas natural desde Qatar. La República Islámica, sin embargo, no se ha atribuido formalmente el atentado.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas. También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Pero el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo el lunes a los transportistas que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Trump advirtió el lunes a Irán desde la Casa Blanca que deben “llegar a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo”.

“Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo el presidente. “Podemos derribar sus puentes en cuestión de una hora. Podemos dejarlos sin su suministro de energía”.

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Irán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

¡Escándalo en Irán! Mosaad habría reclutado a un presidente persa

Las autoridades de Irán han colocado al expresidente iraní Mahmoud Almadinejad bajo arresto domiciliario tras descubrir presuntos vínculos con Israel y el servicio de inteligencia de Israel (Mossad), según reportes publicados recientemente.

La noticia ha causado gran conmoción dentro del país y ha generado preocupación sobre la estabilidad política de la República Islámica.

Los informes indican que, tras una investigación interna, el régimen iraní habría encontrado pruebas que relacionan al mandatario con actividades encubiertas para el Mossad de Israel, un país considerado enemigo político y estratégico de Irán en la región.

La medida del arresto domiciliario se habría tomado para evitar posibles disturbios y mantener controlada la situación mientras avanza la investigación oficial.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos en Teherán. Gobiernos como el de Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea han expresado su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la estabilidad regional.

Organizaciones pro derechos humanos también han pedido transparencia en el proceso de investigación.

En Irán, diversas figuras políticas han pedido cautela y respeto al debido proceso, mientras sectores conservadores advierten sobre posibles intentos de sabotaje extranjero.

Según el informe, una de las etapas más inusuales de la operación tuvo lugar a principios de 2024, cuando un alto funcionario del gobierno húngaro pidió a Gergely Deli, rector de la Universidad de Servicio Público Ludovika en Budapest, que invitara a Ahmadinejad a una conferencia sobre cambio climático.

Deli dijo que le dijeron que la conferencia serviría, de hecho, como tapadera para conversaciones secretas entre Ahmadinejad y funcionarios de inteligencia israelíes.

A pesar de las preocupaciones por posibles daños a su propia reputación y a la de la universidad, aceptó invitar a Ahmadinejad porque creía que si “tienes dos enemigos, y si esos enemigos quieren hablar entre ellos, lo mejor es hacer lo que puedas para que hablen.”

EE.UU. e Irán se enfrascan en una guerra sin fin por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó recientemente ataques de precisión contra decenas de objetivos de Irán alrededor del vital estrecho de Ormuz.

Según fuentes oficiales estadounidenses, las operaciones apuntaron a instalaciones y posiciones militares asociadas al gobierno iraní, en una respuesta directa a las crecientes tensiones en esta zona geopolítica.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo, por donde transita una significativa parte del comercio global de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos a objetivos iraníes se producen en medio de un ambiente de hostilidad renovada entre ambos países, poniendo en alerta la estabilidad en la región y preocupando a la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones en los mercados energéticos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado estratégico tanto por las potencias occidentales como por Irán. Cualquier alteración en la seguridad de este canal puede tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y la economía global.

A lo largo de los años, tanto Estados Unidos como Irán han incrementado su presencia militar en el área, incrementando el riesgo de enfrentamientos abiertos.

Irán lanza ataques contra bases de EE. UU. en Oriente Medio

Por su parte, Irán lanzó ataques contra varias bases de Estados Unidos situadas en Jordania, Baréin y Kuwait para responder a las agresiones en las cercanías de Ormuz.

El suceso, que forma parte de la creciente rivalidad entre Teherán y Washington, ha generado alarma internacional y preocupación por la estabilidad regional.

En Baréin, donde se encuentra el Comando Central de la Marina estadounidense, las autoridades confirmaron la activación de sistemas de defensa aérea, mientras que en Jordania y Kuwait las tropas estadounidenses repelieron ataques con drones y misiles.

Aunque los daños materiales han sido mínimos, fuentes aseguran que la presencia militar estadounidense en Oriente Medio podría verse afectada por el incremento de la presión iraní.

Irán ataca dos petroleros en Ormuz y la guerra se intensifica

El reciente ataque a dos petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz ha despertado preocupación internacional y cuestionamientos sobre la estabilidad del comercio petrolero.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo, por donde pasa cerca de una quinta parte del suministro global.

Por eso, el ataque a petroleros en el estrecho de Ormuz ha sido seguido de cerca tanto por gobiernos como por mercados internacionales.

Organismos internacionales y países vecinos han exigido claridad sobre lo sucedido y han pedido fortalecer la seguridad marítima en esta zona estratégica. El ataque se produce pocos días después de otras tensiones en la región, lo que incrementa el temor a una escalada mayo.

Tras el ataque, los precios del petróleo reaccionaron al alza, reflejando la incertidumbre entre los inversores sobre el posible impacto en el suministro.

Las empresas navieras también han comenzado a reevaluar sus rutas y protocolos de seguridad, mientras los gobiernos solicitan investigaciones rápidas y colaborativas.

Este tipo de incidentes refuerza la percepción de vulnerabilidad en el comercio petrolero y resalta la necesidad de acuerdos internacionales para proteger el paso marítimo.

Trump quiere Ormuz e Irán lo impedirá: La guerra vuelve a disparar el precio del petróleo

El conflicto en Medio Oriente, exactamente entre EE.UU. e Irán escaló este lunes tras una ola de ataques que ha generado nuevamente el aumento del precio del petróleo e incertidumbre a nivel mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió nuevamente con una controversial sugerencia: que su país asuma el control total del estrecho de Ormuz y cobre un peaje a las embarcaciones que lo atraviesen.

Esta declaración acerca de “Trump controlar Estrecho de Ormuz” ha generado nuevas tensiones en la comunidad internacional y suscita preocupación sobre el futuro de una ruta vital para el comercio petrolero mundial.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos para el transporte de petróleo, ya que por sus aguas pasa cerca del 20% del crudo consumido a nivel global.

La respuesta por parte de líderes del Golfo Pérsico no se ha hecho esperar. Funcionarios iraníes calificaron de “provocación” la propuesta y advirtieron que cualquier intento de intervención unilateral será “enfrentado con determinación”.

Irán no permitirá que Ormuz esté al mando de Trump

Por su parte el gobierno de Irán advierte a EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz, al declarar que toda “cooperación externa” en la gestión de esta vía marítima estratégica será vista como una amenaza directa.

Esta declaración intensifica las tensiones entre ambos países en uno de los puntos más sensibles del golfo Pérsico.

La reacción de Irán surge ante informaciones sobre posibles planes estadounidenses para fortalecer su presencia militar y vínculos con gobiernos árabes en la región, aludiendo a la seguridad y libre navegación marítima.

Sin embargo, Teherán reitera que velará por “la paz y la estabilidad” siempre que no medien actores externos en sus aguas jurisdiccionales.







