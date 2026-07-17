El presidente del imperio norteamericano emitió una advertencia que debería generar preocupación: “El Congreso debe aprobar la Ley SAVE America”.

El reciente discurso del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha generado reacciones en todo el mundo por sus declaraciones sobre el proceso electoral.

La advertencia de Trump sobre las elecciones de 2026 pone de manifiesto el clima de tensión y polarización en el país. Según el presidente, existen serios riesgos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral y alterar el curso democrático, tema que preocupa a diversos sectores políticos y sociales.

“En conjunto, estas revelaciones desvelan un sistema electoral tan roto y vulnerable que nadie puede defenderlo”, afirmó Trump.

Al respecto, indicó que “es indefendible” y que las elecciones eran “peores que las de cualquier país del Tercer Mundo.

El presidente agregó que el Gobierno Federal estaría “trabajando estrechamente (con los estados) para mitigar cualquier daño, y estamos tomando medidas rápidas para garantizar que los datos confidenciales de los votantes estén mejor protegidos”.

“Pero lo más importante es que, para abordar esta crisis de seguridad electoral, el Congreso debe aprobar la Ley SAVE America”, afirmó Trump.

La “Ley para Salvar a Estados Unidos” no parece tener ninguna posibilidad de ser aprobada. Y algunos miembros destacados del propio partido de Trump le han instado a que acepte ese hecho.

Los 24 gobernadores demócratas emitieron un comunicado tras el discurso en el que alegaban que Trump tenía la intención de “intimidar y silenciar a los votantes”.

R. Kelly pide a Trump conmutar su condena por abuso de menores

El exastro del R&B, R. Kelly, pidió al presidente Donald Trump conmutar su condena por abuso a menores mediante una apelación directa al Ejecutivo.

Kelly, actualmente cumpliendo una larga sentencia por múltiples cargos de abuso sexual y explotación de menores, intenta recurrir al poder ejecutivo para una reducción de su pena.

La noticia surge mientras Kelly cumple una condena impuesta en 2022, tras ser encontrado culpable de una serie de delitos graves relacionados con la explotación de jóvenes menores de edad.

Según su equipo legal, la petición se centra en solicitar que Trump utilice su influencia y poder de indulto presidencial para revisar el caso, alegando supuestas irregularidades durante el juicio y argumentando que la condena fue “excesiva”.

La petición de R. Kelly ha generado controversia tanto entre las víctimas como entre grupos de defensa de derechos humanos.

Mientras algunos consideran improbable que Donald Trump acepte intervenir debido a la gravedad de los delitos, otros señalan que el expresidente ya ha otorgado conmutaciones en casos polémicos durante su mandato.

La defensa de Kelly asegura que existen elementos que justifican una reconsideración legal y política. Sin embargo, varias organizaciones han llamado la atención sobre el peligro de otorgar beneficios a figuras públicas condenadas por delitos graves contra menores.



Trump quiere Ormuz e Irán lo impedirá: La guerra vuelve a disparar el precio del petróleo

El conflicto en Medio Oriente, exactamente entre EE.UU. e Irán escaló este lunes tras una ola de ataques que ha generado nuevamente el aumento del precio del petróleo e incertidumbre a nivel mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió nuevamente con una controversial sugerencia: que su país asuma el control total del estrecho de Ormuz y cobre un peaje a las embarcaciones que lo atraviesen.

Esta declaración acerca de “Trump controlar Estrecho de Ormuz” ha generado nuevas tensiones en la comunidad internacional y suscita preocupación sobre el futuro de una ruta vital para el comercio petrolero mundial.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos para el transporte de petróleo, ya que por sus aguas pasa cerca del 20% del crudo consumido a nivel global.

La respuesta por parte de líderes del Golfo Pérsico no se ha hecho esperar. Funcionarios iraníes calificaron de “provocación” la propuesta y advirtieron que cualquier intento de intervención unilateral será “enfrentado con determinación”.

El socialismo avanza en EE.UU. y Trump quiere usar la estrategia de Latinoamérica, amenazando con el comunismo

En Estados Unidos, el avance del socialismo es cada vez más visible, particularmente entre jóvenes y sectores progresistas que buscan reformas profundas.

Aunque Donald Trump y otros sectores conservadores agitan el fantasma del comunismo para frenar su crecimiento, el movimiento muestra fortaleza y nuevas formas de organización.

El crecimiento de estos grupos ha sido alimentado por la polarización política y la desconfianza en las élites tradicionales, apuntando a reformas sobre salud, educación y justicia social.

El surgimiento de figuras políticas como Alexandria Ocasio-Cortez y otras lideresas marca un cambio generacional. Su discurso conecta con quienes buscan alternativas al bipartidismo clásico y denuncian la desigualdad.

A pesar de los intentos de Trump por asociar cualquier avance progresista con “peligros comunistas”, la izquierda socialista en EE UU adapta su mensaje a las preocupaciones reales de la población trabajadora.

El movimiento debe enfrentar retos internos, como la coordinación entre organizaciones y definir sus objetivos estratégicos. También busca diferenciar sus ideales de los modelos comunistas tradicionales, tema aprovechado por la derecha para generar temor.

En la última elección, la izquierda socialista en EE.UU. ha logrado colocar sus temas en la agenda nacional, lo que ha provocado intensos debates sobre el futuro de la democracia en el país.

El presidente de EE.UU. usa dos discursos trascendentales del 250° aniversario para fijar el argumento de que el triunfo de los seguidores de Mamdani por todo el país es una amenaza mayor que los ataques de Pearl Harbour.

¿Corrupción en el Mundial? Trump “se entromete” a favor de EE.UU.

La FIFA, coordinador del Mundial, decidió levantar la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun, justo a tiempo para que pueda disputar el duelo clave frente a Bélgica en el Mundial 2026, según informó CNN.

El hecho ha generado controversia, ya que se reporta que la decisión ocurrió tras una llamada directa del presidente Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El delantero había sido sancionado tras una dura falta en el encuentro anterior, lo que lo dejaba fuera de uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial.

Sin embargo, la gestión política influyó en el desenlace: Trump, reconocido por su cercanía con el fútbol y por buscar ventajas para el equipo de Estados Unidos, habría solicitado personalmente a Infantino reconsiderar la sanción.

Expertos y aficionados han cuestionado la independencia de la FIFA frente a presiones políticas. Aunque la FIFA argumentó que la sanción a Balogun “no cumplía con los criterios disciplinarios adecuados”, varias voces denuncian que la llamada del mandatario estadounidense evidencia una preocupante injerencia en el fútbol internacional.



Trump se ha beneficiado de la presidencia: Vertiginoso aumento de sus ingresos en Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado su riqueza de manera vertiginosa y sus ingresos en Mar-a-Lago tras su segunda llegada a la Casa Blanca.

Una nueva declaración financiera muestra que sus dos principales complejos turísticos de Florida también han registrado aumentos récord en sus ingresos, una clara muestra de cómo se superponen los negocios personales de Trump y su política presidencial.

Trump, quien sigue siendo una de las figuras más controversiales en la política estadounidense, entregó documentos que detallan ganancias significativas en sectores inmobiliarios, licencias de marca y conferencias.

Legalmente, la difusión de estos datos busca garantizar mayor transparencia, pero también revive preocupaciones sobre posibles conflictos de interés entre su faceta empresarial y su papel en la administración pública.

Trump ha visitado las propiedades de Mar-a-Lago y Trump National Doral más de dos docenas de veces desde principios del año pasado, organizando cenas de recaudación de fondos con un coste de un millón de dólares por cubierto, agasajando a dignatarios extranjeros y dando la bienvenida a galas republicanas.

Trump también ha impulsado enormemente los ingresos de Mar-a-Lago al elevar la cuota de inscripción a un millón de dólares poco antes de su reelección.

Trump ganó $1,000 millones con criptomonedas tras regresar a la Casa Blanca

En su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha sorprendido al mundo financiero: según reportes recientes, Trump ganó más de mil millones de dólares con criptomonedas en su primer año de mandato.

El presidente ha aprovechado el auge en el valor de los activos digitales, consolidando su fortuna personal y abriendo debate sobre la influencia de las criptomonedas en las altas esferas del poder.

El reporte, divulgado por la prensa internacional, detalla que gran parte de las utilidades provienen de inversiones tempranas y del respaldo que Trump ha mostrado públicamente hacia ciertas plataformas y negocios del sector cripto. Esta postura ha despertado tanto entusiasmo como cuestionamientos desde Wall Street y el Congreso de EE.UU.

“En el documento, de 927 páginas, el mandatario declaró US$635 millones en regalías provenientes de una “meme coin” (criptomoneda basada en memes) de Trump, cuyo valor se desplomó desde que el presidente la lanzara pocos días antes de asumir el cargo”, cita la BBC Mundo.

Agrega que ingresos superiores a los US$500 millones son procedentes de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por sus propios hijos y los hijos de su enviado especial, Steve Witkoff.

La administración de Trump ha favorecido una regulación más flexible para las criptomonedas, lo que ha impulsado el crecimiento de empresas tecnológicas y el acceso a nuevos mercados financieros.

Analistas internacionales advierten, sin embargo, que este movimiento podría incrementar la volatilidad y los desafíos en el sistema monetario estadounidense.

Trump pide al Congreso $80,000 millones para la guerra con Irán

El Pentágono ha dicho a senadores que necesita aproximadamente 80,000 millones de dólares, en su mayoría para cubrir el costo de la guerra contra Irán, lo que se suma al ya considerable aumento del gasto militar que busca el presidente Donald Trump.

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca aún no ha presentado una solicitud formal al Congreso. Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha estado haciendo gestiones en el Capitolio, incluso el lunes por la noche.

Un subsecretario de Defensa informó a los senadores sobre la solicitud de fondos para Irán la semana pasada, según dos personas familiarizadas con la situación, pero no autorizadas a hablar públicamente al respecto.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los acontecimientos.

Escepticismo ante pedidos de dinero para la guerra con Irán

El impulso para obtener miles de millones de dólares para la guerra contra Irán llega en un momento político delicado. Los legisladores se muestran escépticos ante el acuerdo que Trump alcanzó para poner fin a la guerra y recelan de los próximos pasos con Irán. La Casa Blanca ha solicitado la notable cifra de 1,5 billones de dólares para el Pentágono, un aumento de casi el 50% respecto a los niveles de financiación del año fiscal en curso.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que espera una solicitud de gasto suplementario de la administración para la guerra y que, cuando llegue, “la analizaremos y veremos dónde están los votos”.

“Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para reponer y reabastecer muchas de nuestras municiones que se han agotado, no solo por lo que está ocurriendo con Irán, sino también por lo anterior”, indicó Thune, republicano por Dakota del Sur.

El subsecretario de Defensa Stephen Feinberg habló con varios senadores sobre la propuesta en llamadas la semana pasada y notificó a los comités del Congreso que la solicitud de 80.000 millones de dólares había sido enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto. El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, el paquete de financiación casi con seguridad encontrará obstáculos por parte de legisladores que se niegan a respaldar la guerra y que son reacios a dar más dinero al Pentágono en un momento de alto costo de vida para los estadounidenses.

“Están gastando los dólares de impuestos que tanto les cuesta ganar a las familias en una guerra a la que muchos se oponen firmemente”, le dijo a Hegseth en una audiencia el mes pasado la senadora demócrata Patty Murray.

Trump hace historia con su pelea de la UFC en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump salió primero de la Oficina Oval, y luego peleadores de todo el mundo lo siguieron directamente hacia la jaula de pelea, en parte para la celebración del 80mo cumpleaños del presidente y para llevar un deporte que durante mucho tiempo estuvo al margen de la aceptación general al puesto estelar en el South Lawn de la Casa Blanca.

Para un presidente que se deleita con los ganadores, Trump tuvo que disfrutar coronar a dos campeones en una gran noche de peleas montada más cerca del Jardín de las Rosas que del Madison Square Garden en el evento coestelar de UFC Freedom 250.

El peso ligero estadounidense Justin Gaethje remató su victoria de unificación del campeonato en el evento principal sobre Ilia Topuria con una voltereta hacia atrás desde la parte superior de la jaula. Se agachó cerca de Trump para una charla de celebración y el no favorito en las apuestas se colgó la bandera estadounidense sobre un hombro, y el cinturón del título de 155 libras sobre el otro—. Más tarde, Trump entró en la jaula para felicitar a Gaethje.

“Oigan, soy de Estados Unidos, hace 250 años éramos mucho más que no favoritos 6-1”, dijo Gaethje. “Sé que eso fue absolutamente legendario porque ni siquiera puedo creerlo”.

Topuria y Gaethje hicieron sus caminatas de salida desde la Oficina Oval mientras estallaban fuegos artificiales sobre sus cabezas durante las presentaciones de Michael Buffer. Gaethje —quien pareció echar un vistazo al texto de la Declaración de Independencia en su camino hacia afuera— reunió algunos cánticos dispersos de “¡USA!” contra el hispano-georgiano Topuria, aunque ni siquiera el evento principal pudo detener la tendencia de peleas en su mayoría silenciosas.

Hizo falta la escena sangrienta de un Topuria ensangrentado, de espaldas a Trump con una gorra blanca de “USA” mientras miraba a través de la jaula de malla metálico, a punto de que detuvieran la pelea, para que arrancara un cántico de “¡déjenlos pelear!”. La pelea continuó, y el Gaethje de 37 años ganó finalmente por detención de su esquina en el cuarto asalto.

“Trabajo duro, bebé”, dijo Gaethje. “Estoy hecho para estos momentos. Este deporte está hecho para mí”.

Más temprano, Ciryl Gane castigó a Alex Pereira con una serie de codos y puños a la cabeza y ganó por TKO a 1:27 del segundo asalto para reclamar el cinturón interino de peso pesado por segunda vez y preparar una revancha con el campeón de peso pesado Tom Aspinall.

Como la mayoría de los peleadores a quienes les levantaron la mano en señal de victoria, Gane agradeció a Trump.

La Casa Blanca fue un escenario totalmente estadounidense de lo más improbable para una promotora de peleas que hace mucho se deshizo de la etiqueta de “peleas de gallos humanas” y décadas después quedó entrelazada con la envalentonada “manosfera” de derecha que consume peleas de la UFC y brindó su apoyo a Trump en dos elecciones.

Trump y el jefe de la UFC, Dana White, el tempestuoso dúo que llevó a la compañía de peleas a la capital del país, caminaron desde la Oficina Oval hasta el balcón del Salón Azul al ritmo de cánticos de “¡USA!” “¡USA!”, para dar inicio a la cartelera de peleas impulsada por una dosis de patriotismo de alto octanaje en una noche ventosa para las peleas en jaula.

Esto no fue el Easter Egg Roll.

La Casa Blanca instala ring de UFC por cumpleaños de Trump

En un hecho inusual, la Casa Blanca instaló un ring de lucha de la UFC en sus jardines para celebrar el cumpleaños de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Esta sorpresiva celebración reunirá a destacados luchadores de la Ultimate Fighting Championship.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que no existen antecedentes de que un presidente estadounidense haya traído una pelea de la UFC a la residencia oficial por una fecha personal.

El evento fue presentado como parte de las actividades de cumpleaños del mandatario, quien cumple 80 años, coincidiendo con un año electoral lleno de controversias.

Donald Trump ha sido un abierto seguidor de la UFC desde hace años. Su presencia en varios eventos del campeonato y su amistad con el presidente de la organización, Dana White, han marcado su trayectoria, tanto en la política como en el entretenimiento.

El ring de UFC en la Casa Blanca refuerza la imagen de Trump como un mandatario que vincula el espectáculo deportivo con la política.

Las críticas y elogios no tardaron en aparecer, mostrando la polarización que genera una decisión tan simbólica.

Mientras algunos ven la actividad como una acción populista, otros consideran que es una forma de acercar la política a la cultura popular.

Trump quiere adueñarse del mercado del petróleo y gas de Irán

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha elevado la tensión internacional con una nueva advertencia sobre Irán.

Trump amenaza con asumir el control total del petróleo y gas iraní, una declaración contundente que reaviva temores sobre la estabilidad de los mercados energéticos globales.

“En un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de la infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, algo que está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Las palabras de Trump han sido recogidas por agencias que indican que el líder republicano estaría dispuesto a intervenir de forma directa en los sectores petrolero y gasífero de Irán.

Esta postura podría escalar la frágil relación entre ambos países y complicar la situación diplomática en el Golfo Pérsico.

Expertos señalan que, si Estados Unidos llega efectivamente a asumir control o imponer bloqueos más duros al petróleo iraní, los precios de la energía a nivel mundial podrían ver una fuerte subida, afectando tanto a productores como a consumidores.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y líderes internacionales ya han manifestado su preocupación por el impacto en el suministro global y la eventual respuesta de Irán ante una movida de este calibre.

Mientras tanto, sectores críticos advierten que medidas de esta índole podrían desencadenar una nueva crisis petrolera similar a la de décadas pasadas, afectando especialmente a países en vías de desarrollo que dependen del crudo importado.

Mientras tanto, sectores críticos advierten que medidas de esta índole podrían desencadenar una nueva crisis petrolera similar a la de décadas pasadas, afectando especialmente a países en vías de desarrollo que dependen del crudo importado.

Trump habría reprendido a Netanyahu por la escalada militar en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sostenido una conversación telefónica especialmente tensa con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en medio del aumento de las operaciones militares israelíes en Líbano.

De acuerdo con información divulgada por Axios y basada en fuentes estadounidenses, Trump expresó su preocupación por la intensificación de los ataques y cuestionó duramente la estrategia del gobierno israelí. Según los reportes, el mandatario estadounidense consideró que algunas acciones podrían agravar aún más la crisis regional y afectar los esfuerzos diplomáticos en curso.

Las fuentes consultadas señalaron que Trump también se habría opuesto a la posibilidad de un ataque contra Beirut, argumentando que una medida de ese tipo incrementaría el aislamiento internacional de Israel. Aunque reconoció el derecho israelí a responder a las acciones de Hezbolá, estimó que la respuesta militar estaba alcanzando niveles desproporcionados.

El intercambio entre ambos líderes habría sido uno de los más difíciles desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, según personas familiarizadas con la conversación.

Sin embargo, este lunes ambos mandatarios volvieron a dialogar. Tras la llamada, Trump calificó la conversación como “muy productiva” y aseguró que Israel y Hezbolá habían alcanzado un entendimiento para detener los ataques mutuos. Además, afirmó que no se desplegarían tropas israelíes en Beirut.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel mantendría la presión sobre objetivos vinculados a Hezbolá mientras continúen los ataques contra territorio israelí, defendiendo las acciones de su gobierno como una medida necesaria para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las tensiones en Oriente Medio continúan generando preocupación internacional ante el riesgo de una expansión del conflicto en la región.

La cara de Trump aparecerá en los pasaportes

En Estados Unidos, se vive una creciente controversia tras la aparición de “pasaportes conmemorativos” que llevan la imagen de Donald Trump.

La distribución de estos documentos oficiales con el rostro del presidente ha despertado preocupación, lo que hace que el tema de los pasaportes conmemorativos imagen Trump ocupe las tendencias del país.

“Mientras Estados Unidos celebra el 250º aniversario del país en julio, el Departamento de Estado se está preparando para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Según una maqueta del pasaporte, una imagen del rostro de Trump y su firma en dorado aparecerán en la portada interior.

“Estos pasaportes contarán con arte personalizado e imágenes mejoradas, manteniendo las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”, agregó.

Trump rompe un nuevo récord: aprobación cae a nuevo mínimo

El índice de aprobación de Trump ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según recientes encuestas, marcando un giro significativo en la opinión pública estadounidense.

Las últimas mediciones reflejan un marcado descenso provocado principalmente por los crecientes problemas económicos y la escalada de tensión militar con Irán.

Una serie de encuestas recientes que muestran una disminución en su índice de aprobación de Trump en medio de la persistente inflación, los altos precios de la gasolina y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

El mínimo de abril lo reveló la encuesta de Associated Press-NORC. “La aprobación de Trump se sitúa en el 33 por ciento, por debajo del 38 por ciento registrado en marzo, marcando un nuevo mínimo en su segundo mandato”.

Otra encuesta de Reuters/Ipsos, realizada durante seis días, informó que solo el 36 por ciento de los estadounidenses aprueba su gestión.

Otros promedios de encuestas sitúan su apoyo entre el 35 por ciento y el 40 por ciento, mientras que el promedio de encuestas de CNN muestra un índice de desaprobación del 62 por ciento.

Los analistas afirman que este deterioro refleja una amplia insatisfacción tanto con la política interna como con la externa.

Factores detrás de la caída de popularidad de Trump

El desplome en la popularidad de Donald Trump se atribuye, en gran medida, a la complicada situación económica de Estados Unidos producto de la guerra con Irán.

El incremento del desempleo, la inflación y la incertidumbre financiera han impactado directamente en la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial.

Adicionalmente, la guerra con Irán ha generado controversia tanto a nivel interno como internacional, exacerbando la sensación de inestabilidad y preocupación entre la población.

Analistas coinciden en que la política exterior estadounidense, sumada a los retos económicos, ha sido determinante para que la aprobación alcance mínimos históricos.

Trump cambia de postura y ahora le apuesta al diálogo: Espera un acuerdo en 72 horas

La posibilidad de abrir un nuevo espacio de diálogo entre Estados Unidos e Irán vuelve a ser tema central, luego de que Donald Trump declarara que las negociaciones con Irán son “posibles” el viernes, dentro de 72 horas.

El anuncio, realizado por el propio presidente norteamericano, genera repercusión internacional tras meses de distanciamiento y una escalada en la tensión regional.

El tema de las negociaciones con Irán siempre ha estado marcado por posturas opuestas y numerosos desafíos.

Sin embargo, Trump manifestó que ve un escenario viable para retomar conversaciones, apuntando a resolver diferencias a través del diálogo y evitando conflictos mayores.

Fuentes de New York Post afirman que existe la posibilidad de que Islamabad acoja nuevas conversaciones de paz en las próximas “36 a 72 horas”.

Mientras, fuentes en Islamabad también dijeron al medio que los esfuerzos de mediación avanzan de forma positiva y que existe la posibilidad de que la capital pakistaní acoja nuevas conversaciones de paz.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos. Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

Trump dice que buque iraní incautado traía un regalo de China: “Estoy sorprendido”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió recientemente al declarar que el buque iraní incautado en aguas internacionales venía con “un regalo de China”.

Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, han generado dudas y reacciones dentro y fuera del país, reavivando las tensiones entre Washington y Pekín.

Este comentario se suma a una serie de declaraciones polémicas del mandatario sobre su gestión ante el gigante asiático, un tema recurrente en la política exterior estadounidense.

Daniel Ortega llama desquiciado mental a Donald Trump

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sorprendió al lanzar fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental“.

Las palabras de Ortega rápidamente generaron repercusiones tanto en su país como a nivel internacional, reavivando la atención sobre la ya compleja relación entre Nicaragua y Estados Unidos.

Durante su intervención, Ortega cuestionó la política exterior estadounidense y no dudó en etiquetar la gestión de Trump como “un peligro para la paz mundial”.

Este no es el primer enfrentamiento verbal entre Ortega y gobiernos estadounidenses, pero la dureza del calificativo usado resalta el actual contexto de tensiones diplomáticas.

“Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (…) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cincos sentidos”, afirmó el gobernante sandinista de 80 años.

Reacciones nacionales e internacionales ante las declaraciones en contra de Trump

Tras el discurso, miembros de la oposición nicaragüense expresaron preocupación por el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral, así como por las posibles represalias económicas.

Organizaciones internacionales y analistas consideran que este tipo de expresiones fortalecen la imagen autoritaria de Ortega, mientras las autoridades estadounidenses aún no han respondido oficialmente.

Expertos apuntan a que Ortega busca reafirmar su postura antiestadounidense, frecuentemente utilizada como herramienta política dentro de Nicaragua.

Sin embargo, para muchos sectores, este tipo de discurso solo incrementa la polarización interna y el aislamiento internacional del país.

Trump asegura que Irán se rendirá porque EEUU tiene una posición “muy fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país está “en una posición muy fuerte para negociar con Irán”.

Trump subrayó que la actual situación otorga a Estados Unidos una ventaja frente al complicado panorama diplomático derivado de las tensiones recientes con Irán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte“, dijo Trump a CNBC.

Además, dice no tener intención de extender el alto el fuego, que vence el miércoles.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió.

Trump quiere obligar a Irán a rendirse con bloqueo de buques en aguas internacionales: “O firman o no pasan”

El estrecho de Ormuz vuelve a captar la atención internacional tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que no permitirá que buques iraníes naveguen por aguas internaciones sin un “acuerdo firme”.

Desde hace una semana, el presidente de EEUU bloqueó las cercanías del estrecho de Ormuz para obligar a Irán a rendirse ante una serie de operaciones fallidas para lograr tomar el control de Irán, como sucedió en Venezuela.

Esta mañana, Trump indicó que no reabrirá el estrecho de Ormuz, refiriéndose a la operación que realiza en aguas internacionales del golfo Pérsico y que dejó esta mañana la incautación de un buque iraní.

Estas palabras, emitidas en medio de crecientes tensiones políticas y militares en la región, han generado preocupación sobre el futuro del comercio mundial de crudo y sobre la estabilidad del golfo Pérsico.

“Quieren que lo abra. Los iraníes lo desean desesperadamente. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo”, indicó Trump.

Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

El gobierno de Trump atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Trump a los que le dieron la espalda en la guerra con Irán: “Perdedores”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la controversia tras lanzar fuertes insultos a algunos de sus exaliados políticos.

Durante una reciente declaración pública, Trump calificó a varias de estas figuras como “nacidos perdedores y con bajo IQ”, desatando una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Los insultos fueron dirigidos contra figuras como el periodista Tucker Carlson y el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent.

“Kent es un perdedor, igual que Tucker, Candace, Megyn y el resto de ellos son perdedores: ¡ustedes nacieron así, con un coeficiente intelectual bajo, y no hay nada que puedan hacer al respecto!”, sentenció el presidente.

El impacto de las declaraciones de Trump y las respuestas políticas

Analistas políticos señalan que estos insultos son parte de la estrategia de Trump para fortalecer su base electoral y descalificar a quienes lo han confrontado o se han distanciado de él en los últimos años.

El episodio ha tenido eco fuera de Estados Unidos, donde la comunidad internacional observa con atención las declaraciones del mandatario, dado el peso político que aún ostenta.

Trump fue tan contundente con Irán que hasta perdió la voz durante las conversaciones directas

Donald Trump suele ser noticia por sus polémicas declaraciones y actitudes, pero esta vez, reportes internacionales aseguran que el mandatario estadounidense protagonizó un episodio inusual: Trump gritó en conversación con Irán con tal intensidad que terminó perdiendo la voz.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han sido una constante en los últimos años, especialmente durante la presidencia de Trump.

Según información revelada recientemente, durante una llamada directa con representantes iraníes, el tono alcanzó tal nivel de exaltación que el propio Trump perdió la voz tras los gritos.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que la discusión giraba en torno a asuntos críticos de seguridad y diplomacia, lo que elevó la temperatura del diálogo entre ambos gobiernos.

Fue el senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump elevó el tono durante una reciente conversación directa con Irán hasta el punto de quedarse sin voz.

Episodio de Trump reflejo de la crisis diplomática

Este incidente ha captado la atención internacional, abriendo nuevamente el debate sobre la efectividad del diálogo entre EEUU e Irán y la influencia de las formas en la diplomacia.

Analistas destacan que el método personalista e impulsivo de Trump, lejos de facilitar acuerdos, suele tensar aún más las relaciones bilaterales.

Además, este tipo de situaciones generan dudas sobre las prácticas diplomáticas contemporáneas y su capacidad real para prevenir conflictos mayores.

Trump arremete contra Israel y asegura que obtendrá todo el polvo nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprendió al afirmar que Estados Unidos prohibió a Israel bombardear el Líbano.

Según el mandatario, su país jugó un papel crucial para frenar ataques sobre territorio libanés, una decisión que podría impactar considerablemente el tablero geopolítico del Medio Oriente.

Las palabras del presidente respondieron a preguntas sobre la gestión de la actual escalada entre Israel y el grupo militante Hezbolá.

Trump aseguró que, bajo la directriz estadounidense, “Israel ya no bombardeará el Líbano”.

Esta afirmación ha generado debate tanto en Estados Unidos como en la región, pues implica un cambio relevante respecto a la tradicional actitud de Washington frente al conflicto.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.



