Un escándalo sacude al montañismo después de que autoridades nepalíes destaparan una red criminal que operaba en el monte Everest.

La organización engañaba a turistas, muchos de ellos sin la experiencia necesaria, para que protagonizaran rescates falsos y así cobrar millonarias sumas a las compañías de seguros.

Según fuentes cercanas a la investigación, la red utilizaba guías locales corruptos y agencias de expediciones fraudulentas.

El modus operandi consistía en convencer a los montañistas de que estaban en peligro real de muerte, por mal de altura, agotamiento extremo o condiciones climáticas falsificadas, cuando en realidad se encontraban fuera de riesgo.

Luego, los propios miembros de la red activaban los protocolos de rescate con helicópteros y equipos de emergencia, que eran facturados a los seguros de los turistas por montos que podían superar los 20.000 dólares por operación.

Entre los engaños para la gran estafa en el Everest se menciona que se les daba comida con bicarbonato para provocar mareos y vómitos; síntomas muy parecidos a los provocados por las alturas.

Montañistas inexpertos

La investigación revela cómo una organización engañaba a montañistas inexpertos para que solicitaran rescates de emergencia falsos, facturando luego a las aseguradoras miles de dólares.

Las autoridades lograron infiltrarse en la organización tras una denuncia anónima de un excoronel del ejército nepalí, quien alertó sobre facturaciones irregulares en al menos 15 rescates realizados entre 2022 y 2024.

Las investigaciones revelaron que algunos de los supuestos “rescatados” no presentaban síntomas reales de peligro y que, en varios casos, los mismos guías que pedían ayuda eran quienes provocaban el aislamiento de los caminantes en rutas no autorizadas.

La estafa no solo generó pérdidas económicas millonarias para las aseguradoras, algunas de las cuales ya retiraron su cobertura en la zona, sino que también puso en riesgo la vida de otros montañistas.

Al activar rescates innecesarios, se saturaban los pocos helicópteros disponibles y se desviaban recursos críticos que podían haber salvado a verdaderos accidentados.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a ocho personas, entre ellas tres guías sherpas, dos agentes de turismo y un presunto cabecilla extranjero.

Todos enfrentan cargos por estafa, asociación ilícita y puesta en peligro de vidas humanas.

El gobierno de Nepal anunció que reforzará los controles sobre las agencias de expediciones y revisará el sistema de autorización de rescates de emergencia.

La noticia ha generado indignación en la comunidad de montañistas y alpinistas profesionales, que exigen sanciones ejemplares para disuadir este tipo de prácticas.

“Esto mancha el honor del Himalaya y convierte una tragedia real en un negocio sucio”, declaró a la prensa una portavoz de la Federación de Alpinismo de Nepal.

Antecedentes de rescates

En octubre del 2025, 350 excursionistas fueron rescatados del temporal. Las autoridades chinas lograron sacar a más de 300 personas atrapadas en el área turística, una noticia que ha llamado la atención internacional sobre los riesgos que implica el turismo en altas montañas.

“Hacía mucho frío y humedad en las montañas, y la hipotermia era un riesgo real”, contó uno de los sobrevivientes que expuso su vida por querer alcanzar la cima del monte más alto.

En ese sentido, se destacó que nunca antes se había visto un tiempo así en octubre, detallando que ocurrió de forma repentina.

Desafíos del rescate en condiciones extremas

Según reporta la agencia Xinhua, la operación fue compleja debido a las condiciones climáticas extremas.

Carreteras bloqueadas, poca visibilidad y riesgo constante de nuevas avalanchas dificultaron las labores de socorro.

Expertos subrayan que estos sucesos ponen en evidencia la importancia de protocolos de seguridad y monitoreo meteorológico en zonas de turismo de aventura, una industria clave en la región himalaya.

Las nevadas intensas sorprendieron tanto a guías turísticos como a los visitantes. Varias decenas presentaron síntomas de hipotermia leve, aunque la mayoría pudo ser evacuada sin heridas graves.

Los equipos de rescate, apoyados por maquinaria pesada, lograron abrir caminos y trasladar a los afectados a refugios temporales.

Este evento ha impulsado a las autoridades a revisar las recomendaciones y los permisos de acceso en temporada de nieve.



