Entre llantos, escenas desgarradoras y reclamos de justicia, familiares y vecinos despidieron este viernes a la mayoría de las víctimas.

La región del Aguán, ubicada al norte de Honduras, enfrenta nuevamente una ola de temor e inestabilidad tras el reciente entierro de 20 campesinos asesinados.

Honduras revive el miedo en el Aguán, un escenario marcado históricamente por la violencia y el conflicto agrario, que ahora parece retomar fuerza y dejar a la población sumida en la incertidumbre.

El Llano del Aguán se ha caracterizado por su fértil tierra, y por ser también el epicentro de fuertes tensiones entre campesinos y terratenientes desde hace más de una década.

Según reportes, familiares, organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos denuncian una grave ausencia de garantías por parte del Estado.

Estos grupos señalan que la violencia en el Aguán se ha intensificado especialmente en los últimos meses, generando miedo y desplazamiento forzado en comunidades rurales.

En el pasado, la zona ha sido testigo de masacres y enfrentamientos que han dejado cientos de víctimas.

Lo sucedido recientemente revive el temor al resurgimiento del conflicto agrario en Honduras, una cuestión que permanece sin atender ni resolver de fondo a pesar de las promesas oficiales.

Diferentes voces, incluidas las de organismos internacionales como Amnistía Internacional, han pedido medidas urgentes para proteger a los habitantes y abordar las causas estructurales de la violencia apoyando una reforma agraria real.

Imagen de archivo y cortesía. / Créditos a quien corresponda.

Honduras: La policía confirma la muerte de 16 personas en dos masacres

La Policía de Honduras informó el jueves que al menos 16 personas, entre ellas seis policías, murieron en dos masacres perpetradas en diferentes puntos del país.

El primer ataque se produjo en el municipio de Trujillo, en el departamento norteño de Colón, donde según información preliminar unas 10 personas fueron ejecutadas a balazos.

“El hecho se registró en la hacienda Panamá en el sector de Rigores”, dijo a The Associated Press el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional.

Agregó que se envió un equipo al lugar para recopilar evidencia y confirmar la cantidad de fallecidos ya que “en la hacienda no hay ningún cuerpo, al parecer los familiares se los llevaron a sus casas y tenemos que establecer dónde están”.

Varios hombres armados llegaron a la hacienda y ejecutaron a todas las personas que se encontraban allí. Barahona comentó que todas las víctimas eran trabajadores.

En tanto, en una zona fronteriza con Guatemala en el municipio de Omoa, en departamento de Cortés, seis policías murieron tras ser atacados a balazos por desconocidos.

Los agentes estaban asignados a una unidad de combate a las pandillas y, según la Policía, fueron emboscados por delincuentes.

Los efectivos habían partido de la capital Tegucigalpa rumbo a la comunidad de Corinto —en Omoa—— y en el trayecto se produjo la balacera.

La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado que la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas intervendrán las dos zonas donde se perpetraron los ataques para desarrollar operaciones intensivas de búsqueda y captura de los responsables.

“Se conformarán equipos investigativos conjuntos, integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas en medicina forense, con el objetivo de garantizar absoluta transparencia en los procesos y obtener resultados contundentes e inmediatos que permitan esclarecer los hechos”, indicó la Secretaría en un comunicado.

Honduras: Vuelve la criminalidad a las cárceles del país

24 de mayo del 2020.- Seis mujeres fallecieron este domingo durante un motín en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicada en Támara, Francisco, Morazán.

Las muertes las confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INP), mediante un comunicado de prensa.

Se informó que el hecho ocurrió a las 11:10 de la noche del sábado, cuando una interna provocó el incendio en la cocina del recinto carcelario.

La reclusa “realizó un agujero en una lámina y provocó el incendio, lo que hizo que las reclusas que conviven en la celda 5 y 7 rompieran los portones y se dirigieran al gimnasio donde cometieron el crimen”.

Hasta el momento autoridades penitenciarias de Honduras no han brindado mayores detalles del incidente, ni quienes son las responsables.

Se informó extraoficialmente que las víctimas pertenecían a la Mara Salvatrucha MS-13.

Honduras: Matan a reo en cárcel intervenida tras crimen de Magdaleno

Una nueva muerte se registró la mañana de este martes en la cárcel de máxima seguridad, a pesar de la intervención anunciada por el régimen orlandista tras la muerte de Nery López, conocido como Magdaleno Fúnez.

Según datos preliminares, el reo fue asesinado durante la hora de la comida en el reclusorio de máxima segurida en Ilama, Santa Bárbara.

Autoridades no han brindado detalles de la identidad del a víctima y otros por menores del suceso.

Las cárceles en Honduras fueron intervenidas por la Fuera de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) luego que privados de libertad mataran a sangre fría al dueño de la “narcolibreta” presentada en el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández.

Con la muerte se confirma la vulnerabilidad del centro penal, registrando dos muertes en menos de 15 días.

Tras la muerte del presunto narcotraficante hondureño se realizaron intensos registros, sin encontrar armas.

Alerta en Honduras por supuesta red de rapto de menores en la capital

23 de octubre del 2020.- Una supuesta red de rapto de menores en Tegucigalpa y Comayagüela, capital de Honduras, ha despertado alerta en la población y las autoridades, sumado a la desaparición de varios jovencitos.

Son al menos tres menores que se desconoce su paradero y que coincide con la denuncia de un menor de 10 años que presuntamente logró escapar de sus raptores.

Según un niño que estuvo en cautiverio por la red de rapto de menores, fue privado de su libertad y luego llevado a una casa en el sector de El Carrizal, donde se encontrarían otros niños bajo amenazas a muerte.

Medios locales han destacado que el niño escapó luego que era transportado por los raptores en un vehículo y logró ver a su tía pidiendo en uno de los semáforos de la ciudad, aprovechando para pedir ayuda.

De acuerdo con ese mismo medio, su desaparición fue reportada hace tres semanas sin obtener respuesta de las autoridades, hasta hace unas horas que con apoyo de su tía logró liberarse.

Desafortunadamente la acción que ocurrió en una transitada calle de la ciudad no fue grabada por personas que estaban en el lugar, lo que impide identificar a la pareja que lo tenía en cautiverio.

‘Nos decían que nos iban a matar si nos llegábamos a escapar; nos llevaban para Ojojona’, dijo el menor al mismo canal donde se reportó su desaparición hace tres semanas.

NO HAY REPORTES DE DESAPARECIDOS

Por su parte las autoridades policiales aseguraron que en sus registros no había reporte de niños desaparecidos, desvirtuando la denuncia hecha por el pequeño.

‘Sí tenemos algunos reportes de personas desaparecidos, pero usualmente tiene una edad mayor a la del menor presentando en la noticia’, dijo el jefe de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Rommel Martínez.

Una vez viralizada la noticia de la red de rapto de menores y que circula en las redes sociales se han informado una serie de desapariciones en la ciudad.

Entre los casos que reportan familiares, pero que la policía no tiene registro es de los niños Lizeth Cantilano de 14 años de edad y Alexander Membreño de 7 años de edad.

De acuerdo la noticia publicada por Diario Tiempo, los pequeños tiene una semana de desaparecidos luego de ser vistos por última vez en la colonia Villa Adela.

Este viernes, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) emitió una alerta a los padres a estar atentos ante la ola de casos. ‘Prestemos mucha atención al cuidado de la niñez ante casos de desapariciones’, cita el posteo del ente estatal.

No es la primera vez que en Honduras se reportan casos de desapariciones y de supuestas red de rapto de menores. A diferencia de casos anteriores las autoridades le han dado mayor importancia.

La noticia se da en medio del controversial nombramiento de un excantante de música urbana como ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), institución que maneja los fondos de la pandemia y que había atiborrado las redes de memes y críticas.

