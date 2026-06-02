El actor, músico y activista británico Idris Elba fue nombrado caballero por el rey Charles III durante una ceremonia de investidura celebrada en el histórico Windsor Castle.

El reconocimiento fue otorgado por la contribución de Elba al desarrollo y apoyo de los jóvenes, una causa en la que ha trabajado durante años a través de iniciativas sociales y organizaciones benéficas. Durante la ceremonia, el monarca realizó el tradicional acto de investidura, tocando con una espada los hombros del homenajeado mientras este permanecía arrodillado.

Tras recibir el honor, el artista compartió su agradecimiento en redes sociales junto a su esposa, Sabrina Elba, destacando que el compromiso con su labor comunitaria continuará. Ambos son cofundadores de la Fundación Elba Hope, una organización creada para respaldar a comunidades de la diáspora y ampliar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

El nombramiento de Elba había sido anunciado previamente en la lista de honores de Año Nuevo de 2026, pero se hizo oficial durante la ceremonia encabezada por el rey Carlos III. Además de su exitosa trayectoria en el cine y la televisión, el actor ha sido un activo promotor de proyectos dirigidos a la juventud y ha colaborado con organizaciones benéficas vinculadas a la familia real británica.

Elba también ha señalado que una ayuda económica recibida en su adolescencia fue clave para iniciar su carrera artística, experiencia que ha inspirado gran parte de su trabajo en favor de las nuevas generaciones.

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