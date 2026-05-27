Una reciente investigación publicada por el diario Miami Herald sacó a la luz nuevos detalles sobre las conexiones internacionales que mantuvo el fallecido financiero y delincuente sexual registrado, Jeffrey Epstein, con empresarios, ejecutivos y figuras poderosas de América Latina y el Caribe.

El reportaje está basado en millones de documentos y correos electrónicos divulgados este año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales muestran cómo Epstein cultivaba relaciones con personas influyentes para expandir su red de contactos y fortalecer sus intereses económicos alrededor del mundo.

Entre los hallazgos destaca la relación que Epstein sostuvo con el empresario venezolano Francisco D’Agostino, una figura cercana tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a sectores de la oposición venezolana. D’Agostino estuvo bajo sanciones estadounidenses entre 2021 y 2025 debido a supuestas negociaciones petroleras relacionadas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los documentos revelan que ambos mantenían conversaciones frecuentes sobre posibles negocios e inversiones, pero también intercambiaban mensajes de contenido sexual y comentarios ofensivos sobre mujeres. En uno de los correos citados por la investigación, Epstein y D’Agostino comparaban a una mujer con un “bono financiero” que podían “negociar” y repartirse las ganancias, reflejando el tono degradante de algunas de sus conversaciones privadas.

En otro intercambio de mensajes, D’Agostino preguntó a Epstein sobre una joven que había conocido previamente en la isla privada del financista. Epstein respondió diciendo que la mujer estaba “aquí y desnuda”, según los correos electrónicos revisados por los periodistas.

La investigación también señala que Epstein tuvo participación indirecta en asuntos económicos relacionados con Venezuela. Cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez ordenó la nacionalización de los puertos en Puerto Cabello en 2009, Epstein habría asesorado al director ejecutivo de una multinacional con sede en Dubái que operaba dichas instalaciones sobre cómo manejar la situación política y empresarial.

Los hallazgos muestran cómo Epstein utilizaba su cercanía con empresarios, políticos y ejecutivos de distintos países para mantenerse activo dentro de círculos de poder, incluso años después de enfrentar acusaciones y condenas relacionadas con delitos sexuales.

Jeffrey Epstein murió en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores en una cárcel de Nueva York. Su caso continúa generando controversia debido a la extensa lista de contactos influyentes que mantuvo durante años y a las constantes revelaciones surgidas de documentos judiciales y archivos oficiales publicados en Estados Unidos.

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