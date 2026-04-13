El gobierno iraní le recordó a Trump que estaban en su derecho de defender sus puertos, recordándole a EEUU que actúa como un pirata al impedir el paso en aguas internacionales.

La tensión internacional ha aumentado tras que Irán respondiera públicamente al presunto bloqueo marítimo anunciado por Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.

La declaración iraní subraya la determinación de Teherán de contrarrestar cualquier medida que busque restringir el flujo comercial y la navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, reiterando el derecho a defender sus intereses estratégicos.

La respuesta de Irán ante el bloqueo marítimo anunciado por Trump no solo destaca el impacto potencial en la economía global, sino también el riesgo de escalada en el conflicto Irán-EEUU.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran con claridad y determinación que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie“, dijo un alto funcionario de Irán.

Tensión en el Golfo Pérsico: antecedentes recientes

No es la primera vez que Irán y Estados Unidos se enfrentan por el control y la seguridad de las aguas en el Golfo Pérsico.

Antecedentes recientes muestran que la región ha sido escenario de incidentes relacionados con petroleros, sanciones unilaterales y acusaciones cruzadas por amenazas a la libertad de navegación.

Estos acontecimientos generan preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una escalada mayor.

Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.

¿Qué implica el ultimátum de Trump a Irán?

El ultimátum de Trump endurece la postura estadounidense en un contexto donde Irán ha incrementado su presencia naval en la zona.

Estos movimientos se dan tras recientes choques diplomáticos y en medio de amenazas sobre nuevos bloqueos o sanciones.

Aunque Trump ya no está en la Casa Blanca, sus palabras aún generan repercusiones globales y reflejan la política de línea dura que su administración mantuvo hacia Irán.



Reino Unido no apoyará el bloqueo total del estrecho de Ormuz

La reciente declaración de Keir Starmer confirma que el Reino Unido no respaldará la propuesta de bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Esta postura marca un alejamiento de Londres respecto a otras potencias alineadas con posibles medidas restrictivas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El asunto coloca de nuevo al Reino Unido en el centro de la discusión sobre seguridad y suministro energético, especialmente en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz es vital para el comercio de petróleo global, por lo que cualquier bloqueo tendría repercusiones económicas de alcance internacional.

Con la postura expresada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el país busca equilibrar la seguridad y la estabilidad internacional, diferenciándose de algunos aliados occidentales.

Además, el anuncio podría influir en las relaciones diplomáticas con Irán y otras potencias regionales.

Implicaciones para la estabilidad y el comercio internacional

El rechazo al bloqueo plantea interrogantes sobre la efectividad de futuras acciones multilaterales en la región.

Expertos advierten que una decisión de este tipo mitigaría el riesgo de una escalada militar, pero deja abierta la discusión sobre posibles alternativas diplomáticas para garantizar la libre navegación y la seguridad energética en Europa y América Latina.

EEUU listo para bloquear todos los puertos iraníes y paralizar totalmente el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, para cerrar totalmente el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra.

El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

“La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para NADIE”, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. “Ningún PUERTO en la región estará a salvo“.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10 de la mañana EDT, o a las 5:30 de la tarde en Irán, y que sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán”.

CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho de Ormuz.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear. Irán ha exigido compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en su red social en la que calificó al líder católico de “terrible en política exterior”. El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que León condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.