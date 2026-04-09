Irán ha declarado enfáticamente que el Líbano es trascendental para que continúen las conversaciones con Estados Unidos.

Se trata de una posición que manifiesta la importancia geopolítica del país en el contexto de Medio Oriente.

Según fuentes oficiales, Irán advierte que cualquier alteración en la frontera entre Israel y Líbano podría poner en riesgo el proceso de diálogo con Washington.

De esta manera, el destino de las negociaciones nucleares y las relaciones bilaterales se verían directamente afectados por la estabilidad, o la falta de ella, en la zona.

Contexto regional y repercusiones para Centroamérica

La situación en Líbano no solo repercute en los intereses de Irán, Israel y EEUU, sino que también marca la pauta para la seguridad y fluctuaciones económicas a nivel global, incluyendo Latinoamérica y Centroamérica.

Los precios del petróleo y las cadenas de suministro pueden verse afectados en caso de un conflicto mayor en Líbano, dado su impacto sobre las rutas energéticas y comerciales internacionales.

En el pasado, la región ha sido escenario de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel.

La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, ha solicitado con firmeza mantener la tregua y buscar una solución diplomática para evitar una escalada de violencia.

Por otra parte, analistas destacan que Irán utiliza su influencia sobre Líbano como carta de negociación con EEUU, donde factores como las sanciones económicas y el acuerdo nuclear también están en juego.

La tensa calma en la frontera libanesa sigue siendo, por ahora, un elemento clave para el equilibrio regional y mundial.

Tregua EEUU e Irán se tambalea: Líbano y Ormuz son los talones de Aquiles



Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut.

El continuo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias.

Horas después de que se anunciara el alto el fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah , Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos , que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego, parecieron intentar presionarse mutuamente.

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Pero qué es ese acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si Líbano está incluido, hay preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

Ataques de Israel en Líbano amenazan el alto el fuego

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 203 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas de Líbano el miércoles, cuando Israel intensificó sus ataques contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán.

El número de muertos fue el más alto en un solo día en Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Irán dijo que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego, que ha dicho que incluía un alto a los combates en Líbano. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo han negado.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió el jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano traerían “costos explícitos y respuestas FUERTES” en un mensaje en X.

“Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES” , escribió. “Apaguen el fuego de inmediato”.

Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”.

Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, este fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por su parte, Israel dijo el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego “pende al borde del colapso”.

“Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió el Soufan Center en un análisis.

“Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego”.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, informó el jueves que un ataque israelí durante la noche había matado al menos a siete personas en el sur de Líbano. El ejército israelí no reconoció de inmediato el ataque.

Los precios del crudo siguen altos ante incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

Agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria del país colocó minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra — un mensaje que quizá pretende presionar a Estados Unidos.

El gráfico, difundido por la agencia de noticias ISNA, así como por Tasnim, mostraba un gran círculo con la etiqueta “zona de peligro” en farsi sobre la ruta que los barcos toman para atravesar el estrecho, por la que antes pasaba el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializados.

Apenas un goteo de barcos ha pasado por el estrecho desde que comenzó la guerra después de que algunos fueron atacados e Irán amenazó con golpear a cualquiera que considerara conectado con Estados Unidos o Israel. Los barcos parecieron seguir evitando el estrecho incluso después del alto el fuego: datos de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores encendidos pasaron.

El gráfico sugería que los buques viajaran por aguas más cercanas al territorio continental de Irán, cerca de la isla de Larak, una ruta que se observó que algunos navíos tomaron durante la guerra. Estaba fechado del 28 de febrero hasta el 9 de abril, y no estaba claro si la Guardia había retirado alguna mina desde entonces.

El viceministro iraní de Exteriores, Saeed Khatibzadeh, dijo a la BBC el jueves que su país permitirá que los barcos pasen por el estrecho de Ormuz de acuerdo con las “normas internacionales y el derecho internacional” una vez que Estados Unidos ponga fin a su “agresión” en Oriente Medio e Israel deje de atacar Líbano.

El jefe de la principal compañía petrolera de Emiratos Árabes Unidos, Sultan al-Jaber, dijo que unos 230 barcos cargados de petróleo estaban esperando para atravesar el estrecho y deben poder “navegar este corredor sin condición”.

El cierre de facto del estrecho ha hecho que los precios del petróleo se disparen, lo que a su vez elevó el costo de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio. Los precios del petróleo cayeron con la noticia del alto el fuego el miércoles, pero comenzaron a subir a medida que crecía la incertidumbre sobre el acuerdo.

El precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 98 dólares el jueves, un alza de alrededor del 35% desde que comenzó la guerra.

Trump advirtió que los buques de guerra y tropas de Estados Unidos permanecerán alrededor de Irán “hasta que el ACUERDO REAL alcanzado se cumpla plenamente”.

Se prevé que haya conversaciones de paz en Pakistán

La Casa Blanca dijo que el vicepresidente, JD Vance, encabezaría la delegación de Estados Unidos para las conversaciones en Islamabad destinadas a poner fin a la guerra, que está previsto que comiencen el sábado.

Parece haber muchos puntos de desacuerdo que abordar, como si se permitirá a Irán formalizar un sistema de cobro a los barcos por usar el estrecho que ha instituido. Eso trastocaría décadas de precedente que lo tratan como una vía fluvial internacional de libre tránsito.

El destino de los programas de misiles y nuclear de Irán, cuya eliminación fueron objetivos importantes para Estados Unidos e Israel al ir a la guerra, también seguía sin estar claro. Estados Unidos insiste en que Irán nunca debe poder construir armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podría usarse para construirlas si decidiera desarrollar la bomba. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos trabajaría con Irán para retirar el uranio enterrado, aunque Irán no lo confirmó. En una versión del acuerdo que Irán publicó, dijo que se le permitiría continuar el enriquecimiento.

El jefe de la agencia nuclear de Irán dijo que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación de alto el fuego con Estados Unidos.

Mohammad Eslami, quien dirige la Organización de Energía Atómica de Irán, hizo las declaraciones el jueves a periodistas, incluido uno de The Associated Press, durante conmemoraciones por el fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán.









