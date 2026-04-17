El gobierno de Irán anunció la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para el tránsito de buques comerciales, tras el inicio de un alto al fuego temporal entre Israel y el grupo Hezbollah.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, aseguró que el paso marítimo está “completamente abierto” mediante rutas coordinadas, lo que permitiría reanudar el flujo comercial en una de las principales arterias energéticas del mundo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la reapertura, pero advirtió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán continúa vigente hasta que se concrete un acuerdo total entre ambas naciones. Además, afirmó que Irán estaría retirando minas marinas en la zona, con apoyo estadounidense.

Las declaraciones generaron una reacción inmediata en los mercados internacionales: los precios del petróleo registraron una caída, mientras que las bolsas mostraron señales de recuperación ante la expectativa de estabilidad en el suministro energético.

El anuncio coincide con un cese al fuego entre Israel y Hezbollah que ha sido calificado por Trump como un “día histórico” para Líbano. El mandatario estadounidense también instó a ambas partes a respetar el acuerdo y aseguró que Israel no continuará con los bombardeos en territorio libanés.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la tregua podría abrir la puerta a negociaciones más amplias con Líbano, aunque condicionó cualquier avance al desarme de Hezbollah y aclaró que Israel mantendrá una zona de seguridad en el sur del país.

Desde el lado libanés, el primer ministro Nawaf Salam expresó su esperanza de que el acuerdo permita el regreso de los desplazados por el conflicto. En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todas las partes a respetar plenamente el cese de hostilidades y avanzar hacia una solución duradera.

No obstante, persisten tensiones. Irán advirtió que responderá si se mantiene el bloqueo naval, mientras Hezbollah pidió cautela a la población desplazada antes de regresar a sus hogares, debido a la incertidumbre en el terreno.

El desarrollo de estos acontecimientos será clave para la estabilidad en Medio Oriente, en un contexto marcado por intentos de negociación y persistentes riesgos de escalada.

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