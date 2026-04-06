El país islámico ha tomado las riendas de las negociaciones, condicionando la reapertura del estrecho de Ormuz al fin de la guerra. Se estima que más de 150 barcos están anclados.

La noticia de que Irán rechaza un alto el fuego temporal ha intensificado la tensión entre EEUU e Israel contra el país islámico.

Lo anterior, está complicando aún más los esfuerzos diplomáticos para contener la crisis.

Las autoridades iraníes han condicionado cualquier reapertura fronteriza a la satisfacción de demandas clave, según informan fuentes internacionales.

El gobierno iraní ha dejado claro que no aceptará un alto el fuego provisional mientras no se garanticen cambios fundamentales en la zona en disputa y la protección de intereses nacionales y aliados.

Esta postura complica el trabajo de mediadores regionales y de la comunidad internacional, que insisten en establecer pausas humanitarias y corredores seguros para asistencia y evacuación de civiles.

Las exigencias de Irán y el futuro de las negociaciones

Entre las principales demandas, Irán exige la retirada de fuerzas extranjeras presentes en territorios cercanos, así como garantías de seguridad para la población local y sus aliados en la región.

Según declaraciones reproducidas por medios, Teherán también condiciona la reapertura de cruces fronterizos estratégicos a la obtención de garantías políticas y logísticas.

La negativa de Irán ocurre en un contexto donde las potencias internacionales presionan por un acuerdo inmediato.

Sin embargo, expertos anticipan que sin un cambio de postura por parte de las autoridades iraníes, el conflicto podría prolongarse y afectar los flujos migratorios y comerciales en la región.

La comunidad internacional continúa buscando soluciones diplomáticas para evitar una mayor escalada y lograr la apertura de corredores humanitarios, pero el pulso entre las grandes potencias y los actores regionales sigue siendo intenso.

Trump dice que quedan 48 horas para que Irán se rinda

El presidente Donald Trump advirtió a Irán con fuertes palabras. “Les quedan 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”.

Así lo expresó el mandatario estadounidense en declaraciones recientes recogidas por la prensa internacional.

Con el posteo de Trump en su red social se intensifica el clima de tensión en Medio Oriente.

La frase clave, “Trump advierte a Irán”, resuena fuertemente mientras crece la incertidumbre mundial.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han ido en aumento tras incidentes recientes en la región.

Gloria a Dios

“¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump, conocido por su retórica directa y dura, lanzó este ultimátum público asegurando que si Irán no se rinde en 48 horas, enfrentará consecuencias extremadamente severas.

Aunque ya no ocupa la presidencia, sus declaraciones suelen tener un amplio eco en la política exterior norteamericana y entre sus seguidores, avivando el debate sobre el rol de EE.UU. en Oriente Medio.

Reacciones internacionales al mensaje de Trump

El mensaje provocó reacciones inmediatas en medios internacionales y entre analistas políticos, quienes advierten sobre el peligro de una escalada militar en la zona.

La retórica de “el infierno se apoderará de ellos” recuerda los momentos de mayor beligerancia entre ambos países.

Por su parte, autoridades iraníes han rechazado cualquier amenaza, asegurando que defenderán su soberanía y que estas declaraciones solo incrementan la hostilidad.

Ejércitos de EEUU e Irán en frenética búsqueda de un piloto

:Estados Unidos continuaba a las 9:00 de la mañana de este sábado con la búsqueda de un piloto desaparecido, mientras Irán instó a la población a entregar al enemigo.

El avión, identificado por Irán como un F-15E Strike Eagle estadounidense, fue uno de los dos atacados el viernes.

Un piloto fue rescatado y al menos otro está desaparecido. Era la primera vez que Washington perdía aeronaves en territorio iraní durante la guerra, que va ya por su sexta semana, y el incidente podría marcar un nuevo punto de inflexión en la campaña.

El conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se ha extendido por Oriente Medio.

Hasta el momento ha causado miles de muertos, sacudió las bolsas de todo el mundo, interrumpió rutas marítimas clave, disparó los precios del combustible y no muestra señales de calmarse, mientras Irán responde a los proyectiles con ataques en toda la región.

Los ataques con misiles y drones continuaron el sábado, y un supuesto avión no tripulado iraní causó daños en la sede del gigante tecnológico estadounidense Oracle en Dubái. El ejército de Israel dijo que Irán había disparado misiles hacia el país.

El derribo de los aviones militares se produjo apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase en un discurso a la nación que el país había “vencido y diezmado por completo a Irán” y que “vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido”.

Washington e Israel se habían jactado recientemente de que las defensas antiaéreas de la República Islámica habían quedado diezmadas.

También el sábado, la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de su instalación nuclear de Bushehr, mató a un guardia de seguridad y dañó un edificio de apoyo. Es la cuarta vez que la instalación es atacada durante la guerra.

La agencia anunció el ataque en redes sociales.



