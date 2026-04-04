El presidente Donald Trump advirtió a Irán con fuertes palabras. “Les quedan 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”.

Así lo expresó el mandatario estadounidense en declaraciones recientes recogidas por la prensa internacional.

Con el posteo de Trump en su red social se intensifica el clima de tensión en Medio Oriente.

La frase clave, “Trump advierte a Irán”, resuena fuertemente mientras crece la incertidumbre mundial.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han ido en aumento tras incidentes recientes en la región.

Gloria a Dios

“¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump, conocido por su retórica directa y dura, lanzó este ultimátum público asegurando que si Irán no se rinde en 48 horas, enfrentará consecuencias extremadamente severas.

Aunque ya no ocupa la presidencia, sus declaraciones suelen tener un amplio eco en la política exterior norteamericana y entre sus seguidores, avivando el debate sobre el rol de EE.UU. en Oriente Medio.

Reacciones internacionales al mensaje de Trump

El mensaje provocó reacciones inmediatas en medios internacionales y entre analistas políticos, quienes advierten sobre el peligro de una escalada militar en la zona.

La retórica de “el infierno se apoderará de ellos” recuerda los momentos de mayor beligerancia entre ambos países.

Por su parte, autoridades iraníes han rechazado cualquier amenaza, asegurando que defenderán su soberanía y que estas declaraciones solo incrementan la hostilidad.

Ejércitos de EEUU e Irán en frenética búsqueda de un piloto

:Estados Unidos continuaba a las 9:00 de la mañana de este sábado con la búsqueda de un piloto desaparecido, mientras Irán instó a la población a entregar al enemigo.

El avión, identificado por Irán como un F-15E Strike Eagle estadounidense, fue uno de los dos atacados el viernes.

Un piloto fue rescatado y al menos otro está desaparecido. Era la primera vez que Washington perdía aeronaves en territorio iraní durante la guerra, que va ya por su sexta semana, y el incidente podría marcar un nuevo punto de inflexión en la campaña.

El conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se ha extendido por Oriente Medio.

Hasta el momento ha causado miles de muertos, sacudió las bolsas de todo el mundo, interrumpió rutas marítimas clave, disparó los precios del combustible y no muestra señales de calmarse, mientras Irán responde a los proyectiles con ataques en toda la región.

Los ataques con misiles y drones continuaron el sábado, y un supuesto avión no tripulado iraní causó daños en la sede del gigante tecnológico estadounidense Oracle en Dubái. El ejército de Israel dijo que Irán había disparado misiles hacia el país.

El derribo de los aviones militares se produjo apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase en un discurso a la nación que el país había “vencido y diezmado por completo a Irán” y que “vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido”.

Washington e Israel se habían jactado recientemente de que las defensas antiaéreas de la República Islámica habían quedado diezmadas.

También el sábado, la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de su instalación nuclear de Bushehr, mató a un guardia de seguridad y dañó un edificio de apoyo. Es la cuarta vez que la instalación es atacada durante la guerra.

La agencia anunció el ataque en redes sociales.

Dos aviones de EEUU atacados

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono hicieron pública información sobre los aviones derribados, solo se confirmó que uno de los pilotos estaba a salvo.

Sin embargo, en un correo electrónico del Pentágono obtenido por The Associated Press, el ejército señaló que recibió la notificación de “un avión derribado” en Oriente Medio, sin aportar más detalles.

Un miembro de la tripulación de esa aeronave fue rescatado. Pero el Pentágono también notificó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconocía el estado de un segundo tripulante del caza. La operación de búsqueda y rescate del ejército continuaba el sábado.

En una breve entrevista telefónica con NBC News, Trump declinó hablar sobre el operativo, pero declaró que lo ocurrido no afectaría las negociaciones con Irán.

Por su parte, la prensa estatal iraní reportó que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico después de ser alcanzada por fuerzas de defensa iraníes.