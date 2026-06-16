Los gobiernos de Iran y United States tienen previsto firmar este viernes un acuerdo para poner fin al conflicto que ambos países han mantenido en los últimos meses, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Switzerland.

La ceremonia se realizará en la localidad de Bürgenstock, un exclusivo complejo turístico ubicado en una zona montañosa suiza que ha sido escenario de importantes encuentros diplomáticos internacionales.

De acuerdo con las autoridades iraníes, la firma del acuerdo marcará el inicio de una nueva etapa de diálogo entre ambas naciones. Tras el acto, representantes de los dos gobiernos comenzarán negociaciones destinadas a alcanzar un tratado de paz permanente en un plazo estimado de 60 días.

El conflicto, que también tuvo repercusiones en varios países de Oriente Medio, generó preocupación internacional por el riesgo de una mayor escalada regional. Diversos gobiernos y organismos internacionales han respaldado los esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir las tensiones.

La reunión en Suiza es vista como un paso significativo hacia la estabilización de la región y podría abrir la puerta a nuevos acuerdos sobre seguridad, cooperación y relaciones bilaterales entre Washington y Teherán.

Las autoridades de ambos países no han revelado aún los detalles completos del documento que será firmado, aunque se espera que incluya compromisos orientados al cese de hostilidades y al desarrollo de un proceso de negociación a largo plazo.

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