Miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su inconformidad por la inmigración luego que un hombre apuñaló a otro varias veces en la cabeza y el cuello en plena calle.

El foco de Europa está sobre Irlanda del Norte, donde las protestas en contra de los inmigrantes en Belfast escalaron a hechos violentos y terminaron en varios incendios durante la noche del 9 de junio.

Estas movilizaciones, encabezadas por grupos de extrema derecha irlandesa, no solo causaron daños materiales, sino también temor entre comunidades migrantes y locales.

En las últimas semanas, el descontento ante la llegada de migrantes ha ido creciendo en distintos puntos del Reino Unido, pero el caso de Belfast es especialmente sensible por su historia de conflictos.

Las autoridades señalaron que los incendios se originaron cerca de áreas residenciales ocupadas por familias inmigrantes, provocando la intervención inmediata de los bomberos y una fuerte presencia policial.

Organizaciones de derechos humanos han condenado los disturbios, calificándolos de ataque directo a la convivencia social.

El incremento de la retórica en contra de los inmigrantes se vincula, según expertos, al contexto económico y la percepción de inseguridad, especialmente por el ataque perpetrado un extranjero.

Algunas voces consideran que la crisis de vivienda y los cambios políticos han sido aprovechados por líderes de la extrema derecha para polarizar a la sociedad.

Estas protestas contra los inmigrantes en Belfast se suman a hechos similares en otras ciudades europeas, aumentando la preocupación sobre la estabilidad y el respeto a los derechos humanos.

Una llamada al 911 alerta la posible muerte de unos 80 inmigrantes atrapados en un camión

(2021) Un grupo 80 inmigrantes se encuentran en peligro y las autoridades de Texas en EEUU han emprendido una intensa búsqueda luego de una llamada al 911 por parte de una de las víctimas de trata de personas que busca el sueño americano.

Según el Sistema de Emergencia, se recibió comunicación telefónica de uno de los indocumentados que brindó escuetos detalles de su ubicación y que hasta el momento se desconoce su paradero.

‘Dios, no tenemos oxígeno’, se escucha al otro lado de la línea advirtiendo que 80 inmigrantes se encuentran atrapados en una camión cisterna y en eminente peligro.

De acuerdo con la persona que realizó la llamada, el camión cisterna es color blanco y se encuentra estacionado a la orilla de alguna carretera porque se escuchan vehículos pasar.

Autoridades han publicado la comunicación entre uno de los 80 inmigrantes para pedir a la población ayuda en la ubicación del camión cisterna y salvar a los inmigrantes que se encuentran sin oxígeno.

Desde que se registró la llamada han pasado al menos diez horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Texas anuncia que prisión será utilizada para detener a inmigrantes

Autoridades de Texas anunciaron este viernes que la prisión Unidad Dolph Briscoe en Dilley, será utilizada para detener a los inmigrantes e intensificar la aplicación de la ley fronteriza.

La cárcel tiene capacidad para unas mil personas y está siendo preparada para recibir a los indocumentados detenidos por la policía de frontera.

El gobernado Greg Abbott confirmó que en la prisión que fue desalojada el miércoles que usará para detener a inmigrantes que sean sorprendidos intentando cruzar a los EEUU.

Asimismo, anunció el incremento de la presencia de las fuerzas del orden público en la zona fronteriza.

El traslado de los prisioneros y el uso de sus instalaciones para los indocumentados fue denominada como la Operación Lone de Abbott Star.

“Se utilizará para detener a inmigrantes que han sido acusados ​​de delitos estatales o federales”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jeremy Desel.

El funcionario detalló que las instalaciones no tienen aire acondicionado a pesar de que en la región hay temperaturas máximas de 100 grados.

“Para abordar la crisis actual, el gobernador Abbott está dirigiendo recursos estatales para arrestar y confinar a aquellas personas que cruzan la frontera ilegalmente y que han cometido un delito estatal o federal”, dijo en un intento de justificar que la prisión será usada para detener a inmigrantes.





