La Secretaría de Defensa del país hebreo confirmó la muerte de uno de los líderes que ejecutó el ataque del 7 de octubre del 2023, destacando que el comandante terrorista ya está junto a sus cómplices en el infierno.

Israel abatió a Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo Hamas en la Franja de Gaza, según confirmaron fuentes oficiales.

El ataque, realizado en el contexto de una operación directa contra altos mandos de la organización, fue anunciado por el gobierno de Israel en medio de la creciente tensión entre israelíes y palestinos.

“El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno”, recoge el comunicado emitido por Defensa.

La operación, que tuvo lugar bajo circunstancias de combate intensificado, marca un golpe significativo para la estructura de Hamas en Gaza.

Mohammed Odeh había asumido recientemente la jefatura militar tras la baja de anteriores líderes en enfrentamientos recientes.

Según reportes, las autoridades israelíes consideran que esta acción podría debilitar la capacidad de organización y ataque de Hamas en la región.

El asesinato de un alto dirigente militar de Hamas como Odeh tiene el potencial de modificar tanto las estrategias internas del movimiento islamista como la dinámica del conflicto en la Franja de Gaza.

Mientras el gobierno israelí sostiene que estos operativos contra Hamas buscan reducir la amenaza, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional mantienen su preocupación por el aumento de víctimas civiles y la escalada sin precedentes en la zona.

La muerte de Odeh se suma a una serie de acciones militares que han elevado la atención sobre el conflicto, en un momento donde mediadores internacionales intentan impulsar la reapertura de diálogos de paz y el alivio de la crisis humanitaria.

Israel demuestra que terrorista de Hamas se disfrazaba de periodista

El ejército de Israel informó que abatió a un militante de Hamas que se hacía pasar por periodista.

El caso, según fuentes militares israelíes y reportes internacionales, reaviva la polémica sobre la protección de periodistas auténticos en escenarios de guerra y las tácticas empleadas por grupos armados en la región.

La noticia fue confirmada por el portavoz militar de Israel, quien explicó que el hombre operaba activamente para Hamas bajo la cobertura de un chaleco de prensa y una cámara falsa.

Según agencias, la identificación de insurgentes usando este tipo de camuflaje representa un nuevo desafío para la seguridad de reporteros y corresponsales, sobre todo en zonas con restricciones para el acceso a la información

Imagen cortesía.

La tensión aumenta sobre la protección de periodistas en Gaza

La Franja de Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, en medio de bombardeos y operaciones militares recurrentes.

Además, el uso de identificaciones periodísticas falsas complica la verificación de los trabajadores de prensa y pone en duda la cobertura imparcial, dificultando la labor de organizaciones internacionales y ONGs que velan por la libertad informativa.

El conflicto Israel-Hamas sigue cobrando víctimas, e incrementa la preocupación sobre el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de civiles, tal como señalan expertos y organismos como Reporteros Sin Fronteras.

Israel emplaza a Hamas: Tienen 60 días para el desarme total en la Franja de Gaza

En un nuevo giro en el conflicto en Medio Oriente, Israel ha establecido un plazo de 60 días a Hamas para que se produzca el desarme total en la Franja de Gaza.

Esta medida busca ejercer presión directa sobre el movimiento islamista, exigiendo la entrega completa de armas como condición para detener las operaciones militares en la región.

Según fuentes oficiales, el gobierno israelí advirtió que, de no cumplirse el plazo, lanzará acciones más contundentes contra Hamas.

La decisión surge tras semanas de intensos combates y denuncias internacionales, incrementando la tensión y el riesgo de una escalada mayor.

El plazo impuesto se enmarca en el contexto de una ofensiva sostenida y de llamados internacionales para cesar la violencia.

Reacciones internacionales y consecuencias en la población civil

La presión israelí ha generado reacciones mixtas a nivel mundial. Algunas potencias occidentales respaldan la exigencia de desarme, mientras organizaciones humanitarias temen un aumento de la crisis humanitaria en Gaza si la situación se agrava.

La población civil se encuentra en el centro de la preocupación, enfrentando desplazamientos forzados, bloqueos y dificultades para acceder a ayuda básica.

Mientras Israel deja claro que no tolerará la permanencia de armas en poder de grupos considerados terroristas, Hamas no ha hecho hasta ahora declaraciones oficiales sobre su postura frente al ultimátum.

No obstante, analistas advierten que las condiciones para la implementación de un desarme efectivo son complejas y podría desencadenar nuevos enfrentamientos.

Hamas no acepta un desarme total: “Es inaceptable”

El conflicto en Gaza ha sumado un nuevo capítulo tras el anuncio de que Hamas rechaza el desarme total exigido en el plan de paz impulsado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque Hamas aceptó congelar sus armas, se negó a entregar completamente su arsenal, impidiendo hasta el momento un acuerdo definitivo para poner fin a la violencia en la región.

Durante las conversaciones recientes, lideradas por Estados Unidos y otros mediadores internacionales, el punto central ha sido la exigencia de un desarme absoluto del grupo palestino.

Hamas, sin embargo, considera que esta condición vulnera su capacidad de defensa y acusa a Israel y Washington de imponer términos que no consideran las necesidades de la población de Gaza ni la seguridad interna del movimiento.



Detalles del rechazo de Hamas al plan de desarme

El portavoz de Hamas remarcó que la propuesta de congelar el uso de armas es una muestra de buena voluntad para conseguir un alto al fuego, pero entregarlas significaría una rendición total, algo que la organización no está dispuesta a negociar.

Este rechazo complica las posiciones de Israel, que condiciona cualquier avance en la reconstrucción de Gaza al desmantelamiento militar de Hamas.

La comunidad internacional ha seguido con atención estos avances y retrocesos. Según agencias, el gobierno de Estados Unidos busca que las partes retomen el diálogo a pesar de la firme posición de Hamas.

Por su parte, varias organizaciones humanitarias insisten en que un acuerdo debería priorizar la protección de la población civil y el acceso a ayuda.

Imágenes de archivo y cortesía.







