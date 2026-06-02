La empresa japonesa Toregem BioPharma dio un importante paso en el desarrollo de una innovadora terapia destinada a regenerar dientes humanos, un avance que podría transformar la odontología moderna. La compañía anunció que obtuvo una nueva ronda de financiamiento por aproximadamente 5.3 millones de dólares, recursos que serán utilizados para acelerar los ensayos clínicos de su medicamento experimental TRG035.

El tratamiento está diseñado para estimular el crecimiento de nuevos dientes mediante el bloqueo de una proteína que normalmente limita este proceso en el organismo. Los científicos creen que los seres humanos conservan estructuras dentales latentes que, bajo ciertas condiciones, podrían activarse para generar nuevas piezas dentales.

La investigación comenzó a probarse en personas durante 2024 en el Hospital Universitario de Kioto. En la primera fase participaron 30 hombres adultos que habían perdido al menos una muela, con el objetivo principal de evaluar la seguridad del medicamento. Tras los resultados iniciales, la empresa se prepara para avanzar a una segunda etapa de estudios clínicos en Japón y posteriormente expandir el proyecto hacia Estados Unidos.

Desde su fundación, Toregem BioPharma ha logrado recaudar más de 29 millones de dólares entre inversiones privadas, subvenciones y programas de apoyo a la investigación. La más reciente ronda de financiamiento contó con la participación de inversionistas japoneses especializados en biotecnología, salud e innovación.

La tecnología se basa en investigaciones dirigidas por el profesor asociado Katsu Takahashi, de la Universidad de Kioto. Los expertos consideran que esta terapia podría beneficiar inicialmente a personas que nacen con ausencia congénita de dientes, una condición que afecta la calidad de vida de miles de personas en todo el mundo.

Además, los investigadores señalan que en el futuro el tratamiento podría utilizarse para reemplazar dientes perdidos por accidentes, caries severas o envejecimiento, ofreciendo una alternativa a los implantes y prótesis tradicionales.

Aunque aún faltan varios años de estudios y evaluaciones regulatorias antes de una posible comercialización, los avances alcanzados hasta ahora han generado expectativas dentro de la comunidad científica, que observa de cerca el desarrollo de lo que podría convertirse en la primera terapia de regeneración dental para seres humanos.

Ensayos clínicos en humanos del medicamento que hace crecer los dientes comienza este año