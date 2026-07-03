El Jurado Nacional de Elecciones certificó que Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo 9.223.396 votos y Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 9.173.755 votos.

LIMA (AP) — El tribunal electoral de Perú declaró el viernes a la conservadora Keiko Fujimori presidenta electa al vencer en el balotaje del 7 de junio al progresista Roberto Sánchez tras un ajustado conteo de votos que por casi un mes mantuvo al país en la incertidumbre sobre su futuro político.

El Jurado Nacional de Elecciones certificó que Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo 9.223.396 votos y Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 9.173.755 votos. La conservadora obtuvo casi unos 50.000 votos de ventaja y ganó en su cuarto intento por llegar al poder tras perder en 2011, 2016 y 2021 por un escaso margen.

Fujimori dijo antes de conocerse su proclamación que recibía el resultado con responsabilidad “sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

Sánchez —exministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2026)— no reconoce el triunfo de Fujimori y afirma que hubo un fraude, del que no ha mostrado pruebas. En rechazo al resultado electoral ha marchado de forma pacífica por las calles de Lima en tres ocasiones.

Asegura que las reglas para custodiar los votos en el exterior, que influyeron en el ajustado triunfo de Fujimori, se cambiaron antes del balotaje. Pero las misiones de la OEA y la Unión Europea indicaron que no hubo irregularidades en los comicios.

Fujimori —hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000)— aseguró durante su campaña que era la mejor opción para ordenar un país golpeado por la delincuencia y reivindicó el gobierno de su padre que puso fin a la guerrilla Sendero Luminoso. Alberto Fujimori estuvo 16 años preso tras ser condenado por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos ejecutados por un grupo militar clandestino protegido por su gestión.

Keiko Fujimori, de 51 años, prometió construir cuatro prisiones y otra similar al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo del gobierno del salvadoreño Nayib Bukele y obligar a que los presos trabajen en las cárceles.

También anticipó que militarizará las fronteras para frenar el crimen y deportará a los migrantes indocumentados.

El triunfo de Fujimori, sumado al de Abelardo de la Espriella en Colombia y al de José Antonio Kast en Chile, confirma un giro regional al ala conservadora, diferente al panorama de hace algunas décadas cuando emergieron líderes de izquierda como Hugo Chávez en Venezuela o el actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Perú sufre una larga crisis política: vio desfilar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.

Pese a la inestabilidad política, la economía de Perú se ha mantenido estable y creció un 3,4 % en 2025, según el Banco Central.

Perú: Conteo final confirma el triunfo de Keiko Fujimori

La conservadora Keiko Fujimori lideraba el lunes el balotaje presidencial de Perú superando al progresista Roberto Sánchez tras el conteo del 100% de los votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La oficina organizadora de la segunda vuelta electoral del 7 de junio indicó que Fujimori, de 51 años y candidata de Fuerza Popular, suma 50,135%, al contabilizarse el 100% de las actas. Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanza 49,865%. La diferencia entre ambos es de más de 49.000 votos.

El Tribunal Electoral de Perú anunció la semana pasada que recién el viernes 3 de julio proclamará de forma oficial al ganador de la segunda vuelta, quien gobernará desde el 28 de julio por cinco años, según la ley.

Fujimori, primera dama e hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), participó por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú. En su campaña electoral afirmó que era la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Desde la puerta de su casa y acompañada de sus dos hijas de 18 y 17 años, Fujimori indicó que iba a esperar la proclamación oficial del tribunal, pero que recibía el resultado “con gran responsabilidad sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

Indicó que Perú tiene dos grandes retos: recuperar el orden y tomar medidas preventivas de cara al fenómeno de El Niño “que ya llegó”.

El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo. Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales.

También añadió que “las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez” y otros líderes de otros partidos. “Lo importante es trabajar por el futuro de los peruanos”.

La semana pasada Fujimori había logrado una ventaja difícil de superar por Sánchez luego que las autoridades revisaron más de 3.000 actas electorales impugnadas por ambos partidos.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha afirmado que en Perú se ha producido un fraude, pero no ha mostrado pruebas y se ha manifestado en las calles de Lima en tres ocasiones. El progresista ha indicado que no reconocerá el triunfo de Fujimori si no se anulan los votos de peruanos en el exterior que influyeron en el ajustado triunfo de la conservadora.

Sánchez se niega a reconocer a Fujimori como presidenta de Perú antes del conteo final

Las tensiones políticas en Perú se intensifican luego de que el candidato Roberto Sánchez aseguró públicamente que no reconocerá los resultados electorales si Keiko Fujimori es declarada presidenta.

El candidato advirtió que, ante la posibilidad de un triunfo fujimorista, tampoco aceptará eventual proclamación, alegando presuntas irregularidades y un fraude electoral en desarrollo.

La denuncia, rechazada por su rival y cuestionada por especialistas en derecho electoral, abre la puerta a una nueva etapa de tensión política mientras el país espera la proclamación oficial de los resultados.

En sus declaraciones, Sánchez argumentó que los reportes de las últimas horas indican manipulación en los centros de votación y cuestionó la falta de transparencia.

Según Sánchez, la legitimidad de las elecciones queda en duda, por lo que rechaza cualquier resultado oficial que proclame ganadora a Fujimori.

Elecciones en Perú: Con el 98% Fujimori continúa liderando

La segunda vuelta de las elecciones en Perú 2026 ha captado la atención de la región, y la palabra clave elecciones en Perú 2026 marca la agenda noticiosa actual.

Según el avance oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata Keiko Fujimori mantiene la ventaja con el 98% de actas procesadas, superando a su contrincante Roberto Sánchez en el conteo preliminar.

Este proceso electoral se caracteriza por una alta expectativa social y política, tanto en Lima como en otras regiones del país.

Llegar al 98% del escrutinio significa que la tendencia ya es difícil de revertir, aunque deben computarse las actas restantes, muchas provenientes del extranjero y zonas rurales.

Elecciones en Perú: Fujimori supera a Sánchez por 600 votos

Las elecciones en Perú han captado la atención internacional y, según los resultados preliminares, Fujimori lidera el conteo de votos en Perú.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que, con la mayoría de las actas contabilizadas, la candidata supera por un margen estrecho a otros aspirantes, entre ellos Sánchez Orix.

Esta tendencia refleja una reñida competencia y revive el debate sobre el futuro político del país andino.

La jornada electoral se desarrolló en calma, aunque marcada por la polarización entre los seguidores de los principales candidatos.

Como es habitual, el lento escrutinio ha generado expectativas y un ambiente de incertidumbre en la ciudadanía.

Los primeros datos oficiales fueron difundidos la noche del 10 de junio y muestran una ventaja para Fujimori, situación que podría cambiar en las próximas horas a medida que se contabilizan los votos de las regiones más alejadas.

Elecciones Perú: Sánchez aventaja a Fujimori por 8,000 votos

Las Elecciones Perú 2026 siguen sorprendiendo al país y la región con la ajustada disputa entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Según los datos más recientes proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez ha ampliado su ventaja, superando a Fujimori por más de 8,000 votos en el último corte oficial.

La difusión de los resultados viene generando expectativa debido a la poca diferencia entre ambos postulantes.

La ONPE indicó que aún quedan actas por procesar, pero la tendencia actual posiciona a Sánchez como el favorito, aunque persiste la incertidumbre sobre si la diferencia será suficiente tras el conteo final.

El informe, del 10 de junio de 2026, indica que Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, suma 9.009.302 votos, lo que representa el 50,023%. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, reúne 9.000.993 votos, alcanzando el 49,977%.

De acuerdo con el reporte recogido por agencias, la diferencia exacta entre Sánchez y Fujimori fue de 8,019 votos al último cierre oficial.

Especialistas en procesos electorales consideran que cualquier cambio en las actas restantes podría tener un efecto significativo en los resultados finales, aunque destacan que normalmente la tendencia se mantiene estable en el tramo final del conteo.

La ONPE continúa con el procesamiento y verificación de mesas, especialmente en zonas rurales y en votos del extranjero, lo que añade un componente adicional de expectativa.

Reñidos resultados en Perú: 20 mil votos separan a los presidenciables

Las elecciones en Perú han dado un giro inesperado tras el más reciente recuento de votos. Roberto Sánchez, candidato presidencial progresista, supera por un estrechísimo margen a Keiko Fujimori, heredera de uno de los apellidos políticos más controvertidos del país sudamericano.

El escrutinio, seguido con expectación tanto por la ciudadanía como por observadores internacionales, refleja la profunda polarización política y social que atraviesa Perú en 2026.

Con más del 98% de actas procesadas, la diferencia entre Sánchez y Fujimori es mínima, generando un clima de incertidumbre e inquietud.

Ambos candidatos han llamado a sus seguidores a la calma, mientras que voceros oficiales insisten en esperar los resultados definitivos antes de proclamar a un ganador.

La situación evoca tensos desenlaces de comicios anteriores, en especial el histórico balotaje de 2021, cuando las diferencias también fueron milimétricas.

El rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sido clave, pues el escrutinio avanza bajo estrictas medidas de transparencia, con la observación de la OEA e instituciones independientes.

Sánchez, representante de una alianza progresista, ha insistido en su mensaje de unidad nacional, mientras Keiko Fujimori volvió a enfatizar la necesidad de defender cada voto ante la posibilidad de impugnaciones.



Fujimori y Sánchez en un empate técnico en balotaje presidencial de Perú





La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez se encontraban el lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse casi el 93% de las mesas de votación.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtenía 50,095% de los sufragios mientras Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzaba 49,905% de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Tras el cierre de la votación el domingo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final “estaría en los próximos 30 días” y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas “mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática”.

El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y que participa por cuarta vez en una liza presidencial, pidió paciencia a sus seguidores. “Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda”, dijo la candidata en una declaración desde un hotel de Lima, capital de Perú.

En tanto Sánchez salió a un balcón frente a la plaza San Martín, en el centro de Lima, y agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables “que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”.

El ajustado resultado parcial recuerda al de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Pedro Castillo y Fujimori. La excongresista empezó con cierta ventaja, pero al final Castillo se impuso por una mínima fracción: 50,1% frente a 49,9%.

Ambos candidatos llegaron al balotaje con un elevado nivel de rechazo. Más del 70% del electorado no votó por ninguno de los dos en la primera vuelta en Perú. Fujimori sumó 17,18% mientras que Sánchez obtuvo 12,03%.

Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings sostuvo en un análisis previo al balotaje que independientemente de quién gane los problemas de gobernabilidad de Perú y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, “limitarán la capacidad del próximo gobierno” para impulsar reformas claves.