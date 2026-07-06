“Quisiera agradecer al rabino Cohen por toda la coordinación que nos permitió establecer contacto con el gobierno israelí”, dijo la nueva presidente de Venezuela tras el secuestro y captura de Nicolás Maduro.

Las relaciones Venezuela e Israel tras terremotos de 2026 han dado un giro inesperado luego de que Delcy Rodríguez, presidenta venezolana, agradeciera públicamente la ayuda humanitaria de Israel ante la emergencia.

Este gesto se produce tras 17 años de ruptura política y diplomática, mostrando cómo una crisis puede abrir caminos hacia la cooperación internacional.

Los devastadores sismos de julio movilizaron una ola de solidaridad internacional hacia Venezuela. La asistencia israelí incluyó equipos de rescate y suministros médicos, respuesta que fue reconocida como crucial por las autoridades venezolanas. D

Delcy Rodríguez valoró este apoyo como un acto humanitario más allá de diferencias políticas, lo que fue señalado como posible inicio de una nueva etapa de acercamiento.

La gravedad de los terremotos en Venezuela puso a prueba la capacidad de respuesta de la región. En este contexto, la ayuda humanitaria de Israel permitió fortalecer labores de socorro y atención a víctimas, evidenciando que la solidaridad internacional puede superar diferencias diplomáticas prolongadas.

Imagen cortesía.

Gaza se convierte en el infierno en la Tierra: Cadáveres provocan el desborde de ratas en las calles y casas

En las últimas horas, la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado nuevos niveles de gravedad luego de que organizaciones humanitarias y autoridades locales reportaran el hallazgo de restos de cuerpos y la proliferación de ratas en zonas residenciales.

Esta alarmante situación ocurre en medio de un frágil alto al fuego entre Israel y Hamás, mientras la población lidia con la devastación tras meses de combates.

El reciente acuerdo de cese al fuego ha permitido cierto acceso de ayuda internacional, pero las severas condiciones sanitarias en Gaza continúan siendo motivo de preocupación.

Equipos de rescate y voluntarios describen escenas desoladoras, donde cadáveres sobre el terreno han atraído roedores, incrementando el riesgo de brotes epidémicos y el deterioro de la salud pública.

Expertos advierten que la crisis humanitaria en Gaza podría empeorar si no se actúa rápidamente para retirar los cuerpos y controlar la plaga de ratas.

Según la Cruz Roja internacional, la falta de infraestructura básica, agua potable y servicios médicos complica la respuesta ante esta emergencia sanitaria. Las autoridades locales hacen un llamado urgente a organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional para suministrar recursos y personal especializado.

El conflicto en Gaz, que ha dejado miles de víctimas y destruido viviendas, ha hecho imposible mantener servicios esenciales. Los médicos locales alertan sobre el aumento de infecciones, enfermedades gastrointestinales y otras condiciones asociadas a la descomposición de los cuerpos y la presencia masiva de ratas.

Israel dice que sin ellos EE.UU. no existiría

En recientes declaraciones recogidas por The Jerusalem Post, Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas y embajador de EE.UU. en Israel, afirmó que “si no existiera Israel, no existiría Estados Unidos”.

La frase de una figura emblemática del Partido Republicano ha generado debate sobre el papel estratégico de Israel en la política y la seguridad de Estados Unidos.

Según Huckabee, la alianza entre ambos países va más allá de intereses políticos momentáneos. Sostiene que Israel ha sido una piedra angular en la estabilidad de Medio Oriente y un socio fundamental en la lucha contra el terrorismo, el intercambio de inteligencia y la defensa de valores compartidos.

El exgobernador argumenta que Estados Unidos se ha beneficiado de forma significativa gracias a su relación con Israel. Menciona que esta cooperación se refleja tanto en áreas militares como en el desarrollo tecnológico.

Además, considera que la existencia de Israel como aliado impide el avance de grupos extremistas y refuerza la posición estadounidense frente a potencias rivales.

La declaración de Huckabee recuerda la relevancia histórica de la alianza entre ambas naciones, como quedó demostrado en episodios claves de la diplomacia global.

“No creo que mucha gente entienda que si no existiera Israel, no existiría Estados Unidos”, dijo Huckabee.

Agregó que “Israel es la base del judaísmo, y el judaísmo es la base del cristianismo”, resaltando sus creencias cristianas evangélicas y que fue pastor y locutor antes de asumir un cargo público.

Israel confirma que “quiere adueñarse” de Líbano, Siria y Gaza: Sus tropas permanecerán indefinidamente

El ministro de Defensa de Israel anunció que las tropas israelíes permanecerán indefinidamente en Líbano, Siria y Gaza. Esta declaración, difundida esta semana, reafirma la decisión del gobierno israelí de mantener su presencia militar en estos territorios estratégicos, intensificando así la preocupación internacional por el futuro del conflicto en Medio Oriente.

La presencia militar israelí en zonas fronterizas es vista por sus autoridades como una medida de seguridad necesaria ante amenazas externas y la actividad de grupos armados en las regiones limítrofes.

Sin embargo, organizaciones internacionales y gobiernos vecinos han manifestado su preocupación ante la prolongación de operaciones sin un plazo definido.

La extensión indeterminada de tropas en Líbano, Siria y Gaza tiene implicaciones directas en la estabilidad regional y en los esfuerzos de diálogo.

Analistas señalan que la decisión podría escalar las tensiones con grupos como Hezbolá en Líbano y Hamas en Gaza, al tiempo que complica las relaciones de Israel con Siria.



Israel está desarrollando láseres espaciales para atacar sobre la Tierra

Israel ha dado un paso firme hacia el futuro de la defensa global al anunciar que está desarrollando láseres espaciales capaces de atacar objetivos sobre la Tierra.

El proyecto, identificado por expertos como uno de los más ambiciosos de la tecnología militar israelí, busca colocar sistemas de armas láser en satélites, capaces de neutralizar amenazas como misiles y drones incluso antes de que lleguen al territorio israelí.

Actualmente, Israel ya cuenta con sistemas terrestres avanzados, pero el desarrollo de láseres espaciales eleva la capacidad de protección a un nuevo nivel.

Según detalló el programa de defensa dirigido por el Ministerio de Defensa israelí, este sistema permitirá interceptar objetos desde la órbita, otorgando una ventaja significativa frente a ataques coordinados por aire o tierra.

Las autoridades israelíes sostienen que con esta innovación no solo refuerzan la defensa nacional, sino que también posicionan a Israel como líder en tecnología de defensa.

Los láseres espaciales, a diferencia de los sistemas tradicionales de misiles, tienen la capacidad de interceptar múltiples blancos de manera casi inmediata y, además, a un costo mucho menor.

Sin embargo, expertos señalan que esta carrera armamentista puede acelerar el desarrollo de nuevas contramedidas y aumentar la tensión internacional.

Israel quiere ser pionero en guerras espaciales

En tiempos donde la tecnología define nuevos escenarios de conflicto, la preparación de Israel para guerras en el espacio se está convirtiendo en un aspecto clave de su política de defensa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han acelerado sus inversiones en defensa espacial y capacitación especializada para anticipar los desafíos que plantean los conflictos fuera de la atmósfera terrestre.

La reciente estrategia israelí, confirmada por altos mandos de la Fuerza Aérea busca dotar al país de capacidades tecnológicas avanzadas.

Estas incluyen el desarrollo y manejo de satélites de defensa, sistemas de rastreo, vigilancia e inteligencia artificial para la coordinación de acciones militares en el espacio.

El control del espacio comienza a ser tan importante como el dominio aéreo, naval o terrestre. Los satélites militares, por ejemplo, permiten a Israel anticipar posibles ataques y coordinar respuestas efectivas ante amenazas regionales.

Según representantes de las FDI, el objetivo es asegurar que ninguna potencia pueda inutilizar sus sistemas estratégicos en caso de un conflicto abierto.

Este avance ha generado interés internacional, ya que la defensa espacial es un tema emergente en la seguridad global. Otros países como Estados Unidos o China también han intensificado sus programas, alertando sobre la posible militarización del espacio.

Israel asfixia aldeas palestinas destruyendo sus pozos de agua

El bloqueo de agua a aldeas palestinas se ha intensificado en los últimos meses, con la denuncia de múltiples organizaciones que acusan a Israel de destruir sistemáticamente pozos y fuentes de agua vitales en comunidades rurales.

Esta medida aumenta la escasez de agua y pone en riesgo la salud y el desarrollo de miles de palestinos.

Según se informó, la estrategia israelí de inutilizar infraestructuras básicas de agua ha generado una crisis humanitaria en diferentes localidades de Cisjordania.

Los residentes de estas aldeas, en su mayoría agricultores y familias que dependen directamente del acceso al recurso, se ven obligados a desplazarse largas distancias para obtener agua potable, pagando precios exorbitantes por el transporte.

La destrucción de pozos palestinos trae consecuencias severas: desde el deterioro de la calidad de vida hasta el riesgo de desplazamiento forzado.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han alertado sobre la violación de derechos básicos de los palestinos y la posible infracción del derecho internacional humanitario.

El acceso restringido al agua limita la producción agrícola, disminuye la seguridad alimentaria y afecta la higiene y la salud pública en las aldeas afectadas. Testimonios recogidos por medios y ONG resaltan la creciente desesperación de la población, que enfrenta dificultades añadidas a las restricciones económicas y de movilidad que ya impone el conflicto.

Israel “se adueña” de Colombia: De la Espriella se unirá a Netanyahu

Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones en Colombia, ha colocado a Israel en el centro de la política exterior, tomando distancia respecto a la cautela mostrada por gobiernos previos.

La prioridad de fortalecer las relaciones Colombia – Israel marca un giro no solo simbólico, sino también estratégico, como detallan recientes reportes sobre su agenda internacional.

El mandato de De la Espriella apunta a una cooperación reforzada en áreas como tecnología, defensa y agricultura.

Según declaraciones oficiales, Colombia busca ahora alinearse más estrechamente con Israel en foros internacionales, resaltando la importancia de la innovación israelí, especialmente en seguridad y ciberdefensa.

Esta decisión política no pasa desapercibida en América Latina, donde el posicionamiento respecto a Israel divide aguas y genera debate sobre la soberanía y la alineación geopolítica de cada país.

Esta nueva orientación podría traducirse en mayores inversiones y transferencia tecnológica, aunque también supone riesgos diplomáticos.

Algunos expertos consideran que la cercanía con Israel podría tensar las relaciones con países del Medio Oriente o con aquellos que mantienen una postura más crítica hacia el Estado israelí.

Sin embargo, para la administración de De la Espriella, el potencial en innovación y defensa justifica este paso decidido.

Petro acusa a Israel de manipular las elecciones en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, en el cierre de su mandato, ha afirmado públicamente que Israel manipuló las elecciones en Colombia, según información recogida por medios internacionales.

Esta declaración ha agitado el panorama político y ha suscitado preocupación sobre posibles influencias extranjeras en los procesos democráticos de Latinoamérica.

El mandatario de Colombia hizo la denuncia sobre los sistemas israelíes de inteligencia por medio de su cuenta de X

“Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable, según el fallo del Consejo de Estado de 2018, y que debería ser reemplazado por un software de acceso público”, escribió Petro en X, agregando que había solicitado una auditoría del software antes de las elecciones, pero que no se le había permitido.

Esta polémica surge en un contexto internacional tenso, donde cada vez son más frecuentes las denuncias sobre injerencia externa en países de América Latina.

“Bueno, hoy tenemos pruebas de un cambio en las direcciones IP de varios servidores pertenecientes al Registro Nacional. Esto significa que el software fue comprometido, y otros introdujeron datos para las mesas electorales y centros de votación… La única entidad en el mundo capaz de hacer eso es el Estado de Israel”, agregó.

La reacción dentro de Colombia ha sido intensa. Analistas y políticos opositores exigen la presentación de pruebas antes de emitir juicios, mientras que los partidarios del mandatario respaldan sus declaraciones y alertan sobre riesgos a la soberanía nacional.

Por su parte, la embajada de Israel en Bogotá negó categóricamente cualquier implicación y demandó respeto al proceso democrático de Colombia.

Estas acusaciones también son observadas con atención por organismos internacionales, que han manifestado preocupación sobre la integridad de los procesos electorales en la región.

“Solicito un recuento de todas las mesas de votación y un recuento de todos los votos, junto con un estudio de las vulnerabilidades en el software electoral y las mesas de votación que se vieron afectadas”, acotó el presidente de Colombia.

Ministro de Seguridad de Israel deja claro que no obedecerán los dictados de EE.UU.

La relación bilateral entre Israel y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos tras las recientes declaraciones de un miembro del gabinete israelí.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró abiertamente que “Israel no obedecerá a Estados Unidos”, enfatizando que las decisiones clave del Estado judío no estarán condicionadas ni guiadas por presiones estadounidenses.

La declaración surge en plena crisis regional por el conflicto en Líbano, y plantea un nuevo escenario en la política exterior israelí.

Según Ben-Gvir, el gobierno de Benjamin Netanyahu debe priorizar, ante todo, los intereses de Israel y actuar de manera independiente en materia de seguridad, defensa y toma de decisiones estratégicas.

Esto ha generado reacciones dentro y fuera del país debido a la histórica alianza que han mantenido ambos gobiernos desde hace décadas.

“Con todo el respeto que se merece Trump, él no es el protagonista de esta historia. El protagonista aquí es Benjamín Netanyahu. Israel no es una estrella más en la bandera de Estados Unidos. Nuestro primer ministro tiene que tomar decisiones, y de él depende. No existe ninguna situación en la que empecemos a actuar según los dictados de un amigo, aunque sea un gran amigo”, destacó.

Las diferencias entre EE.UU. e Israel se han intensificado en los últimos meses, especialmente en torno al manejo del conflicto en Líbano; lo que boicoteó el acuerdo de paz con Irán..

Estados Unidos ha pedido reiteradamente moderación y la búsqueda de una solución negociada; sin embargo, funcionarios israelíes insisten en que no aceptarán condicionamientos externos.

Este ambiente de desencuentro se suma a otros episodios recientes de tensión diplomática.

El argumento de Ben-Gvir recalca que “preferimos desobedecer a un socio que estar en peligro”, reflejando una postura de creciente autosuficiencia.

“Trump ama a Israel y es un gran amigo de Israel, pero tiene otras consideraciones”, afirmó.

Petro acusa a Israel de manip

Israel es “la piedra de tropiezo” para la paz entre EE.UU. e Irán: persisten los combates en Líbano

Ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a al menos 16 personas el sábado, incluyendo dos menores, horas después de que se reportara un alto el fuego. La continuidad de los combates amenazaba un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa, de propiedad estatal, dijo que la ofensiva alcanzó la localidad de Nabatiyeh, en el sur del país, y aldeas cercanas. Al menos siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros, añadió.

Los mediadores se apresuraban a parar los enfrentamientos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, después de que un intenso intercambio causó el viernes la muerte de al menos 47 personas en Líbano y cuatro soldados israelíes.

Un funcionario militar israelí afirmó que Hezbollah había disparado más de 50 proyectiles contra las fuerzas rivales en el sur de Líbano durante la noche, lo que llevó al ejército a comenzar a atacar al grupo. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento. El ejército dijo que atacó decenas de objetivos y a miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, incluidas posiciones de lanzamiento de cohetes y centros de mando de la milicia.

El viernes, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, escribió en X que Israel “sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” si Hezbolá respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

Hezbollah afirmó el sábado que estaba comprometido con el alto el fuego, pero culpó a Israel de violarlo varias veces el viernes por la noche. Un comunicado del ala militar del grupo apuntó que acataría el alto el fuego, pero que también repelería los ataques de las tropas israelíes.

Israel “boicotea” el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se cancelaron el viernes después de los intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron tres funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Los funcionarios de Irán no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de que puedan celebrarse las conversaciones, de acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las labores de mediación en curso para tratar de reprogramar el diálogo. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también canceló su viaje.

El ejército de Israel atacó objetivos en el sur y el este de Líbano durante la madrugada y el grupo político-paramilitar Hezbollah informó de intensos combates. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 21 personas perdieron la vida en la ofensiva e Israel reportó la muerte de cuatro soldados.

El conflicto entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Teherán, es la parte más precaria del acuerdo con Irán. Ni Israel ni el grupo miliciano firmaron el acuerdo —que se supone que debe poner fin a su enfrentamiento, e Irán ha mostrado su disposición a arriesgarse a una renovada guerra en la región por el bien de sus intereses en Líbano y de su aliado regional más importante.

Los mediadores se apresuran ahora a reprogramar las reuniones, en las que se suponía que se comenzaría a abordar cómo restringir el programa nuclear de Irán, el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos fueron a la guerra el 28 de febrero.

Las conversaciones también deberían lograr un fin permanente del conflicto. El pacto provisional ya ha reabierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, después de que los ataques y las amenazas iraníes detuvieron casi por completo el flujo de petróleo y gas natural a través del crucial paso.

Una nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho emitió el viernes nuevas directrices que piden a los buques que se registren ante ella, aunque el tránsito es gratuito, lo que señala la posible intención de Teherán de comenzar a cobrar un peaje.

Combates de Israel contra el Líbano podrían desbaratar el acuerdo

El ejército de Israel dijo que el operativo en Líbano seguía en marcha el viernes después de que cuatro de sus soldados, incluido un teniente coronel, murieran en un ataque contra un tanque en una aldea próxima a la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del país. Un ataque con un dron explosivo hirió a otros cinco, agregó.

Israel lanzó después múltiples ataques contra “sitios de infraestructura de Hezbollah” en Nabatiyeh y en otras zonas, de acuerdo con un comunicado militar, que acusó a Hezbollah de “flagrantes violaciones del alto el fuego”.

Más tarde, el ejército reportó también operaciones contra objetivos en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, y la prensa local indicó que la aldea de Douris fue alcanzada.

“Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados o contra nuestro territorio y hará pagar un precio muy alto a Hezbollah por estos ataques”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una declaración el viernes.

Hezbollah reconoció los ataques a tanques israelíes y apuntó que respondían a lo que calificó como la violación del alto el fuego por parte de Israel. Los incidentes se produjeron después de que las tropas israelíes intentaran llegar al lado norte de la colina Ali al-Taher, un punto estratégico que domina Nabatiyeh y que los israelíes han estado tratando de capturar, agregó.

En el sur de Líbano, muchos se vieron obligados a huir de sus aldeas debido a los ataques israelíes.

“La situación es de anarquía, no pudimos quedarnos”, contó Mustafa Zain mientras sacaba a sus seis hijos en camioneta de Akaar por Tiro.

Los combates amenazan con desbaratar el acuerdo recién firmado. Además del final de las hostilidades en Líbano, el documento exige garantizar la “integridad territorial y soberanía” del país.

El texto no aclara si eso significa que Israel se retirará de las grandes franjas del sur de Líbano que ha ocupado desde que Hezbollah se unió a la guerra en sus primeros días, disparando cohetes y drones contra el norte del país vecino.

Irán ha insistido en la retirada de Israel, mientras que Netanyahu dijo el jueves que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” en el sur mientras “las necesidades de seguridad de Israel así lo requieran”.

La campaña militar en Líbano ha abierto una brecha entre Israel y Estados Unidos, con Trump adoptando una postura cada vez más crítica hacia su estrecho aliado Netanyahu. El líder israelí también enfrenta crecientes críticas en casa —y desde otros sectores.

Se posponen las conversaciones en Suiza

Teherán insiste en que los ataques de Israel en Líbano cesen antes de mandar una delegación a Suiza, de acuerdo con los funcionarios.

La Casa Blanca, sin embargo, mencionó problemas logísticos cuando anunció que Vance aplazaba su viaje.

Otros dos funcionarios regionales, que también hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que Pakistán estaba “atónito” con la decisión de la República Islámica de no acudir a las conversaciones.

Netanyahu hace un esfuerzo para estropear el acuerdo: Israel ataca el Líbano a horas de la firma final

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, redobla su esfuerzo final antes de la posible firma de un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos, una medida que ha desatado alarma en el gobierno de Israel.

El esfuerzo final Netanyahu acuerdo Irán – EE.UU. busca impedir avances que puedan fortalecer la capacidad nuclear iraní y modificar el actual equilibrio de poder en la región de Medio Oriente.

Según medios internacionales, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos han avanzado en los últimos días y la firma de un acuerdo parece inminente.

Netanyahu convocó una serie de reuniones de emergencia con líderes de seguridad y diplomáticos, insistiendo en que cualquier pacto que dé alivio a Teherán sin garantizar un control estricto de su programa nuclear, pondría en riesgo la postura de Israel y la estabilidad regional.

Desde su perspectiva, Israel considera que un acuerdo nuclear Irán EE.UU. podría tener consecuencias negativas, argumentando que Teherán aprovecharía cualquier relajamiento de las sanciones para fortalecer a grupos aliados en la región.

Analistas sostienen que si Irán obtiene acceso a recursos económicos, podría incrementar su injerencia en conflictos regionales, afectando la seguridad de países vecinos.

Trump llama envidiosos y estúpidos a los que critican su plan de paz con Irán

La reciente intervención de Donald Trump sobre el acuerdo de paz con Irán ha reavivado el debate internacional. El presidente estadounidense no dudó en señalar como “envidiosos”, “gente mala” o “estúpidos” a quienes critican el pacto diplomático que busca reducir las tensiones nucleares y militares en la región.

Los críticos del acuerdo de paz con Irán, según Trump, actúan movidos por intereses políticos o rivalidades personales más que por el bienestar internacional.

Donald Trump defendió firmemente su legado afirmando que los beneficios del acuerdo, como la disminución de amenazas nucleares y la apertura a nuevas negociaciones, superan cualquier objeción planteada tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El mandatario sugirió que quienes se oponen al acuerdo están priorizando agendas personales antes que la paz y la estabilidad regional.

Las declaraciones de Trump han generado repercusiones no solo a nivel interno, sino también entre socios de Estados Unidos y en el contexto del Medio Oriente.

Líderes y analistas destacan que el acuerdo podría marcar un punto de inflexión, aunque existen dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

Israel quiere “adueñarse” de Tiro: pide evacuar la ciudad libanesa

La escalada de tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano ha llevado a una acción sin precedentes: Israel ordenó la evacuación de la ciudad libanesa de Khiam y otras localidades cercanas, debido al aumento de hostilidades con el grupo Hezbolá.

Según fuentes oficiales, esta decisión busca proteger a la población civil de la zona ante amenazas de ataque y posibles enfrentamientos armados.

“Ante la violación del alto el fuego por parte de Hezbolá y sus ataques contra territorio israelí, las FDI se ven obligadas a actuar con contundencia”, aseveró Avichay Adraee, portavoz de las Fuerza de Defensa de Israel.

Expertos en seguridad advierten que la situación podría empeorar. En las últimas semanas, tanto Israel como Hezbolá han intensificado los intercambios de fuego y ataques a lo largo de la frontera sur del Líbano, lo que ha puesto en alerta no solo a la población local, sino también a la comunidad internacional.

Organismos internacionales, incluyendo la ONU, han mostrado su preocupación por el desplazamiento forzado de miles de personas y el impacto humanitario que este nuevo episodio de violencia puede causar.

El ejército hebreo indicó que cualquier edificio utilizado por el grupo libanés con fines militares podría convertirse en objetivo de ataques.

“Por su seguridad, evacúen sus hogares de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani”, indicó.

Además, las autoridades libanesas acusan a Israel de poner en riesgo la estabilidad regional, mientras que Israel sostiene que la evacuación es una medida preventiva indispensable.

Esta tensión se produce en medio de un contexto regional volátil, donde otros países también permanecen atentos a la evolución de los acontecimientos en la frontera norte israelí.

Netanyahu asegura que el odio a Israel es solo por defenderse

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a estar en el centro del debate internacional luego de declarar públicamente que muchos en el mundo “odian a Israel” y que su país enfrenta críticas basadas en el odio, no en hechos.

Esta declaración surge en medio de persistentes cuestionamientos sobre el accionar israelí en el conflicto en Gaza.

Según Netanyahu, las recientes críticas en foros internacionales y de parte de gobiernos y organizaciones humanitarias carecen de fundamento y son impulsadas, según él, por una animosidad irracional hacia el Estado hebreo.

Estas palabras llegan en un momento en que la comunidad internacional aumento la presión sobre Israel por el alto costo humanitario de sus operaciones en Gaza y la permanencia del conflicto.

“Hemos tenido miles de ellas, bueno, muchísimas, muchísimas. Y si usted cree que esto es una crisis, debería estar presente en otras conversaciones. Pero siempre hemos encontrado una manera”, sostuvo.

Además, afirmó que con Trump coinciden en numerosos asuntos, especialmente en que quieren “acabar con el programa nuclear de Irán” para “ampliar el círculo de paz”.



Israel se adentra a el Líbano: soldados hebreos cruzaron el río Litani

La tensión en Medio Oriente se elevó tras la noticia de que Israel cruza el río Litani, adentrándose más en territorio del Líbano en una ofensiva militar directa contra Hezbolá.

El movimiento, confirmado este 29 de mayo, marca un cambio relevante en las operaciones israelíes en la región, que hasta ahora se habían concentrado mayoritariamente al sur de este emblemático río.

Durante las últimas semanas, los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y combatientes de Hezbolá habían aumentado su intensidad en la frontera.

Sin embargo, este avance militar israelí más allá del Litani, adentrando a el Líbano, representa una declaración de intenciones, buscando golpear de frente a las fuerzas del grupo chií libanés.

Según reportes, las tropas israelíes aseguran que su objetivo es debilitar la capacidad operativa de Hezbollah y obligarlo a replegarse lejos de la frontera con Israel.

Históricamente, el río Litani ha sido una línea roja en las operaciones militares en Líbano. El actual avance israelí recuerda a los episodios de 2006, aunque las autoridades aseguran que la escala y los objetivos son diferentes.

El gobierno israelí sostiene que la operación es una respuesta a los ataques recientes de Hezbolá y pretende reducir las amenazas al norte del país.

Para la población civil en el sur de Líbano, el escenario significa una escalada en la inseguridad y el desplazamiento, según reportan organismos humanitarios.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de la ofensiva y sus posibles repercusiones en la estabilidad regional.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Presidente de Líbano se niega a hablar con Netanyahu

El presidente de Líbano se negó el jueves a hablar con el primer ministro israelí, poco antes de lo que hubiera sido la primera conversación directa entre los líderes de los dos países en más de 30 años, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que los líderes hablarían sobre detener los combates entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

Pero el presidente libanés Joseph Aoun declinó hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reveló a The Associated Press un funcionario del gobierno familiarizado con los acontecimientos.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que las declaraciones se hicieron durante una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio y que Washington “entiende la posición de Líbano”.

La oficina de Aoun reconoció una llamada con Rubio en una declaración pública, pero no mencionó la posibilidad de conversaciones con Netanyahu. La oficina de Netanyahu tampoco lo hizo.

Mientras tanto, el poderoso jefe del ejército de Pakistán se reunió con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión a un alto al fuego que pausó casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

Líbano e Israel celebraron las primeras conversaciones directas en décadas

Líbano e Israel celebraron el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

Líbano ha insistido en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se ha comprometido a desarmar al grupo.

Washington no ha declarado públicamente su apoyo a un cese del fuego como condición previa, y el gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah, un grupo libanés respaldado por Irán.

Israel y Hezbolá intercambiaron fuego a través de la frontera, con Hezbolá apuntando a localidades del norte de Israel con cohetes y drones. El fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la estratégica localidad de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Israel y Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

Las tropas israelíes se adentraron más en el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (de 5 a 6 millas) dentro de Líbano.

General paquistaní se reúne con el presidente del Parlamento iraní

El general del ejército paquistaní Asim Munir se reunió el jueves en Irán con el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, informó la televisión estatal iraní. Qalibaf ha surgido como el principal negociador de su país.

Persistía la incertidumbre sobre si la frenética actividad diplomática podía conducir a un acuerdo duradero conforme el cese del fuego de dos semanas entraba en su segunda mitad. La guerra de Irán ha matado a miles de personas y han trastocado los mercados mundiales al interrumpir el flujo de petróleo.

La cadena de televisión no proporcionó detalles. No hubo comentarios de Pakistán, que ha surgido como un mediador clave después de que acogiera conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre ambas partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que la tregua expire la próxima semana.

La Casa Blanca indicó que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente se celebraría en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si se reanudarían las negociaciones. El frágil alto al fuego se mantiene pese al bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y las contraamenazas iraníes de atacar puertos regionales al otro lado del mar Rojo.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que se ha interrumpido el transporte marítimo y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región. Los precios del petróleo han remitido en los últimos días ante la esperanza de un fin de los combates, y las acciones en Estados Unidos el miércoles superaron los récords establecidos en enero.

Con manifestaciones exigen destitución de Mamdani por no asistir al Desfile de Israel

La destitución de Zohran Mamdani se ha convertido en la principal demanda de manifestantes en Nueva York luego que anunciara que no asistirá al Desfile de Israel.

Las protestas en Nueva York se intensificaron después de que varios sectores consideraron negativo que el alcalde de Nueva York decidiera romper una tradición de décadas.

Los manifestantes, algunos de ellos líderes de la comunidad judía local, se congregaron en las afueras de la vivienda de Mamdani, quien hace unos meses asumió como edil de la Gran Manzana.

Según reportes, los inconformes también acusaron al edil de “minimizar el odio y no defender lo suficiente a las víctimas“.

Los judíos protestantes y una buena cantidad de simpatizantes exigen a la gobernadora Kathy Hochul que tome medidas para removerlo del cargo.

Mamdani se ausenta del Desfile de Israel en Nueva York y rompe una tradición de décadas

El reciente anuncio de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, de que no asistirá al Desfile Israel ha generado controversia.

El evento anual que se realiza en Manhattan como muestra de apoyo a la comunidad judía y a Israel no contará con el apoyo tradicional del edil neoyorquino.

La decisión surge en un contexto de tensiones políticas, sociales y de críticas a la postura israelí frente al conflicto en Gaza.

Mamdani comunicó, a través de sus canales oficiales, que su ausencia en el desfile responde a su compromiso con los derechos humanos y a la representación de diversas voces en su distrito.

Esta decisión ha causado reacciones variadas tanto en la comunidad judía como entre líderes políticos de Nueva York.

La ausencia de Mamdani del Desfile Israel no es un hecho aislado. Representa una postura política vinculada al creciente debate sobre la relación entre Estados Unidos e Israel y el tratamiento del conflicto palestino-israelí en espacios públicos estadounidenses.

Según reportes, esta decisión forma parte de una tendencia más amplia donde funcionarios electos revisan su apoyo y presencia en eventos ligados a políticas internacionales.

La comunidad judía de Nueva York expresó su preocupación ante la decisión, señalando que la participación en el desfile va más allá de cuestiones geopolíticas y representa un símbolo de identidad y apoyo comunitario.

Por otro lado, sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos han respaldado la posición de Mamdani por considerar que refleja la diversidad y pluralidad de la ciudad.

«Desde el primer Israel en 1964, todos y cada uno de los alcaldes en funciones de la ciudad de Nueva York han participado en estas celebraciones festivas. Nueva York siempre se ha enorgullecido de su profunda relación con Israel. No participar en el desfile es una afrenta a la historia de la ciudad de Nueva York», declaró Moshe Davis, exdirector ejecutivo de la Oficina del Alcalde para la Lucha contra el Antisemitismo bajo el mandato del alcalde Eric.

Zohran Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York: “una nueva era”

Zohran Mamdani asume alcalde Nueva York en un contexto político sin precedentes. El político neoyorquino originario de Ugranda se convierte en el primer alcalde con raíces musulmanas que lidera la alcaldía de Nueva York, una ciudad caracterizada por su diversidad y relevancia global.

La noticia ha generado grandes expectativas en la comunidad internacional y local, especialmente en momentos de desafíos para la ciudad.

El ascenso de Mamdani rompe con la tradición política neoyorquina y representa una señal del cambio generacional y cultural en el liderazgo urbano.

Su campaña se centró en la igualdad social, el acceso a la vivienda y las reformas policiales, temas que resultaron especialmente relevantes para el electorado joven y las comunidades migrantes.

Mamdani y el futuro de la alcaldía de Nueva York

Este traspaso de mando refleja la voluntad de los votantes por adoptar nuevas políticas y apostar por el pluralismo social.

Expertos en análisis político consideran que la alcaldía de Nueva York bajo Mamdani podría marcar el inicio de reformas profundas en los servicios públicos, atención a la salud y el desarrollo urbano.

Además, organizaciones internacionales han expresado su interés en el impacto potencial de este liderazgo novedoso.

En la región latinoamericana, muchos observadores ven este triunfo como una inspiración para el avance de la representación migrante en la política local, siguiendo una tendencia observada en otros movimientos políticos recientes.

Israel critica a Lamine Yamal por ondear la bandera palestina durante celebración del Barcelona

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó fuertes críticas contra el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, luego de que el jugador apareciera ondeando una bandera de Palestina durante las celebraciones del reciente título de Liga conquistado por el club azulgrana.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Katz acusó al joven delantero de “incitar contra Israel y fomentar el odio”, relacionando el gesto con el contexto del conflicto en Medio Oriente. El funcionario aseguró que, mientras las fuerzas israelíes continúan enfrentando a Hamás, acciones como la de Yamal generan controversia y tensión internacional.

El ministro también cuestionó públicamente si el gesto del futbolista podía considerarse “humanitario” o “moral”, dejando clara su postura sobre el tema. “Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío”, expresó en su declaración.

Además, Katz dirigió sus críticas hacia el FC Barcelona, club al que calificó como una institución “grande y respetada”, exigiendo que se pronuncie oficialmente sobre lo ocurrido. El funcionario pidió al equipo catalán dejar claro que “no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo” dentro de la institución.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni el FC Barcelona han emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones del gobierno israelí.

La celebración de Lamine Yamal con una bandera palestina desató polémica internacional. El ministro de Defensa de Israel criticó duramente al jugador del FC Barcelona y pidió al club pronunciarse oficialmente sobre el gesto.

Israel amenaza con demandar al New York Times por reportaje sobre presuntos abusos a palestinos

El gobierno de Israel anunció que evalúa presentar una demanda por difamación contra The New York Times tras la publicación de un ensayo del periodista Nicholas Kristof en el que se recogen denuncias de presuntos abusos sexuales contra palestinos detenidos en centros militares israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, calificaron el reportaje como una “difamación” contra las fuerzas armadas del país y acusaron al periódico de intentar crear una “falsa equivalencia” entre soldados israelíes y militantes de Hamas.

En respuesta, el diario estadounidense defendió el trabajo de Kristof y aseguró que los testimonios incluidos en el artículo fueron corroborados con familiares, abogados, grupos de derechos humanos y otras fuentes independientes. La portavoz del medio, Danielle Rhoades Ha, afirmó que cualquier acción legal “carecería de fundamento” y acusó al gobierno israelí de intentar desacreditar el periodismo independiente.

El ensayo, publicado en la sección de opinión del periódico, recoge testimonios de hombres y mujeres palestinos que denuncian presuntos abusos y violencia sexual en centros de detención israelíes. Kristof señaló que parte de la información fue verificada mediante investigaciones de organizaciones humanitarias y reportes internacionales, aunque reconoció que algunas denuncias no pudieron confirmarse completamente debido al temor y la vergüenza de las víctimas.

Expertos en derecho internacional y libertad de prensa también cuestionaron la viabilidad de una demanda contra el medio en tribunales estadounidenses, argumentando que la Primera Enmienda protege la crítica hacia los gobiernos y limita este tipo de acciones legales.