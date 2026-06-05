El expresidente mexicano dejó claro que los falsos amigos y consejeros de Trump usan prácticas intervencionistas con el pretexto de combatir el narcotráfico.

El expresidente de México Andréz Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de injerencismo, reafirmando la postura oficial del gobierno frente a la política exterior estadounidense.

Tras recientes declaraciones, el mandatario mexicano insiste en que existe una intromisión sistemática de Washington en asuntos internos del país, una estrategia que ha venido consolidando desde el inicio de su gobierno.

Esta actitud de rechazo hacia la injerencia estadounidense no es nueva en el discurso político mexicano, pero Andrés Manuel López Obrador la ha llevado a un plano de mayor visibilidad en el contexto actual.

En sus declaraciones, el expresidente subrayó que México no permitirá presiones ni intervenciones de ninguna nación extranjera, destacando la importancia de la soberanía nacional.

“¿por qué cambió tanto el presidente Trump?”, con quien él mismo tuvo que lidiar durante su primera etapa en la Casa Blanca (2017-2021). “Falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras” de utilizar “prácticas intervencionistas con el pretexto del combate al narcotráfico y la migración”.

Una tesis en la que profundiza al denunciar que “algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”.

Desde el comienzo de su sexenio, López Obrador apostó por denunciar públicamente cualquier acción de Estados Unidos que interprete como injerencismo.

Esta narrativa no solo refuerza su imagen ante el electorado, sino que busca consolidar una postura de independencia política.

Según expertos internacionales, esta postura puede estar relacionada tanto con razones internas como externas, destacando el complejo equilibrio diplomático que se vive en la región.

El exmandatario también ha criticado el papel de agencias estadounidenses en el territorio mexicano y ha llamado a una relación bilateral basada en el respeto y la cooperación.

Inmigrante llama a su hijo Andrés Manuel López Obrador

Una inmigrante originaria de República del Congo decidió llamar a su bebé nacido en Tapachula, México, como el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Me gustó el nombre, por eso lo llamo así”, dijo la madre, quien llegó embarazada a México en busca del sueño americano.

El bebé nació el 4 de septiembre en el hospital regional de Tapachula y actualmente se encuentra en un campamento montado en las afueras de la estación migratoria Siglo XXI.

Los progenitores esperan llegar a la frontera para acceder a los EEUU tras seis meses de viaje.

Por su parte, el mandatario mexicano dijo sentirse orgulloso por la decisión de la inmigrante.

“No lo sabía y me da mucho orgullo, es su decisión”, dijo el gobernante Azteca.

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Getty Images

López Obrador pide junto a Trump “respeto por las soberanías”

El presidente Trump recibió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca el miércoles para reconocer el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que entró en vigencia a principios de este mes.

La visita de Trump con López Obrador, es la primera desde que el presidente mexicano asumió la presidencia en el 2018.

La visita incluyó una reunión bilateral en la Oficina Oval seguida de la firma de una declaración conjunta en el Jardín de las Rosas. Esta noche, celebrarán una cena de trabajo y entregarán una declaración conjunta.

Hablando antes de que se firmara el acuerdo en el Jardín de las Rosas, Trump dijo que “la relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido tan estrecha”. Elogió a López Obrador, calificándolo de “negociador duro”.

“En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje, yo decidí hacerlo porque consideré que es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos y a usted por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy aquí para expresar al pueblo de EEUU que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto, nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo libre, digno, democrático y soberano”, acotó.

Con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar junto hacia el porvenir, es privilegiar el entendimiento y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo o respeto mutuo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador junto a su par Donald Trump tras su encuentro en la Casa Blanca.

“Hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos de cooperación y convivencia”, agregó.

También defendió a las personas que han llegado a Estados Unidos a ganarse la vida.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que la entrada en vigencia del nuevo tratado comercial T-MEC traerá a su país, a México y a Canadá gran prosperidad.

Durante unas palabras que pronunció tras recibir en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Trump agradeció a su vecino del sur la colaboración prestada para controlar flujos migratorios provenientes desde América Central.

Trump también anunció que su gobierno entregará a México 600 respiradores artificiales para tratar a pacientes infectados con el coronavirus.

Trump aprovechó la ocasión para expresarse en términos muy positivos sobre los 36 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, a quienes calificó como una comunidad muy trabajadora.

López Obrador sobre “pausa” con España: Hable de serenar la relación

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó este jueves que es necesario serenar la relación con España, luego del revuelo que generaron sus declaraciones.

“A mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles”, fueron las palabras del gobernante que generaron controversia.

La explicación sobre la pausa se dan en respuesta a la petición del gobierno español de conocer qué significaba hacer una pausa entre ambas naciones.

El miércoles, AMLO dijo en su conferencia matutina que la relación con España no era buena.

Este jueves, el jefe de Estado salió al paso y explicó que sus palabras no oficializan una ruptura diplomática, sino la necesidad de serenar la relación con España.

En ese sentido, recordó algunos abusos por parte de las empresas españolas en México. “En los últimos tiempos, durante el periodo liberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo“, agregó sobre el tema.

Resaltó que en ese tiempo España veía a México como un territorio de conquista.

Las declaraciones de AMLO sobre la relación con España se dan a unos meses que el gobernante pidiera que el gobierno español reconociera los saqueos protagonizados durante la conquista.

“Que ya no se esté pensando que se va a saquear México impunemente, ya eso pasó… Vamos a entrar en una etapa nueva despacio“, acotó el mandatario en un intento de defender su sugerencia de pausar o serenar las relaciones entre ambos países.





