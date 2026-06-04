“No podemos aceptar el tratamiento de Estados Unidos a Brasil esta semana”, dijo el presidente de Brasil sobre las relaciones diplomáticas con Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha manifestado su descontento ante el trato de Estados Unidos a Brasil esta semana, según declaraciones difundidas por varios medios internacionales.

Lula considera que la actitud de Washington hacia Brasil es inaceptable y reclama mayor equidad y respeto en las relaciones diplomáticas.

En sus recientes declaraciones, Lula da Silva ha puesto sobre la mesa el tema de la diplomacia internacional y subrayó que Brasil, como una de las economías más grandes de América Latina, merece un reconocimiento acorde a su peso geopolítico.

Según el mandatario, la postura asumida por Estados Unidos no solo perjudica a Brasil, sino que también puede tener repercusiones negativas para toda la región latinoamericana.

Lula remarcó que los recientes desencuentros diplomáticos han puesto a prueba la relación bilateral y advirtió que Brasil no puede aceptar “ser tratado como un país inferior”.

El líder brasileño destacó que su gobierno apuesta por la cooperación y el diálogo, pero no tolerará actitudes despectivas de parte de ninguna potencia mundial.

Estas diferencias podrían tensionar más las agendas de comercio, seguridad y medio ambiente entre ambos países.

Este episodio se suma a otros momentos de tensión diplomática registrados en el pasado reciente, donde Brasil ha buscado posicionarse como un referente en materia de desarrollo sostenible y lucha contra la desigualdad.

Imágenes cortesía.

Xi Jinping habla con Lula: China y Brasil pueden dar ejemplo de autosuficiencia

China y Brasil han dado un paso clave para fortalecer la autosuficiencia en el Sur Global.

Durante la cumbre del G20, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmaron su compromiso de impulsar la independencia económica y tecnológica de los países emergentes frente a las potencias tradicionales.

Pero fue este martes, por medio de una llamada telefónica, que el líder asiático destacó que las naciones pueden ser autosuficientes.

La llamada de Xi al presidente brasileño se produjo pocas horas después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín.

Ambos líderes subrayaron la importancia de una cooperación estratégica para reducir la dependencia de recursos y mercados internacionales.

Xi Jinping recalcó que China y Brasil pueden “dar ejemplo” a otras naciones en vías de desarrollo, coordinando iniciativas agrícolas, tecnológicas y energéticas.

Esta visión conjunta pretende motivar a otros gobiernos de América Latina, África y Asia a diversificar sus fuentes de abastecimiento y priorizar el desarrollo interno.

Desafíos y oportunidades para el Sur Global

Entre los principales desafíos se encuentra la capacidad de crear infraestructuras propias y fortalecer cadenas productivas regionales.

Sin embargo, alianzas como la de China y Brasil abren oportunidades como el intercambio de tecnologías verdes, mayor integración de mercados regionales y proyectos conjuntos en educación e innovación.

En el contexto de tensiones globales y rivalidades con Estados Unidos y la Unión Europea, fortalecer la autosuficiencia se percibe como una estrategia necesaria para la seguridad económica del Sur Global.

Organismos multilaterales y bloques regionales, desde el BRICS hasta la CELAC, podrían beneficiarse de este ejemplo y buscar rutas propias de crecimiento.

Lula vuelve al poder en Brasil: La izquierda avanza en Latinoamérica

El líder de izquierda Inácio Lula da Silva se convirtió en el presidente electo de Brasil tras derrotar a su oponente Jair Bolsonaro, demostrando una vez más como la izquierda avanza en Latinoamérica.

El regreso de Lula da Silva responde a una serie de factores que marcaron la presidencia del ultraderechista, Bolsonaro, quien fue derrotado en una segunda vuelta electoral con resultados bastante apretados.

Los resultados presidenciales muestran los nuevos desafíos el expresidente fde Brasil debe superar tras tomar nuevamente y por tercera vez las riendas de la nación.

Expertos han señalado que uno de los retos de Lula es unir a un país de la polarización y otro no menos importante es la protección de las Amazonas.

Además, del regreso de la izquierda que avanza en Latinoamérica su victoria anuncia un cambio radical en la política de Brasil.

“Trataron de enterrarme vivo y estoy aquí”, dijo el ahora presidente electo después de cuatro años del gobierno del ultraderechista, Bolsonaro.

Sus declaraciones se derivan de la serie de acusaciones de supuestos actos de corrupción que lo mantuvieron preso hasta que un juez desestimó los señalamientos por faltas de pruebas en su contra.

Se espera que durante el gobierno de Lula, el cual asumirá el 1 de enero el 2023, se luche contra la desigualdad social que aumentó por el mal manejo de la pandemia.

Conocedores han destacado que basados en gobiernos anteriores, y que han permitido su retorno al poder, la situación de Brasil mejoré.

Otro de los temas que engloba a la izquierda que avanza en Latinoamérica son las alianzas con países de la región, relaciones diplomáticas que se vieron afectadas por el gobierno anterior.

Una de las promesas de campaña del expresidente y líder social es una reforma tributaria que exima a las personas de bajos recursos del pago del impuesto sobre la renta.

Hasta las 9:30 de la mañana de este lunes, el actual presidente de Brasil no se había pronunciado sobre su derrota.

“Los dos gobiernos de Lula da Silva son recordados por las medidas para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento económico”, enfatizaron analistas sobre el retorno de Lula y cómo avanza en la región las políticas de izquierda.

Programas como Hambre Cero son mencionados como una posible salida a la crisis y la desigualdad que se vive en el país con la economía más grande de la nación.

General confiesa que ideó asesinar a Lula: “Me arrepiento”

Las recientes revelaciones sobre que altos mandos militares planeaban asesinar a Lula da Silva han causado conmoción en Brasil y toda Latinoamérica.

Según información difundida por la prensa, un general brasileño ha confesado ser parte de la conspiración para atentar contra la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las reñidas elecciones presidenciales de 2022.

Esta declaración representa una de las revelaciones más graves en la historia política reciente de Brasil. El general Mario Fernades, quien fue comandante del Ejército, declaró a la policía federal que existió un plan para impedir la asunción de Lula da Silva, que incluía incluso el asesinato del mandatario electo.

Las investigaciones avanzan para determinar el alcance de la conspiración y si otros altos mandos participaron activamente en los preparativos de este intento de magnicidio.

La trama detrás del intento de magnicidio

El intento de ataque político surgió tras la victoria de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Según el propio general, hubo reuniones entre militares y civiles que se oponían a la transición democrática.

Este escándalo revela los riesgos de inestabilidad política que aún enfrenta la nación sudamericana y la importancia de fortalecer los mecanismos democráticos. Diversos medios internacionales han dado cobertura a este caso que genera preocupación en la región.





