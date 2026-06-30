La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes la validez de dos leyes estatales que impiden a mujeres transgénero competir en equipos deportivos femeninos escolares y universitarios.

La decisión se refiere específicamente a las legislaciones aprobadas en Virginia Occidental e Idaho, aunque expertos consideran que el fallo podría servir como precedente para otros estados que mantienen o buscan implementar normas similares.

El caso se produce en medio del debate nacional sobre la participación de atletas transgénero en competencias deportivas y de las políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en esta materia.

El Gobierno federal respaldó las leyes durante el proceso judicial. Además, la administración Trump ha promovido medidas para restringir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, incluyendo la posibilidad de retirar fondos federales a instituciones educativas que permitan su participación.

El fallo representa una de las decisiones más relevantes de la Corte Suprema sobre este tema y podría influir en futuras políticas deportivas y educativas en Estados Unidos.

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