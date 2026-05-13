Se trata de un caso mortal de norovirus, que provoca vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal intenso.

Un total de 1,700 personas fueron confinadas en un crucero atracado en Burdeos, Francia, tras la confirmación de un brote de norovirus que causó síntomas gastrointestinales generalizados y la muerte de un pasajero.

El confinamiento del crucero se ordenó a raíz del rápido incremento de los casos dentro de la embarcación, según informaron autoridades portuarias francesas.

Las autoridades sanitarias y la compañía operadora del crucero activaron inmediatamente los protocolos de emergencia sanitaria, obligando al aislamiento de todos los pasajeros y tripulación para evitar la dispersión del norovirus.

Este virus es conocido por ser altamente contagioso y causar vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal, principalmente en espacios cerrados como barcos y hospitales.

Los cruceros son ambientes propensos a la rápida propagación de virus gastrointestinales como el norovirus, debido a la convivencia en espacios reducidos y la alta densidad de pasajeros.

Las autoridades francesas señalaron que la prioridad actual es evitar nuevos contagios y asistir a los pacientes graves.

El fallecimiento de uno de los pasajeros subraya la gravedad del brote y la necesidad de intervenciones rápidas en estos escenarios.

El norovirus, identificado en el crucero, puede sobrevivir en superficies durante días y su desinfección requiere productos específicos.

Italia: Crucero con siete mil personas a bordo en cuarentena por coronavirus

Autoridades sanitarias de Italia informaron que un crucero con siete mil personas a bordo se encuentra bajo observación médica luego que se reportara la sospecha de un caso de coronavirus.

Se trata de una mujer de 54 años, quien se encuentra aislada junto a un compañero de viaje.

Personal médico fue enviado a la zona para examinar la situación.

Se informó que el crucero estuvo en Mallorca, Barcelona y Marsella.

“El ministro de Salud nos alertó de posibles casos y envió tres médicos a bordo para realizar los exámenes previos”, informó la agencia internacional AFP.

La compañía Costra Cruceros, confirmó que la nave alberga a seis mil viajeros y mil tripulantes.

Análisis primarios han descartado que se trate del coronavirus, pero se está a la espera de estudios definitivos.

México niega desembarco a crucero por temor a coronavirus

Autoridades portuarias en México negaron el desembarco de un crucero por temor al coronavirus luego que dos puertos en el Caribe le negaran el ingreso.

La embarcación de la empresa Shipping Company (MSC) no pudo desembarcar en la isla mexicana de Cozumel.

El crucero antes de solicitar desembarcar en México fue rechazado en Jamaica e Islas Caimán.

La compañía asegura que ninguna de las regiones donde fue rechazado revisaron los registros médicos del barco.

Además, aseguraron que la embarcación no estuvo en ninguna de las naciones donde se han reportado casos de coronavirus.

“No se han reportado casos de virus COVID-19 a bordo de MSC Meraviglia o cualquier otro barco en la flota de MSC Cruceros”, aseguró la empresa.

Este miércoles en Honduras tres cruceros con 12 mil extranjeros desembarcaron en medio de la alerta de coronavirus.



Japón: Mueren dos pasajeros de crucero por coronavirus

El gobierno de Japón confirmó este jueves la muerte de dos pasajeros del crucero Diamond Princess que estaban infectados del peligroso coronavirus.

Se trata de dos ciudadanos japoneses, una mujer de 87 años y un hombre de 84, que se contagiaron a bordo de la nave.

El crucero Diamond Princess fue puesto en cuarentena desde el 5 de febrero que llegó a Yokohama, diagnosticando a 634 personas con el contagio.

En la embarcación viajaban 3,700 ciudadanos, quienes fueron sometidos a rigurosos exámenes para evitar la proliferación del coronavirus.

Autoridades japonesas pusieron fin a la cuarentena el 19 de febrero y centenares de pasajeros han procedido a desembarcar.

Descartan caso de coronavirus en crucero en Italia

El Ministerio de Salud en Italia descartó este jueves posibles casos de coronavirus que se encontraban bajo análisis y mantenían en cuarentena a siete mil personas en un crucero.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un caso de H1N2 que no representa un peligro.

El barco aún se encuentra aislado en Civitavecchia, a la espera se autorice continuar su destino.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves como una emergencia de salud de preocupación internacional, tras confirmarse en EEUU el primer caso de contagio de persona a persona.

En China se han registrado la muerte de 170 personas y el contagio de más de seis mil ciudadanos.

Tailandia prohíbe entrada de crucero por temor a coronavirus

Las autoridades tailandesas le prohibieron a un crucero anclar en uno de sus puertos luego que fue rechazado por las Filipinas, Taiwán y Japón por temor al nuevo coronavirus a pesar de que no se han detectado casos de la enfermedad a bordo.

El crucero MS Westerdam solicitó parar en el puerto de Laem Chabang en el este de Tailandia pero fue rechazado, informó Suwanchai Wattanayingcharoenchai, director del departamento control de enfermedades.

El primer ministro Prayuth Chano-cha confirmó la decisión pero aclaró que Tailandia está buscando maneras de dar asistencia humanitaria, y que le suministrará a la embarcación suministros como alimentos y combustible.

El Westerdam zarpó de Singapur el 16 de enero. La empresa propietaria, Holland America Line, sostiene que no hay ningún caso de coronavirus a bordo.

El virus ha afectado la industria de los barcos crucero. Un total de 135 casos de la dolencia han sido confirmados a bordo del Diamond Princess de Carnival Corp, que está anclado en Yokohama, Japón. Los 3.700 pasajeros y tripulantes de ese buque están en cuarentena hasta por lo menos el 19 de febrero.

El ministro de Salud Pública de Tailandia, Anutin Charnvirakulhad, confirmó por Facebook que el MS Westerdam no puede entrar al país. Hizo el anuncio poco después de que Holland America informó que el buque iba a Laem Chabang, donde los pasajeros desembarcarían para ir a Bangkok y abordar sus vuelos a sus países. El anuncio de la compañía causó conmoción en las redes sociales en Tailandia.

Holland America ya había asegurado que todos los pasajeros recibirían un reembolso total. Indicó que queda cancelado el viaje del Westerdam desde Yokohama fijado para el 15 de febrero y que los viajes a partir del 28 están siendo reevaluados.



El hantavirus, identificado en un crucero, pone en alerta al mundo

Más de dos docenas de pasajeros abandonaron un crucero afectado por un mortal brote de hantavirus el 24 de abril sin que se hiciera un seguimiento de contactos casi dos semanas después de que muriera el primer pasajero a bordo, dijeron el jueves el operador del barco y funcionarios holandeses.

La noticia generó preocupación de que el virus pudiera propagarse a medida que los viajeros regresaban a casa, aunque los expertos dicen que el riesgo para la población general se considera bajo.

La compañía había dicho previamente que el cuerpo del holandés que murió el 11 de abril fue bajado del barco en la remota isla del Atlántico Sur de Santa Elena el 24 de abril, cuando su esposa también desembarcó. Ella viajó en avión a Sudáfrica al día siguiente y murió allí.

La compañía dijo el jueves que 29 pasajeros que pudieron tener contacto con el hantavirus abandonaron el barco en Santa Elena, mientras que el Ministerio holandés de Exteriores situó la cifra en alrededor de 40. La compañía no había reconocido previamente que otras decenas de personas hubieran desembarcado en ese momento.

Las personas que abandonaron el barco para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades diferentes, dijo la compañía, Oceanwide Expeditions. Dijo que también había dos personas cuyas nacionalidades eran desconocidas.

La primera confirmación de una infección de hantavirus en un pasajero del barco no llegó hasta el 2 de mayo, según dijo antes la Organización Mundial de la Salud. Fue en un ciudadano británico evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla de Ascensión tres días después de la escala en Santa Elena.

Tres pasajeros han muerto en el brote y hay otros enfermos. Según la compañía, tres personas, incluido el médico del barco, fueron evacuadas del barco cuando estaba cerca de Cabo Verde, un país insular de África Occidental, y trasladadas a Europa para recibir tratamiento el miércoles.

El cuerpo de la tercera víctima mortal, una mujer alemana, sigue a bordo del barco después de que muriera el 2 de mayo.

El barco navega ahora hacia el archipiélago español de Canarias, un viaje que se espera dure tres o cuatro días, con más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación aún a bordo.

Las autoridades en Sudáfrica y Europa están tratando de rastrear los contactos de cualquier pasajero del barco que hubiera bajado antes. El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza después de que también desembarcara en Santa Elena y volara a casa, aunque sus movimientos precisos no están claros.

Las autoridades holandesas no confirmaron dónde se encuentran ahora los demás pasajeros que desembarcaron y que podrían propagar el hantavirus por el mundo.

El hantavirus suele propagarse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la Organización Mundial de la Salud, cuyo principal experto en epidemias dijo que el riesgo para la población es bajo.

Las pruebas han confirmado que al menos cinco personas que estaban en el barco se infectaron con la variedad andina del hantavirus. Puede causar una enfermedad pulmonar grave y a menudo mortal llamada síndrome pulmonar por hantavirus.

El Ministerio argentino de Salud dijo que el hantavirus provocó 28 muertes en todo el país el año pasado. Casi un tercio de los casos derivaron en muertes, frente a una tasa de mortalidad promedio de 15 en los cinco años anteriores.

La cepa de los Andes es el único hantavirus conocido que se propaga de humano a humano.

El barco partió de Argentina y las investigaciones sobre el origen del brote se están centrando en ese país. La pareja holandesa, los primeros pasajeros en enfermar, viajó allí y a otros lugares de Sudamérica antes de embarcar en el barco, según la OMS.

Muere persona por hantavirus en China y enciende las alarma de un nuevo brote

China se encuentra nuevamente en alerta tras la muerte de un ciudadano por hantavirus, extraño padecimiento transmitido por los ratones.

El caso se registró en la provincia de Yunnan, ubicada en el Himalaya.

Información de Global Times, señala que la persona falleció cuando regresaba de su trabajo en un autobús, donde iban 32 personas.

Luego de someter el cadáver a una autopsia se confirmó la enfermedad, despertando alarma en la nación.

Los 32 pasajeros fueron puestos en observación y a pruebas para descartar contagios masivos.

El hantavirus es una enfermedad poco común generada por un virus que se contrae a través de estar en contacto con superficies contaminadas con saliva, orina o heces de roedores.

El virus ataca directamente al corazón tiene una tasa de mortalidad de entre el 36 y el 40 por ciento.

Decenas de pasajeros bajaron del crucero afectado por hantavirus tras la primera muerte

Más de dos docenas de pasajeros abandonaron un crucero afectado por un mortal brote de hantavirus el 24 de abril sin que se hiciera un seguimiento de contactos casi dos semanas después de que muriera el primer pasajero a bordo, dijeron el jueves el operador del barco y funcionarios holandeses.

La noticia generó preocupación de que el virus pudiera propagarse a medida que los viajeros regresaban a casa, aunque los expertos dicen que el riesgo para la población general se considera bajo.

La compañía había dicho previamente que el cuerpo del holandés que murió el 11 de abril fue bajado del barco en la remota isla del Atlántico Sur de Santa Elena el 24 de abril, cuando su esposa también desembarcó. Ella viajó en avión a Sudáfrica al día siguiente y murió allí.

La compañía dijo el jueves que 29 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena, mientras que el Ministerio holandés de Exteriores situó la cifra en alrededor de 40. La compañía no había reconocido previamente que otras decenas de personas hubieran desembarcado en ese momento.

Las personas que abandonaron el barco, donde se registraron los casos de hantavirus, para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades diferentes, dijo la compañía, Oceanwide Expeditions. Dijo que también había dos personas cuyas nacionalidades eran desconocidas.

La primera confirmación de una infección de hantavirus en un pasajero del barco no llegó hasta el 2 de mayo, según dijo antes la Organización Mundial de la Salud. Fue en un ciudadano británico evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla de Ascensión tres días después de la escala en Santa Elena.

Tres pasajeros han muerto en el brote y hay otros enfermos. Según la compañía, tres personas, incluido el médico del barco, fueron evacuadas del barco cuando estaba cerca de Cabo Verde, un país insular de África Occidental, y trasladadas a Europa para recibir tratamiento el miércoles.

El cuerpo de la tercera víctima mortal, una mujer alemana, sigue a bordo del barco después de que muriera el 2 de mayo.

El barco navega ahora hacia el archipiélago español de Canarias, un viaje que se espera dure tres o cuatro días, con más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación aún a bordo.

Las autoridades en Sudáfrica y Europa están tratando de rastrear los contactos de cualquier pasajero del barco que hubiera bajado antes. El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza después de que también desembarcara en Santa Elena y volara a casa, aunque sus movimientos precisos no están claros.

Las autoridades holandesas no confirmaron dónde se encuentran ahora los demás pasajeros que desembarcaron.

El hantavirus suele propagarse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la Organización Mundial de la Salud, cuyo principal experto en epidemias dijo que el riesgo para la población es bajo.

Las pruebas han confirmado que al menos cinco personas que estaban en el barco se infectaron con la variedad andina del hantavirus. Puede causar una enfermedad pulmonar grave y a menudo mortal llamada síndrome pulmonar por hantavirus.

El Ministerio argentino de Salud dijo que el hantavirus provocó 28 muertes en todo el país el año pasado. Casi un tercio de los casos derivaron en muertes, frente a una tasa de mortalidad promedio de 15 en los cinco años anteriores.

La cepa de los Andes es el único hantavirus conocido que se propaga de humano a humano.

El barco partió de Argentina y las investigaciones sobre el origen del brote se están centrando en ese país. La pareja holandesa, los primeros pasajeros en enfermar, viajó allí y a otros lugares de Sudamérica antes de embarcar en el barco, según la OMS.

¿Qué saber sobre el hantavirus, la enfermedad vinculada a un brote en un crucero?

Un brote de una inusual enfermedad transmitida por roedores llamada hantavirus ha causado la muerte de tres pasajeros de un crucero y enfermado a varios más, pero funcionarios internacionales de salud aseguran que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo debido a que el germen no se propaga fácilmente entre personas.

“Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave”, dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto”.

Por lo general, el virus se propaga cuando una persona inhala residuos contaminados de excremento de roedores. Los hantavirus han existido desde hace siglos y se cree que existen en todo el mundo.

La enfermedad llamó la atención el año pasado después de que Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, murió de una infección por hantavirus en Nuevo México.

La OMS dijo que continúan las investigaciones detalladas en torno al brote en el crucero, incluidas más pruebas de laboratorio y otras labores con el fin de determinar la fuente de exposición.

En Argentina, dos funcionarios dijeron a The Associated Press —bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios— que los investigadores sospechan que los dos primeros casos se contrajeron inicialmente durante un viaje de observación de aves en Ushuaia, en el extremo sur del país.

Los funcionarios han encontrado evidencia del virus Andes, una variante de hantavirus encontrada en Sudamérica.