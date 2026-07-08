La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo el foco de una presunta revisión financiera en Estados Unidos, según un informe publicado por el diario argentino La Nación. De acuerdo con el medio, las autoridades estadounidenses estarían analizando operaciones económicas que habrían pasado por el sistema bancario del país y que involucran cientos de millones de dólares.

El reporte señala que la investigación examina posibles irregularidades relacionadas con transferencias de dinero y eventuales violaciones a la legislación estadounidense, entre ellas posibles operaciones de lavado de activos. Sin embargo, hasta el momento el FBI no ha confirmado públicamente la existencia de una investigación ni ha presentado cargos contra la AFA o alguna persona vinculada al caso.

Según la publicación, parte de la revisión se centra en TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida que habría administrado operaciones financieras de la AFA fuera de Argentina. Documentos citados por el medio indican que la compañía manejó al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en distintos bancos de Estados Unidos. Aunque una parte de esos fondos estaría respaldada por gastos comerciales identificables, alrededor de 57 millones de dólares habrían sido enviados a empresas y beneficiarios cuyo destino no pudo ser claramente justificado.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso y no existen acusaciones formales contra la AFA, por lo que las indagaciones mencionadas continúan sin confirmación oficial.

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