El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el levantamiento de la sanción impuesta al Comité Olímpico Ruso (ROC), por lo que los deportistas que logren clasificarse podrán participar nuevamente bajo el nombre de Rusia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La medida forma parte de un proceso en el que el organismo también ha recomendado eliminar las restricciones que pesaban sobre Bielorrusia.

Aunque los atletas rusos podrán regresar a las competencias olímpicas, el COI aclaró que cada Federación Internacional decidirá si permite la celebración de eventos en territorio ruso, la participación de representantes del Gobierno o el uso de símbolos nacionales en otras competiciones. La decisión sobre la utilización de la bandera y el himno durante los Juegos Olímpicos será anunciada más adelante.

El organismo también informó que los deportistas rusos continuarán bajo un estricto programa de control antidopaje supervisado por una agencia internacional, mientras que la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) seguirá sin estar autorizada por el movimiento olímpico.

Asimismo, el COI reiteró que mantiene su condena a la invasión rusa de Ucrania y aseguró que continuará apoyando a los atletas ucranianos mediante programas de ayuda económica, logística y deportiva, reafirmando su compromiso con la paz y los principios del olimpismo.

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