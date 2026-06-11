La Mexico national football team inició con éxito su participación en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a la South Africa national football team en el partido inaugural disputado en la Ciudad de México.

El primer gol del torneo llegó apenas al minuto nueve gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó una oportunidad frente al arco para adelantar al conjunto anfitrión. Más tarde, al minuto 67, Raúl Jiménez amplió la ventaja y aseguró el triunfo para el equipo mexicano.

Además del resultado, el encuentro llamó la atención por su intensidad disciplinaria. Tres jugadores fueron expulsados durante el partido, una cifra inusual para un debut mundialista. Como referencia, durante todo el Mundial de Catar 2022 solo se registraron cuatro tarjetas rojas.

La victoria permite a México comenzar con tres puntos su camino en el Grupo A y genera optimismo entre los aficionados que sueñan con una destacada actuación del combinado nacional en la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá

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