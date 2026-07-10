“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías de Estados Unidos y presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que ha ocurrido”, informaron autoridades mexicanas.

El gobierno de México anunció que emprenderá acciones legales en Estados Unidos, tanto a nivel penal como civil, tras la muerte de Lorenzo Salgado y otros 16 migrantes mexicanos.

Esta tragedia, que ha conmocionado a la comunidad internacional, pone de nuevo bajo la lupa la situación de la migración y la necesidad de reforzar las garantías para quienes buscan mejores oportunidades fuera de su país.

El secretario de Relaciones Exteriores de México aseguró que se buscará justicia no solo para los familiares de las víctimas, sino también como un mensaje a quienes lucran con la migración y ponen en riesgo vidas humanas.

México pedirá apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar “de manera formal denuncias” ante las fiscalías estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de EE.UU. para que los resposables rindan cuentas por las muertes de inmigrantes mexicanos “bajo custodia y en operativos de ICE”, dijo Roberto Velasco, canciller de México.

Salgado Araujo es el caso más reciente de un mexicano fallecido en Estados Unidos por motivos relacionados con inmigración. El hombre, de 52 años, recibió disparos de un agente de ICE el martes en un operativo en una parada de tráfico para arrestarlo. Salgado Araujo, que se dirigía al trabajo en una camioneta con otras tres personas, se resistió al arresto e intentó atropellar al agente, quien le disparó “en defensa propia”, según el relato de las autoridades estadounidenses.

Imágenes de archivo, cortesía.

Una llamada al 911 alerta la posible muerte de unos 80 inmigrantes atrapados en un camión

Un grupo 80 inmigrantes se encuentran en peligro y las autoridades de Texas en EEUU han emprendido una intensa búsqueda luego de una llamada al 911 por parte de una de las víctimas de trata de personas que busca el sueño americano.

Según el Sistema de Emergencia, se recibió comunicación telefónica de uno de los indocumentados que brindó escuetos detalles de su ubicación y que hasta el momento se desconoce su paradero.

‘Dios, no tenemos oxígeno’, se escucha al otro lado de la línea advirtiendo que 80 inmigrantes se encuentran atrapados en una camión cisterna y en eminente peligro.

De acuerdo con la persona que realizó la llamada, el camión cisterna es color blanco y se encuentra estacionado a la orilla de alguna carretera porque se escuchan vehículos pasar.

Autoridades han publicado la comunicación entre uno de los 80 inmigrantes para pedir a la población ayuda en la ubicación del camión cisterna y salvar a los inmigrantes que se encuentran sin oxígeno.

Desde que se registró la llamada han pasado al menos diez horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

CONVERSACIÓN

¿Ve algo? – pregunta un operador del 911

No, no, no podemos ver nada, Dios, no tenemos oxígeno -responde la voz que clama por ayuda.

¿Está al lado de la autopista? – pregunta el operador.

Sí, escucho los coches (que pasan junto al camión).

Un camión cisterna, un camión cisterna blanco – dice una voz que pide ayuda al 911.

¿Blanco? – pregunta el operador.

Sí. Somos como 80 personas (80 inmigrantes) – añade la persona que llamó al 911.

¿Recuerda quién conducía? – pregunta el despachador.

No, no sabemos quién. ¡Ayuda! – vuelve a clamar.

¿Tiene otro teléfono celular? – pregunta el operador.

¡Ayuda! ¡Santo sea Dios, ayuda! -vuelve a clamar de forma desesperada.

¿Dónde comenzaste este viaje?… Lo perdí, dice luego de una pausa el despachador del 911.

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, ha calificado de desgarrador audio de la llamada porque se escucha claramente como las personas al fondo piden ayuda.

“Apostaría mucho dinero a que, si los contrabandistas encuentran a alguien en la parte trasera de ese tráiler que está muy, muy enfermo como resultado de las condiciones en las que estuvieron expuestos o incluso muerto, no harán lo correcto”, agregó el alguacil sobre el caso de los 80 inmigrantes que estarían en peligro.

“Apostaría mucho dinero a que, si los contrabandistas encuentran a alguien en la parte trasera de ese tráiler que está muy, muy enfermo como resultado de las condiciones en las que estuvieron expuestos o incluso muerto, no harán lo correcto”, agregó el alguacil sobre el caso de los 80 inmigrantes que estarían en peligro.

Las nuevas leyes, conocidas como SB 2-C y SB 4-C, tienen como objetivo castigar fuertemente a los extranjeros que ingresaron al país de forma ilegal, imponiendo condenas y deportaciones que infundan temor. / Imagen de archivo, cortesía.

Texas anuncia que prisión será utilizada para detener a inmigrantes

Autoridades de Texas anunciaron este viernes que la prisión Unidad Dolph Briscoe en Dilley, será utilizada para detener a los inmigrantes e intensificar la aplicación de la ley fronteriza.

La cárcel tiene capacidad para unas mil personas y está siendo preparada para recibir a los indocumentados detenidos por la policía de frontera.

El gobernado Greg Abbott confirmó que en la prisión que fue desalojada el miércoles que usará para detener a inmigrantes que sean sorprendidos intentando cruzar a los EEUU.

Asimismo, anunció el incremento de la presencia de las fuerzas del orden público en la zona fronteriza.

El traslado de los prisioneros y el uso de sus instalaciones para los indocumentados fue denominada como la Operación Lone de Abbott Star.

“Se utilizará para detener a inmigrantes que han sido acusados ​​de delitos estatales o federales”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jeremy Desel.

El funcionario detalló que las instalaciones no tienen aire acondicionado a pesar de que en la región hay temperaturas máximas de 100 grados.

“Para abordar la crisis actual, el gobernador Abbott está dirigiendo recursos estatales para arrestar y confinar a aquellas personas que cruzan la frontera ilegalmente y que han cometido un delito estatal o federal”, dijo en un intento de justificar que la prisión será usada para detener a inmigrantes.

Más de 100 inmigrantes detenidos en redada de un club nocturno ilegal en Colorado Springs

Un operativo liderado por la Administración de Control de Drogas (DEA) durante la madrugada del domingo terminó con la detención de más de 100 inmigrantes indocumentados en Colorado Springs, Colorado. La intervención ocurrió en un centro nocturno que, según las autoridades, operaba de manera ilegal y era escenario de actividades ilícitas como tráfico de drogas, prostitución y delitos violentos.

Dentro del local se encontraban más de 200 personas, de las cuales 114 fueron identificadas como inmigrantes en situación irregular. Estos individuos quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que la DEA no ha divulgado las identidades ni las nacionalidades de los detenidos.

La redada es el resultado de una investigación que llevaba varios meses en curso y que involucró la colaboración de múltiples agencias, como el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, el IRS, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la policía local. Más de 300 agentes participaron en el operativo, que se llevó a cabo cerca de Academy Boulevard y Airport Road alrededor de las 3:45 a.m.

Durante la intervención, los agentes irrumpieron en el edificio rompiendo ventanas, mientras decenas de personas intentaban huir. En las imágenes difundidas, se observa a oficiales armados ordenando a los presentes que se lanzaran al suelo o se arrodillaran con las manos en la cabeza.

Además de las detenciones, las autoridades confiscaron varias armas de fuego y detectaron que algunos miembros en servicio activo del Ejército de Estados Unidos estaban involucrados en las actividades delictivas dentro del club, desempeñándose incluso como personal de seguridad.

Respecto a rumores que señalaban la presencia de miembros de las pandillas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha 13 (MS-13) en el club, las autoridades indicaron que aún se encuentran investigando las conexiones, sin confirmar por el momento la participación de estas organizaciones criminales.

El alcalde de Colorado Springs, Yemi Mobolade, expresó su apoyo a las agencias que participaron en la operación y aseguró que en su ciudad no se tolerará ningún tipo de actividad delictiva, independientemente de quién la cometa.

