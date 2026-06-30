Se trata del segundo golpe a la política de Trump, luego de que el alto tribunal rechazó un intento republicano de descartar los sufragios postales.

En un fallo histórico, la Corte Suprema bloquea la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento, rechazando una de las políticas más controvertidas de la gestión del presidente.

La decisión del tribunal mantiene el derecho constitucional que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus padres.

La iniciativa había generado preocupación en la comunidad inmigrante, ya que la orden ejecutiva de Donald Trump pretendía negar la nacionalidad a los hijos de indocumentados.

Organizaciones de derechos civiles y expertos legales advertían que esta medida vulneraba la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por nacimiento.

El dictamen final de la Corte asegura la vigencia de este derecho, considerado un pilar en el sistema migratorio de EE. UU.

Imagen cortesía.

Trump no logró convencer a la Corte Suprema de acabar con la ciudadanía por nacimiento



La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos está en el centro de una controversia política y jurídica tras el reciente análisis de la Corte Suprema.

El poder judicial de EEUU estudia la posibilidad de limitar este derecho a los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.

El debate volvió a cobrar fuerza luego de que el gobierno de Donald Trump impulsara acciones para modificar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza esta ciudadanía automática.

Durante la última audiencia, varios magistrados expresaron su escepticismo ante los argumentos de la administración Trump para restringir este derecho.

“La interpretación tradicional de la Enmienda 14 es clara”, dice la enmienda. “Cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadano estadounidense por nacimiento”.

Los cambios la test de ciudadanía fueron anunciados por la gestión Trump. / Fotografía cortesía, vía Nuevo Heraldo.

El debate sobre la Enmienda 14 y la ciudadanía automática

El caso, seguido de cerca por defensores de los derechos, reactiva una discusión sobre la interpretación original de la Constitución. Además de las posibles consecuencias de un cambio en la política migratoria.

Los republicanos argumentan que el beneficio de la ciudadanía no debe extenderse a todos los nacidos en el país.

Opositores advierten sobre los riesgos de crear una población apátrida y vulnerar derechos fundamentales.

Este tema repercute especialmente en comunidades latinas. La preocupación crece ante la posibilidad de que miles de niños puedan quedar sin nacionalidad ni acceso a derechos básicos.

La discusión también ha generado debate en sectores políticos y organizaciones civiles.

Corte Suprema analiza la petición de Trump para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (EEUU) analiza la petición del presidente Donald Trump para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Con el dictamen que podría ser histórico si se le da la razón a Trump, miles de niños que nacen en EEUU quedarían con un vacío de identidad, ya que no obtendrían la ciudadanía por nacimiento.

Según se informó este jueves, el máximo tribunal del país está escuchando los argumentos orales sobre una serie de peticiones de emergencia que ha presentado la actual administración.

El objetivo de Trump es limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Actualmente, la medida se encuentra bloqueada por una serie de medidas cautelares impuestas a nivel nacional para impedir que los hijos de los inmigrantes ilegales obtengan ese derecho.

Expertos han señalado que uno de los principales en contra de la política antiinmigrante impuesta por Trump es la Constitución de EEUU. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.

Hasta la fecha, Trump ha presentado tres solicitudes de emergencia separadas ante la Corte Suprema para tratar de limitar las medidas cautelares que le impiden eliminar el derecho de la ciudadanía por nacimiento.

El gobierno de Trump cree que solo el máximo tribunal tiene facultad para decidir la ilegalidad de sus políticas migratorias.

EEUU reduce drásticamente el costo para renunciar a la ciudadanía

El gobierno de Estados Unidos anunció que reducirá significativamente la tarifa para renunciar a la ciudadanía, como parte de una medida que busca facilitar este proceso a los ciudadanos que desean dejar su nacionalidad.

A partir de abril, el costo bajará de 2,350 a 450 dólares, una cifra incluso menor al gasto real que implica para el gobierno procesar estas solicitudes. La decisión responde a una promesa de la administración del presidente Donald Trump de revertir el aumento aplicado en 2015, el cual había sido ampliamente criticado.

En los últimos años, el número de personas que solicitan el Certificado de Pérdida de Nacionalidad ha aumentado considerablemente. Solo en 2024 se registraron más de 4,800 casos, una de las cifras más altas reportadas, según datos del Servicio de Impuestos Internos.

Especialistas señalan que factores políticos y fiscales han influido en este incremento. Entre ellos, cambios en el panorama político estadounidense y las complejas obligaciones tributarias que afectan a ciudadanos que residen en el extranjero.

Además, informes indican que existe un retraso global en las citas para completar el proceso, con decenas de miles de solicitudes pendientes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por agilizar los trámites, la demanda continúa creciendo más rápido de lo que pueden resolverse los casos.

Trump planea terminar con la ciudadanía por nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que eliminará unilateralmente y de un plumazo la ciudadanía por nacimiento.

Lo que está en discusión es la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

En una entrevista con Axios en HBO, Trump dijo que firmará un decreto presidencial que revocaría el derecho a la ciudadanía a los bebés de personas sin ciudadanía estadounidense e inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país.

Dijo que lo había comentado con sus abogados y “siempre me dijeron que es necesaria una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así”.

El presidente justificó la medida diciendo que “Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos (…) con todos esos beneficios”. Y añadió: “Es ridículo. Es ridículo”.

“Está en proceso. Esto ocurrirá (…) con un decreto presidencial”, dijo.

No está claro cuándo el presidente firmará dicho decreto y si en realidad cuenta con la autoridad para despojar de la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos.

La medida seguramente provocará una batalla legal, que podría llegar a la Corte Suprema, sobre su autoridad para emitir decretos presidenciales con un alcance tan amplio.









