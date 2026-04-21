Un hombre que se encontraba en la plataforma situada en lo alto de la Pirámide de la Luna comenzó a disparar contra turistas, provocando el terrible suceso que pone nuevamente la violencia de México como uno de los temas centrales.

HUEHUETOCA, México (AP) — Una mujer canadiense murió y otros 13 turistas de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia resultaron heridos durante un tiroteo en la turística zona arqueológica de Teotihuacán, al noreste de la capital de México, la cual quedó cerrada por tiempo indefinido tras el incidente.

El evento ocurrió pasadas las 11:30 de la mañana, cuando un hombre que se encontraba en la plataforma situada en lo alto de la Pirámide de la Luna comenzó a disparar contra turistas que estaban a su mismo nivel y contra otros que bajaban por las escalinatas, según explicó a The Associated Press un guía turístico que se encontraba en el lugar que pidió el anonimato por razones de seguridad.

El agresor, quien posteriormente se quitó la vida, fue identificado como Julio César Jasso, un mexicano de 27 años, dijo a la AP un funcionario estatal que habló en condición de anonimato al no estar autorizado para discutir el caso.

La Fiscalía del Estado de México, entidad donde se encuentra la zona arqueológica, confirmó más tarde en redes sociales que Jasso fue el único agresor involucrado en el incidente. Añadió que la causa de su muerte será determinada según los protocolos correspondientes.

“Algunas personas, como estaban asustadas ,se tiraron pecho a tierra y todos los demás empezamos a bajar”, comentó el guía al relatar cómo el tirador, al ver descender a los turistas por las escalinatas de la pirámide, disparó e hirió a varias personas.

Otro grupo quedó tendido sobre la plataforma de la pirámide sin moverse para evitar ser atacado por el tirador.

¿México necesita ayuda?

La canadiense Brenda Lee contó a una televisora de su país que ella y otras siete personas se encontraban a la espera para poder comprar un recuerdo cuando escucharon las detonaciones. “Oímos lo que pensamos que eran petardos y, antes de que nos diéramos cuenta, alguien gritó: ‘no, son disparos, corran’, y vimos a gente saltando desde lo alto”.

Lee relató que la tensión se apoderó rápidamente del lugar mientras la gente intentaba escapar. “Había miles de personas y se oían muchos disparos que no paraban”, señaló.

La mujer y su grupo se alejaron de la zona siguiendo las indicaciones de su guía turístico. Lee aseguró que el incidente no cambia su percepción de México como destino turístico. “No nos hemos sentido inseguros en ningún lugar y esto, sinceramente, podría pasar en cualquier parte del mundo”, agregó.

Las autoridades del Estado de México indicaron previamente en un comunicado que entre los heridos hay seis estadounidenses, tres colombianos, entre ellos un niño de 6 años que recibió dos impactos de bala en la tibia y el peroné derecho; una canadiense, dos brasileños y un ruso. Siete de los heridos sufrieron lesiones por disparo de arma de fuego.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó su “profunda preocupación” y tristeza por el incidente, e indicó en la red social X que en su país “estamos listos para brindar apoyo según sea necesario mientras las autoridades mexicanas continúan su investigación”.

Los primeros en responder al tiroteo fueron los policías que prestan seguridad dentro de las ruinas arqueológicas, y poco después llegó un grupo de la Guardia Nacional en una camioneta para atender la emergencia.

El tirador “no tenía como una percepción de lo que estaba haciendo”, indicó el testigo.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció la noche del lunes en un comunicado que la zona arqueológica de Teotihuacan permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La zona arqueológica de Teotihuacan es uno de los destinos turísticos más importantes del país y el año pasado atrajo a más de 1,8 millones de visitantes internacionales, según datos del gobierno.

A pesar del gran número de turistas que recibe todos los días, el lugar tiene poco personal de vigilancia, no cuenta con detectores de metales ni se hace una revisión a los visitantes, según constató la AP.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X que “lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

Al lamentar los hechos, la canciller canadiense Anita Anand, expresó en su cuenta de la red social que “como consecuencia de un terrible acto de violencia armada, una ciudadana canadiense ha perdido la vida y otro ha resultado herido en Teotihuacán”, y que “sus pensamientos están con sus familiares y seres queridos”.

En vídeos difundidos en las redes sociales se observa a un hombre que desde lo alto de la Pirámide de la Luna comienza a disparar mientras decenas de turistas se esconden entre las ruinas prehispánicas y otros corren.

Teotihuacán es conocido por su enclave arqueológico del mismo nombre que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno de los atractivos turísticos de la zona es sobrevolar las impresionantes pirámides del Sol y la Luna en globo.

Fue una gran ciudad con más de 100.000 habitantes que se extendía por unos 20 kilómetros cuadrados entre el año 100 a. C. y 750 d. C. pero fue abandonada por razones todavía inciertas antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV.

Cámara de Diputados de México aprueba la reforma que limita las acciones de los agentes de la DEA en su territorio

La Cámara de Diputados de México aprobó este martes la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que limita las acciones y la presencia de los agentes de la DEA en su territorio.

Las modificaciones que fueron probadas por una mayoría arrasadora deben ser promulgadas por el poder Ejecutivo.

Durante el debate se obtuvo una votación de 329 votos a favor de la reforma, 98 en contra y 40 abstenciones y que tendrá como principal objetivo limitar las acciones de la DEA en México.

‘Con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, aprueban dictamen por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Pasa al Ejecutivo federal’, conformaba la Cámara de Diputados en sus redes sociales.

‘La cámara baja aprobó diversos cambios a la Ley de Seguridad Nacional, con las que se pretende regular el intercambio de información de agentes extranjeros con autoridades mexicanas en territorio nacional’, informaron congresistas.

El proyecto establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México acreditará y definirá territorialmente la presencia de cada agente extranjero para fines de intercambio de información.

La reforma obligará a los agentes extranjeros a informar mensualmente a la Cancillería mexicana y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre las “actividades y gestiones que desarrollen”.

Además, se “prohíbe a los agentes extranjeros a realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución”.

Las modificaciones son el resultado de una propuesta entregada por Andrés Manuel López Obrador meses después que se registraran tensiones entre México y EEUU por la captura del general Salvador Cienfuegos.

EEUU quiere intervenir militarmente a México para acabar con los cárteles de drogas



La intervención militar en México se consolida como una de las promesas reiteradas por la Casa Blanca para combatir el avance de los cárteles mexicanos.

En una reciente rueda de prensa, funcionarios destacados del gobierno de Joe Biden señalaron que esta estrategia responde a la necesidad de contener la violencia y el tráfico de drogas que afectan no solo a México, sino también a Estados Unidos.

La administración estadounidense ha presentado repetidas veces el uso de fuerzas armadas y acciones conjuntas con el gobierno mexicano como parte de un plan integral de seguridad fronteriza.

Sin embargo, la propuesta sigue generando debate tanto dentro de México como en varios sectores políticos de EEUU, donde algunos legisladores insisten en que la intervención militar es la vía más efectiva, mientras organizaciones civiles advierten de posibles riesgos para la soberanía mexicana.



Argumentos y reacciones ante la promesa estadounidense

La Casa Blanca argumenta que la intervención militar sería limitada y específica contra los grupos responsables del narcotráfico, contribuyendo así a disminuir la violencia y los flujos de drogas sintéticas como el fentanilo.

A pesar de ello, autoridades mexicanas han manifestado su preocupación por la extraterritorialidad de estas acciones y su posible impacto en la población civil.

Según la legislación mexicana, cualquier operación militar extranjera en territorio nacional requiere una coordinación previa y el respeto a los tratados bilaterales de cooperación.

En el contexto internacional, esta discusión también ha llamado la atención de organismos de derechos humanos, quienes piden priorizar soluciones diplomáticas y fortalecer los mecanismos de inteligencia conjunta.



