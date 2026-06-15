Marius Borg Hoiby enfrentaba una condena de siete años por cuatro violaciones, de las cuales dos fueron inadmisibles. Ahora deberá pagar su condena.

El reciente caso del condenado hijo de la princesa Mette-Marit ha tenido una amplia repercusión tanto en Noruega como a nivel internacional.

Las autoridades judiciales noruegas dictaron una sentencia de cuatro años de prisión tras confirmar la culpabilidad del joven por dos casos de violación, según se informó este 15 de junio de 2026.

Las investigaciones, detalladas por medios europeos, señalan que los hechos ocurrieron en circunstancias agravantes, lo que llevó al tribunal a aplicar una condena ejemplar.

La familia real de Noruega, y en particular la princesa Mette-Marit, se han visto en medio del escrutinio público y mediático desde que se hicieron públicas las acusaciones.

La noticia ha generado un intenso debate sobre el papel de la familia real y la igualdad ante la ley en Noruega.

La sentencia, considerada una de las más destacadas en la historia reciente de la monarquía de Noruega, ha provocado todo tipo de reacciones tanto en la sociedad como entre expertos en derecho penal y monarquía.

Algunos ven la decisión como una señal de transparencia y justicia, mientras que otros se preguntan sobre las consecuencias para la imagen de la casa real.

Diversos analistas remarcan la importancia de que los miembros de la realeza sean juzgados sin privilegios, un tema que ya ha sido central en debates recientes de otras coronas europeas.

El soldado ruso condenado a cadena perpetua fue declarado culpable este 23 de mayo, a un día que la operación militar ordenada por Putin cumpla un mes de haber comenzado. / Fotografía cortesía, vía Getty Images.

Condenado a muerte pide como último deseo que su pastor le imponga manos durante la ejecución

El último deseo de un condenado a muerte a estremecido las redes sociales, uno conmovidos y otros escépticos, por tratarse de una petición que involucra a un líder espiritual.

Según medios locales, John Henry Ramírez fue sentenciado a morir con una inyección letal luego de ser encontrado culpable por apuñalar a un hombre en el 2004.

El condenado a muerte, recluso en Texas, solicitó por medio de abogados se le permitiera a su líder espiritual estar en la ejecución e imponerle sus manos mientras muriera.

La petición generó tanta sorpresa que se filtró en los medios de comunicación, viralizándose y traspasando las fronteras de la nación.

La solicitud del condenado a muerte indicaba que “Dana Moore, pastor de la Segunda Iglesia Bautista, una congregación de Corpus Christi de unos 200 fieles, pudiera estar presente en la cámara de la muerte en su ejecución e imponerle las manos”.

Además, agrega que el pastor ha atendido al recluso por cinco años luego de aceptar la religión en el centro penitenciario de Texas.

La defensa también menciona una orden del Tribunal Supremo de EEUU, emitida en el 2019, sobre la suspensión de la ejecución de Patrick Murphy a menos que se le permita un guía budista en su ejecución.

Este viernes, a pocos días de que se ejecute su muerte, el próximo 8 de septiembre, se informó en los medios locales la negativa de las autoridades de permitir que el condenado a muerte cumpla su último deseo.

La defensa confirmó que la demanda federal fue denegada y se le impedirá cumplir su último deseo.

Piden clemencia para camionero latino condenado a 110 años de prisión

La condena de 110 años de prisión dictada al joven latino Rogel Lázaro por matar a cuatro personas accidentalmente ha generado conmoción en la opinión pública.

El fallo judicial provocó que más de dos millones de personas se unieran para pedir clemencia.

“Se ha comenzado a colectar firmas para pedir clemencia para Rogel Lázaro Aguilera Mederos”, informaron medios estadounidenses.

El caminero condenado a 110 años de cárcel fue acusado de causar un choque mortal, donde fallecieron 4 personas.

Investigaciones revelan que el tráiler que operaba quedó sin frenos y que desató el choque. En el impacto perdieron la vida cuatro personas, quienes fallecieron calcinadas.

La condena en contra del latino de 110 años de cárcel ha generado una ola de críticas.

De acuerdo con la fiscalía, el joven pasó la rampa para camiones de manera descontrolada después de perder los frenos de su camión.

Familiares aseguraron que Aguilera es un buen joven y que el accidente le arruinó la vida.

“Estoy llorando todo el tiempo, lo pienso y tengo flashbacks. Eso no fue intencional”, dijo el joven latino.

Según el jurado, entre las fallas del camionero condenado a 110 años de cárcel incluyen no revisar los renos y no salir de la carretera cuando los frenos fallaron.

Condenado a prisión un hombre que se lanzó a los rieles de un tren para cobrar millones de dólares

Un hombre de 54 años de edad fue condenado a prisión tras provocar deliberadamente un accidente solo por cobrar tres millones de dólares.

El caso fue conocido por el tribunal de Pest que determinó la culpabilidad del ciudadano.

«Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por provocar deliberadamente un accidente para cobrar una indemnización», informaron medios locales.

Se destacó que el hombre terminó con las dos piernas amputadas, daño por el cual pretendía recibir la millonaria suma de compañías aseguradoras.

El accidente deliberado se reportó en julio del 2014 cuando fue aplastado por un tren. En ese momento el hombre aseguró que había resbalado cuando bajaba de un tren.

Aunque la versión del hombre era aceptable, su deseo de cobrar los 3 millones se desvanecieron cuando la Fiscalía decidió investigar.

«Se descubrió que el hombre había contratado 14 pólizas de seguro de vida de alto riesgo entre noviembre de 2013 y febrero de 2014», esto generó sospechas.

Ante las pesquisas, el hombre aseguró que trabajaba instalando equipo a gran altura y por esa razón apertura los seguros.

La policía de la ciudad determinó que se trataba de un accidente, lo que le permitiría cobrar sus 3 millones, pero las aseguradores no estaban satisfechas.

Inmediatamente, las compañías interpusieron demandas por fraude que le evitó cobrar su fortuna.

El hombre dijo sentirse decepcionado del veredicto y aseveró que no descansará hasta que se haga justicia.

Imágenes cortesía,

CIDH pide a Perú no liberar a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Perú detener la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad.

El pedido se da luego que el Tribunal Constitucional anunciara que el exmandatario, condenado a 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos y La Cantuna, informara que quedará en libertad.

La liberación de Fujimori se emitió un auto que “ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido) dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”.

El dictamen favorable a Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, fue firmada por tres de los actuales seis miembros del tribunal, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales.

Al llamado de la CIDH se une la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que solicitó respetar la petición de la Corte Interamericana.

“Es un preocupante retroceso para la rendición de cuentas… Cualquier liberación humanitaria de responsables de graves violaciones de derechos humanos debe estar en conformidad con el derecho internacional”, señala el comunicado de la ONU.

La defensa del exmandatario indicó que el Estado peruano debe hacer valer su autonomía respecto a las decisiones de sus propios órganos constitucionales.

Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, ha pasado a 18 años en la cárcel.

El indulto, fue otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017 y fue anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas.



