La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo fue confirmada este domingo 15 de noviembre por las autoridades mexicanas. El exlíder del desaparecido cártel de Guadalajara, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del narcotráfico del país, falleció a los 80 años mientras recibía atención médica en un hospital de Jalisco.

Conocido como el «Jefe de Jefes», Félix Gallardo permanecía internado desde el viernes 13 de noviembre, cuando fue trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que falleció alrededor de las 2:00 de la tarde a consecuencia de una falla orgánica múltiple, después de permanecer bajo observación médica con un pronóstico reservado. Jornada+1

Su muerte pone fin a la vida de uno de los principales organizadores del tráfico de drogas en México durante la década de 1980, cuya estructura criminal dio origen a organizaciones que posteriormente adquirieron relevancia internacional.

Por qué importa: Félix Gallardo participó en la consolidación de redes criminales que transformaron el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Su historia también está vinculada al asesinato del agente estadounidense Enrique «Kiki» Camarena, un caso que marcó profundamente la cooperación antidrogas entre ambos países.

The Facts | Qué se sabe de la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo

El exlíder criminal fue trasladado el 13 de noviembre desde el penal de Puente Grande hasta el Hospital Country 2000, ubicado en Guadalajara.

El traslado ocurrió después de que presentara complicaciones médicas que requerían atención especializada.

Según los reportes de las autoridades de Jalisco, Félix Gallardo permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos días, bajo vigilancia y con pronóstico reservado.

El domingo, el personal médico informó que había sufrido una falla orgánica múltiple que provocó su fallecimiento.

Las autoridades confirmaron la noticia durante la tarde, después de que diferentes medios mexicanos comenzaran a reportar su muerte. Quadratín Michoacán+1

Félix Gallardo se encontraba privado de libertad desde 1989 y cumplía condenas que sumaban 77 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y homicidios.

Durante sus últimos años había enfrentado múltiples problemas de salud, incluidos padecimientos que afectaban su visión, audición y movilidad.

Sus abogados y familiares habían solicitado en diferentes ocasiones que pudiera cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido a su deterioro físico.

Aunque en septiembre de 2022 un juez autorizó esa posibilidad, la medida no llegó a concretarse por obstáculos judiciales y administrativos.

The Breakdown | Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo y cómo construyó su organización

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo cierra un capítulo importante en la historia del crimen organizado mexicano.

Nacido en Sinaloa en 1946, Félix Gallardo alcanzó notoriedad durante las décadas de 1970 y 1980, cuando participó en la creación de una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como «Don Neto», fundó el cártel de Guadalajara.

La organización coordinó operaciones de tráfico de drogas y estableció redes que conectaban a productores, intermediarios y distribuidores.

Durante ese período, las autoridades estadounidenses y mexicanas comenzaron a identificar estructuras criminales cada vez más organizadas, con capacidad para operar en distintas regiones y países.

El cártel de Guadalajara se convirtió en un antecedente importante de organizaciones que surgieron posteriormente, incluido el cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la estructura original comenzó a desarticularse después de una serie de investigaciones, detenciones y disputas entre sus integrantes.

El asesinato de Enrique «Kiki» Camarena

Uno de los acontecimientos más importantes relacionados con Félix Gallardo ocurrió en 1985.

Enrique Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue secuestrado en Guadalajara.

Su asesinato desencadenó una amplia investigación y aumentó la presión estadounidense sobre las autoridades mexicanas para perseguir a los responsables.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 y posteriormente recibió condenas relacionadas con actividades de tráfico de drogas y los asesinatos de Camarena y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

Las sentencias que cumplía sumaban 77 años de prisión. Jornada

The Impact | El legado criminal y sus consecuencias en México

La trayectoria de Félix Gallardo está vinculada a la transformación del narcotráfico mexicano durante la segunda mitad del siglo XX.

Antes de la consolidación de grandes organizaciones criminales, el tráfico de drogas estaba distribuido entre múltiples redes regionales.

El cártel de Guadalajara contribuyó a centralizar parte de esas operaciones y a establecer conexiones internacionales.

Su desarticulación no representó el final del narcotráfico en México.

Por el contrario, diferentes grupos comenzaron a operar de manera independiente y desarrollaron nuevas estructuras.

El cártel de Sinaloa y otras organizaciones surgieron en un contexto marcado por esa reorganización del crimen organizado.

La detención de Félix Gallardo también representó un episodio importante en la relación entre México y Estados Unidos, especialmente por las consecuencias diplomáticas del asesinato de Camarena.

Durante décadas, el caso continuó siendo un referente de las investigaciones internacionales contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

The Next Move | Qué ocurre tras la muerte de Félix Gallardo

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo ocurre cuando otros antiguos integrantes del cártel de Guadalajara todavía enfrentan procesos o condenas judiciales.

Rafael Caro Quintero fue enviado a Estados Unidos en febrero de 2025, junto con otros reclusos reclamados por la justicia estadounidense.

Su proceso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para esclarecer responsabilidades relacionadas con el asesinato de Camarena y otras actividades criminales.

En cuanto a Félix Gallardo, las autoridades mexicanas deberán completar los procedimientos correspondientes a su fallecimiento y la entrega de sus restos.

Su muerte no modifica las condenas históricas dictadas en su contra ni pone fin a las investigaciones relacionadas con otras personas.

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo representa el fallecimiento de una figura central en la historia del crimen organizado de México, cuyos efectos sobre la seguridad y la cooperación entre México y Estados Unidos continúan siendo objeto de estudio.