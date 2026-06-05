La NASA activó medidas de seguridad en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras detectarse nuevas fugas en una sección del complejo orbital administrada por Rusia.

Según informó Bethany Stevens, portavoz de la agencia espacial estadounidense, cinco astronautas recibieron instrucciones de abordar una nave Dragon de SpaceX mientras los equipos técnicos evaluaban la situación y realizaban trabajos de reparación.

El problema se localiza en un túnel de transferencia que conecta el módulo ruso Zvezda con una escotilla de acoplamiento. Las grietas y pérdidas de presión en esta zona han sido motivo de preocupación durante varios años, aunque los reportes recientes sugieren que la situación podría haberse agravado.

Ante la detección de nuevas fugas, la agencia espacial rusa Roscosmos anunció una intervención más exhaustiva para reparar el área afectada y garantizar la seguridad de la tripulación.

Hasta el momento, las autoridades espaciales no han informado de riesgos inmediatos para los astronautas y cosmonautas a bordo de la estación. Sin embargo, las agencias continúan monitoreando de cerca el estado de la estructura mientras avanzan las labores de mantenimiento.

NASA reestructura Artemis y pausa estación lunar Gateway