La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas seleccionados para una de las misiones clave del programa Artemis, iniciativa con la que la agencia espacial estadounidense busca llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar.

La tripulación está integrada por los astronautas Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas, quienes participarán en una misión programada para el próximo año. Durante el vuelo, los tripulantes pondrán a prueba al menos uno de los módulos de aterrizaje lunar desarrollados por empresas privadas, tecnología que será fundamental para futuras expediciones.

El objetivo de esta etapa es verificar el funcionamiento de los sistemas que permitirán transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna, en preparación para una misión de alunizaje prevista para 2028.

Entre los seleccionados destaca Frank Rubio, hijo de una madre salvadoreña y nacido en Los Ángeles, California. Rubio será el único integrante de origen hispano dentro de la tripulación y desempeñará funciones como especialista de misión.

El programa Artemis representa el esfuerzo más ambicioso de la NASA para explorar nuevamente la Luna y establecer las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte. Con estas pruebas, la agencia busca avanzar en el desarrollo de las tecnologías necesarias para la exploración espacial de largo alcance.

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