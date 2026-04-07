La NASA publicó las primeras imágenes captadas por los astronautas de la misión Artemis II durante su sobrevuelo alrededor de la Luna.

Entre las fotografías destaca un “Earthset”, donde la Tierra aparece asomándose sobre el horizonte lunar, así como una impactante imagen de un eclipse solar observado desde el espacio, cuando la Luna bloqueó la luz del Sol.

Las imágenes fueron tomadas durante un recorrido de aproximadamente seis horas, que incluyó un periodo de silencio de radio mientras la nave permanecía en el lado oculto de la Luna. La agencia no precisó cuál de los astronautas fue el autor de las capturas.

La fotografía recuerda a la icónica imagen “Earthrise”, obtenida en 1968 durante la misión Apollo 8, considerada una de las más influyentes en la conciencia ambiental al mostrar la fragilidad del planeta desde el espacio.

Según la NASA, en las imágenes se pueden observar detalles como nubes sobre las regiones de Australia y Oceanía, así como formaciones lunares como el cráter Ohm, caracterizado por sus bordes escalonados y picos centrales.

Además de las fotografías, la tripulación registró descripciones de audio durante el sobrevuelo, material que será analizado por científicos para obtener nueva información sobre la superficie lunar. La agencia destacó que la observación directa por parte de humanos aporta un valor único, incluso en una era dominada por satélites y sondas espaciales.

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