El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa a España de guerra diplomática en el contexto de las recientes posiciones del gobierno español.

La tensión bilateral crece tras las declaraciones de Netanyahu, quien también amenazó con posibles represalias ante lo que considera un ataque diplomático.

Según la información recogida la prensa, la reacción israelí responde al creciente apoyo internacional a Irán.

Madrid ha enfatizado su compromiso con el Derecho Internacional y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Por su parte, Israel considera que tales posturas minan su posición y amenazan su seguridad.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias

El conflicto diplomático ya ha provocado respuestas de otros actores, y se anticipa una escalada de tensiones en foros multilaterales.

Diversos analistas advierten sobre el impacto que tendría una ruptura de relaciones o la implementación de sanciones y otras represalias económicas.

Israel vuelve a atacar el Líbano y destruye un colegio supuestamente utilizado por Hezbolá

El Ejército de Israel ataca colegio en Líbano tras acusar a Hezbolá de utilizar el lugar para lanzar agresiones a su territorio.

Según el comunicado militar israelí, el ataque aéreo fue dirigido a un edificio en la localidad de Qabrikha, alegando que el sitio, aunque funcionaba como colegio, habría sido base de operaciones para el grupo chíita libanés.

La operación ha generado preocupación regional y llamado la atención de organizaciones internacionales.

Contexto del conflicto entre Israel y Hezbolá

Las tensiones en la frontera entre Israel y el sur de Líbano han ido en aumento en los últimos meses, con intercambios de fuego y acusaciones cruzadas.

Israel sostiene que Hezbolá, considerado grupo terrorista por varias potencias occidentales, utiliza infraestructura civil, como escuelas y hospitales, para planear y ejecutar ataques contra su territorio.

Por su parte, el grupo libanés suele negar dichas acusaciones y denuncia las acciones militares israelíes como violaciones a la soberanía nacional.

Fuentes oficiales aún no han confirmado víctimas civiles en el ataque, aunque organismos humanitarios expresan alarma ante el riesgo para la población escolar.

El episodio ocurre en un contexto donde los incidentes armados se multiplican, agudizando la crítica situación humanitaria en la zona.

Israel demuestra que terrorista de Hamas se disfrazaba de periodista

El ejército de Israel informó que abatió a un militante de Hamas que se hacía pasar por periodista.

El caso, según fuentes militares israelíes y reportes internacionales, reaviva la polémica sobre la protección de periodistas auténticos en escenarios de guerra y las tácticas empleadas por grupos armados en la región.

La noticia fue confirmada por el portavoz militar de Israel, quien explicó que el hombre operaba activamente para Hamas bajo la cobertura de un chaleco de prensa y una cámara falsa.

Según agencias, la identificación de insurgentes usando este tipo de camuflaje representa un nuevo desafío para la seguridad de reporteros y corresponsales, sobre todo en zonas con restricciones para el acceso a la información

La tensión aumenta sobre la protección de periodistas en Gaza

La Franja de Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, en medio de bombardeos y operaciones militares recurrentes.

Además, el uso de identificaciones periodísticas falsas complica la verificación de los trabajadores de prensa y pone en duda la cobertura imparcial, dificultando la labor de organizaciones internacionales y ONGs que velan por la libertad informativa.

El conflicto Israel-Hamas sigue cobrando víctimas, e incrementa la preocupación sobre el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de civiles, tal como señalan expertos y organismos como Reporteros Sin Fronteras.

Tregua EEUU e Irán se tambalea: Líbano y Ormuz son los talones de Aquiles

Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut.

El continuo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias.

Horas después de que se anunciara el alto el fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah , Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos , que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego, parecieron intentar presionarse mutuamente.

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Pero qué es ese acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si Líbano está incluido, hay preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

Ataques de Israel en Líbano amenazan el alto el fuego

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 203 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas de Líbano el miércoles, cuando Israel intensificó sus ataques contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán.

El número de muertos fue el más alto en un solo día en Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Irán dijo que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego, que ha dicho que incluía un alto a los combates en Líbano. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo han negado.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió el jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano traerían “costos explícitos y respuestas FUERTES” en un mensaje en X.

“Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES” , escribió. “Apaguen el fuego de inmediato”.

Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”.

Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, este fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por su parte, Israel dijo el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego “pende al borde del colapso”.

“Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió el Soufan Center en un análisis.

“Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego”.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, informó el jueves que un ataque israelí durante la noche había matado al menos a siete personas en el sur de Líbano. El ejército israelí no reconoció de inmediato el ataque.

